A Natale, a Peccioli, con i libri

Da giovedì 7 dicembre a domenica 10 dicembre a Peccioli – in provincia di Pisa – ci sarà una nuova edizione di “A Natale libri per te”, la manifestazione progettata in collaborazione col Post e coordinata dal suo peraltro direttore Luca Sofri.

Saranno quattro giorni di incontri e presentazioni all’interno degli spazi di Palazzo Senza Tempo, associati a una fiera di librai della provincia, con offerte per i residenti e i visitatori grazie a una convenzione con la Fondazione Peccioliper. E ci sarà anche uno spettacolo dal vivo di Indagini, con Stefano Nazzi, nel nuovo spazio della Galleria dei Giganti.

Lo spettacolo dal vivo di Indagini, intitolato Roma, 22 giugno 1983 e dedicato al racconto di uno dei casi di cronaca più famosi e discussi della storia italiana, quello della scomparsa di Emanuela Orlandi, aprirà “A Natale libri per te” giovedì 7 dicembre, alle 21. La maggioranza dei posti disponibili in sala sarà riservata per abbonate e abbonati del Post, che possono prenotare qui per partecipare, a partire dalle 15 di venerdì 17 novembre.

Venerdì 8 dicembre la giornata comincerà con la rassegna stampa di Luca Sofri e Francesco Costa, I giornali, spiegati bene, e continuerà con Giuseppe Caprotti, Matteo Bordone, Veronica Raimo, Beatrice Mautino, Edoardo Nesi, Jacopo Veneziani, Eva Giovannini, Stefania Soma e Christian Raimo.

Sabato 9 dicembre, ci saranno incontri con Luca Sofri e Daniela Collu (per parlare del nuovo numero di Cose spiegate bene), Fabio Genovesi, Carl Safina, Michele Serra, Alessandra Tedesco, Silvia Bencivelli e ancora Stefano Nazzi con Giacomo Papi. In mattinata ci sarà anche l’inaugurazione di Benvenuti in città e Mappe Celesti, due nuove opere di Vittorio Corsini per il MACCA, il Museo d’Arte Contemporanea a Cielo Aperto di Peccioli.

Domenica 10 dicembre, infine, ci saranno Luca Bottura, Maurizio de Giovanni, Gipi, Nana Kwame Adjei-Brenyah e Marta Ciccolari Micaldi. A chiudere la giornata (e le giornate) sarà la proiezione del documentario Le mie poesie non cambieranno il mondo, di Annalena Benini e Francesco Piccolo.

Tutti gli incontri – a eccezione dello spettacolo di Indagini – sono ad accesso gratuito e senza bisogno di prenotazione.

“A Natale libri per te” è un’iniziativa ideata dalla Fondazione Peccioliper e dal Comune di Peccioli con l’intento di incentivare la lettura e al tempo stesso sostenere le librerie del territorio, in linea con il riconoscimento ricevuto di “Città che legge” per il biennio 2020-2021 e 2022-2023, unico comune nella provincia di Pisa, tra i paesi sotto i 5.000 abitanti. Dall’8 al 10 dicembre presso il Palazzo Senza Tempo di Via Carraia verrà allestito un temporary store con 12 librerie di zona e la casa editrice Tagete Edizioni, dove i cittadini pecciolesi potranno acquistare libri con un sostegno da parte del Comune di Peccioli e della Fondazione pari al 50%, e i non residenti potranno usufruire di un sostegno pari al 25%. L’iniziativa è resa possibile grazie al sostegno di Belvedere spa.