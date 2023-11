Le foto delle manifestazioni pro Palestina nel mondo

Tra sabato e domenica sono state organizzate manifestazioni in sostegno alla causa palestinese e contro Israele in decine di città in tutto il mondo, Italia compresa. Alle manifestazioni hanno partecipato decine di migliaia di persone che contestano la dura reazione dell’esercito israeliano al violento attacco compiuto lo scorso 7 ottobre da Hamas a partire dalla Striscia di Gaza e più in generale l’atteggiamento di Israele nei confronti del popolo palestinese, e invocano un cessate in fuoco. Ci sono state manifestazioni in Corea del Sud e in Germania, negli Stati Uniti e in Francia, ma anche in Canada, Norvegia e Romania, tra le altre. In Italia i cortei principali sono stati quelli di Roma e Milano, a cui si stima abbiano partecipato rispettivamente 5mila e 4mila persone.

