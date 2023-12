Secondo i primi exit poll alle elezioni parlamentari in Serbia è in vantaggio il partito del presidente Aleksandar Vučić

Secondo i primi exit poll, le elezioni parlamentari che si sono tenute domenica in Serbia sono state vinte dal Partito Progressista Serbo, il partito del presidente Aleksandar Vučić, di centrodestra. In base ai dati parziali dello scrutinio, il Partito Progressista avrebbe ottenuto il 47 per cento dei voti, contro il 23 per cento di “Serbia contro la violenza”, la coalizione in cui si erano riuniti tutti i partiti di opposizione, che porta lo stesso nome delle enormi proteste organizzate durante l’estate dopo due sparatorie di massa nel giro di pochi giorni. Il partito di Vučić domina la politica serba da ormai una decina d’anni, e con questi risultati potrebbe ottenere 130 dei 250 seggi del parlamento del paese.

A novembre Vučić aveva sciolto il parlamento e indetto le elezioni anticipate con una strategia che il suo partito aveva usato spesso per massimizzare i consensi in momenti di difficoltà: dal 2012 a oggi in Serbia si è votato più o meno una volta ogni due anni. Il Partito Progressista era considerato il favorito già nei sondaggi prima delle elezioni: l’istituto CRTA (Center for Research, Transparency and Accountability) lo dava al 49 per cento, contro il 40 di Serbia contro la violenza.

In questi anni Vučić è riuscito a consolidare enormemente il controllo esercitato dal suo partito sulla politica, sui media e sulla società serba. Usa una retorica simile a quella di altri governi autoritari dell’Europa orientale sui diritti dei migranti e della comunità LGBT+, e il governo sostenuto con una larga maggioranza dal suo partito è stato accusato di avere legami con le gang criminali responsabili di violenze, estorsioni e traffici illegali in varie zone del paese.

Nominalmente il Partito Progressista è in favore di un avvicinamento all’Unione Europea, ma di fatto la Serbia è anche uno dei più stretti alleati europei della Russia, a cui è legata da solidi legami culturali ed economici. A oggi la Serbia è l’unico paese dell’Europa geografica a non essersi unito alle sanzioni stabilite dall’Unione contro la Russia in seguito all’invasione dell’Ucraina.

