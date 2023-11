Natale alla Casa Bianca

Come da tradizione, lunedì la first lady statunitense Jill Biden ha presentato le decorazioni natalizie della Casa Bianca, la residenza ufficiale del presidente degli Stati Uniti a Washington. Il tema di quest’anno è “Magic, Wonder and Joy” («magia, stupore e gioia»), e gli addobbi sono pensati appunto per «cogliere la meraviglia e l’immaginazione pura e senza filtri dell’infanzia» e per incoraggiare gli adulti a lasciarsi ispirare dal Natale. Tra le altre cose, nelle varie stanze sono state allestite una Casa Bianca fatta di marzapane e decorazioni legate a Babbo Natale, alla danza e ai dolci tradizionali, dai cookies ai tipici biscotti di pan di zenzero.

Gli allestimenti di quest’anno comprendono 33.892 decorazioni, tra cui 22.100 campanelle, 350 candele e 98 alberi di Natale. Per decorare gli abeti e le 72 ghirlande che adornano le facciate nord e sud dell’edificio principale sono state impiegate più di 142mila lucine e oltre 4 chilometri di nastri. Non mancano nemmeno i calendari dell’avvento, le cassette per le lettere a Babbo Natale e le consuete riproduzioni di Commander e Willow, rispettivamente il cane e il gatto del presidente Joe Biden e della first lady Jill.

La Casa Bianca di marzapane invece è ispirata al duecentesimo anniversario dell’uscita di “’Twas the Night Before Christmas”, una celebre poesia natalizia statunitense pubblicata per la prima volta nel 1823 in forma anonima e poi attribuita al poeta Clement Clarke Moore. Il corridoio dell’ala Est (quello che fu molto preso in giro ai tempi di Melania Trump, quando qualcuno ne parlò come di “una foresta di alberi rosso sangue” o di un set di film dell’orrore) è pieno di decorazioni che ricordano i dolcetti e le caramelle che si mangiano da bambini.

È dal 1800, con il presidente John Adams, che alla Casa Bianca si festeggia il Natale; da allora gli addobbi sono stati usati sempre più per mandare un messaggio politico e raccontare qualcosa dell’identità della famiglia presidenziale. La prima a scegliere un tema specifico fu Jackie Kennedy, che nel 1961 si ispirò al balletto Lo Schiaccianoci.

Ci si aspetta che quest’anno nel periodo delle feste la Casa Bianca verrà visitata da circa 100mila persone. Tra gli addobbi si nota un drappo nero posato su un ritratto di Rosalynn Carter, la moglie dell’ex presidente Jimmy Carter, morta pochi giorni fa a 96 anni.