L’ultimo giorno di tregua tra Israele e Hamas, forse

C’è però la possibilità che la tregua venga prorogata nel caso Hamas acconsentisse a liberare almeno 10 ostaggi al giorno: domenica sera Hamas ha fatto sapere in un comunicato che sta cercando di allungare la durata della tregua, e anche il primo ministro Benjamin Netanyahu ha detto di essere disponibile a una proroga, ma ha anche specificato che una volta terminata l’esercito israeliano ricomincerà a combattere dentro Gaza «con la massima potenza».

La possibilità di estendere la tregua è stata confermata in un’intervista al Financial Times anche dal primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, secondo cui tutto dipenderebbe dal fatto che Hamas riesca o meno a localizzare circa 40 persone che non sarebbero tenute in ostaggio direttamente dal gruppo radicale palestinese, ma da civili e piccoli gruppi criminali attivi nella Striscia di Gaza.