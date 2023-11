C’è stata una grossa scissione in Syriza, il principale partito di sinistra all’opposizione in Grecia

Una fazione del principale partito di sinistra all’opposizione in Grecia, Syriza, ha annunciato di essersi separata dal partito accusando il neoletto leader Stefanos Kasselakis di «pratiche trumpiane» e «populismo di destra». In passato Kasselakis aveva lavorato per la società di investimenti Goldman Sachs e prima di essere eletto segretario a settembre non aveva mai ricoperto incarichi politici. La fazione scissionista lo accusa di voler abbandonare l’ideologia di sinistra anticapitalista alla base di Syriza. Il partito era diventato celebre nel 2015 durante la grave crisi finanziaria greca grazie al suo leader Alexis Tsipras, che però si è dimesso quest’estate dopo aver perso contro il partito conservatore Nuova Democrazia alle elezioni parlamentari di giugno.

La fazione che ha lasciato il partito, chiamata “Ombrello”, è guidata dall’ex ministro delle Finanze Euclid Tsakalotos e comprende una cinquantina di membri di rilievo. La scissione è avvenuta quando Kasselakis aveva detto di voler espellere tre membri di spicco della fazione, tutti ex ministri, dopo settimane di dure critiche nei suoi confronti da parte di Tsakalotos e i suoi alleati. L’ex ministra del Lavoro Efi Achtsioglou, che guida a sua volta una propria fazione, ha deciso di restare in Syriza, ma ha accusato Kasselakis di aver fatto dei discorsi offensivi e divisivi e di usare un vocabolario da «estrema destra».