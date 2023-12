In Ucraina milioni di persone sono senza internet per un attacco informatico

In Ucraina milioni di persone sono prive di accesso a internet e alla rete telefonica a causa di un esteso attacco informatico ai danni di Kyivstar, il principale operatore del paese. Per il momento non si sa chi abbia organizzato l’attacco, che probabilmente è il più grande dall’inizio dell’invasione russa nel febbraio del 2022.

Kyivstar fornisce connessione a internet a più di 1,1 milioni di case e ha 24,3 milioni di abbonati ai servizi di rete mobile: sono più della metà dei circa 44 milioni di abitanti dell’Ucraina. Il fatto che la maggior parte di loro non abbia accesso a internet è un problema anche perché significa che non possono ricevere le allerte sui bombardamenti russi. Inoltre l’attacco ha danneggiato anche gli stessi sistemi di allerta in alcune località della regione di Kiev e nella città di Sumy, vicino al confine con la Russia.

Finora l’attacco non è stato rivendicato da nessuno ma l’amministratore delegato di Kyivstar, Oleksandr Komarov, ha detto che è un «effetto» del conflitto con la Russia e che «la guerra avviene anche nel cyberspazio». Il servizio di sicurezza ucraino SBU ha detto all’agenzia di stampa Reuters che sta indagando sulla possibilità che l’attacco sia stato fatto dai servizi di sicurezza russi. Per ora il ministero degli Esteri russo non ha commentato la notizia.

🧑‍💻Офіційне звернення генерального директора компанії щодо хакерської атаки. Ми неймовірно вдячні за вашу підтримку та розуміння. Ворог робить все, щоб роз'єднати нас і залишити без зв’язку. Але ми не дамо йому жодного шансу. Працюємо над тим, щоб якомога швидше відновити… pic.twitter.com/R0gpvTK9vu — Kyivstar (@TwiyKyivstar) December 12, 2023

Komarov ha detto che Kyivstar sta lavorando per ripristinare le connessioni ma che i suoi sistemi sono stati molto danneggiati e per questo non sa fare previsioni su quanto tempo ci vorrà.

A causa dell’attacco a Kyivstar hanno smesso di funzionare anche alcuni sportelli automatici delle banche PrivatBank e Oschadbank. Inoltre la banca Monobank ha subito un altro attacco – non si sa se commesso dagli autori di quello a Kyivstar – per cui ci sono vari disservizi a Leopoli, nell’ovest dell’Ucraina.