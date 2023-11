Una mappa dell’invasione israeliana nella Striscia di Gaza

L’Institute for the Study of War, un rispettato think tank statunitense che si occupa di difesa, ha messo insieme una mappa interattiva per tenere traccia dell’invasione di terra della Striscia di Gaza da parte dell’esercito israeliano, iniziata da circa una settimana. Qui sotto abbiamo riprodotto la mappa: in grigio si vedono i territori occupati da Israele nei primi giorni dell’invasione, in azzurro le zone dove gli scontri con i gruppi armati palestinesi sono ancora in corso. Tutte le operazioni israeliane di terra stanno avvenendo a nord del Wadi Gaza, il fiume che delimita il confine tra la parte settentrionale da quella centrale della Striscia.

Di solito l'esercito israeliano comunica quasi in tempo reale le proprie operazioni contro le milizie armate palestinesi, ma nel caso dell'invasione avviata a fine ottobre ci sono voluti giorni perché confermasse la notizia, e ancora oggi fornisce pochissimi dettagli sui territori occupati all'interno della Striscia, citando ragioni di sicurezza. Sabato ha scortato un gruppo di giornalisti in una delle sue postazioni all'interno della Striscia, ma l'accordo prevedeva che i giornalisti non potessero dire esattamente dove si trovavano.

La mappa dell'Institute for the Study of War mostra bene la strategia di accerchiamento che l'esercito israeliano sta portando avanti intorno alla città di Gaza, che ritiene la principale base operativa di Hamas, il gruppo radicale palestinese responsabile degli attacchi del 7 ottobre in territorio israeliano. Domenica l'esercito israeliano ha annunciato di avere sostanzialmente diviso in due la Striscia, dopo avere occupato diversi territori a nord e a sud del centro di Gaza, comprese le principali strade che portano in città.

Al momento non è chiarissimo cosa intenda fare l'esercito una volta occupati stabilmente i territori che nella mappa sono colorati di azzurro: se cioè avvierà le operazioni anche all'interno della città oppure espanderà l'occupazione delle sue periferie.