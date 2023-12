Avremo un Natale più caldo del solito

Nei prossimi giorni, compreso quello di Natale, in Italia si registreranno temperature più alte e condizioni meteo più miti rispetto al solito.

I meteorologi spiegano che sarà dovuto a due fenomeni chiaramente osservabili: il Föhn, o Favonio, cioè il vento caldo che d’inverno soffia dalle Alpi verso sud, e un’area di alta pressione che interesserà soprattutto il Sud Italia. «Il risultato è questo caldo anomalo, che si inserisce in un trend generale di riscaldamento», inteso come riscaldamento globale, ha spiegato al Corriere della Sera il meteorologo Mattia Gussoni.

Il giorno più caldo sarà probabilmente domenica 24 dicembre, quando nel pomeriggio un po’ in tutta Italia le temperature dovrebbero superare i 10 °C. In Puglia le temperature massime saranno vicine ai 20 °C. Nel giorno di Natale invece farà leggermente più freddo, ma il cielo sarà soleggiato e solo parzialmente coperto. Secondo le previsioni meteo dell’Aeronautica militare italiana, per il 25 dicembre non sono previste piogge in nessuna area in particolare.

Diversi meteorologi stimano che le temperature dovrebbero abbassarsi e tornare vicine alla media stagionale negli ultimi giorni del 2023, intorno a Capodanno.