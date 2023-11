Israele dice di aver accerchiato la città di Gaza

Secondo l'agenzia di stampa Reuters, venerdì per la prima volta dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas il leader del gruppo radicale libanese Hezbollah, Hassan Nasrallah, terrà un discorso pubblico sulla situazione. Ci si aspetta che venga trasmesso alle 14 durante una cerimonia funebre a Beirut in memoria dei miliziani uccisi nei bombardamenti israeliani. Negli scorsi giorni ci sono stati diversi scontri al confine tra Israele e Libano che hanno coinvolto l’esercito israeliano e i miliziani di Hezbollah, ma per ora sono stati sporadici. La preoccupazione di molti è che possa aprirsi un nuovo fronte di guerra al confine con il Libano, con il rischio che la guerra tra Israele e Hamas si allarghi anche a Hezbollah, che come il gruppo palestinese è sostenuto dall’Iran con armi e finanziamenti e sostiene a sua volta numerosi gruppi radicali islamisti in tutto il Medio Oriente e non solo, tra cui anche Hamas.

Oggi dovrebbero esserci nuove evacuazioni dalla Striscia di Gaza Venerdì mattina il varco di Rafah, l'unico collegamento via terra attivo tra la Striscia di Gaza e l'estero, dovrebbe aprire nuovamente per permettere l'evacuazione di civili palestinesi feriti e persone con doppio passaporto verso l'Egitto. Sarebbe il terzo giorno consecutivo di evacuazioni, che sono state mediate dal Qatar in seguito a un accordo con i governi di Israele ed Egitto. Secondo le autorità che gestiscono la frontiera, più di 700 persone con passaporto straniero hanno attraversato il varco negli ultimi due giorni, oltre a decine di palestinesi gravemente feriti. Al momento non è chiaro quante persone verranno fatte passare oggi.

Il punto di giornata - Giovedì l'esercito israeliano ha detto di aver circondato la città di Gaza, considerato il principale centro operativo di Hamas, e a cui l'esercito si stava avvicinando da giorni. Ci sono ancora poche informazioni su come stiano andando i combattimenti sul campo, ma il portavoce dell'esercito Daniel Hagari ha detto che i soldati israeliani stanno attaccando avamposti, postazioni e infrastrutture di Hamas. - Giovedì è stata anche la seconda giornata di evacuazione di civili. L'autorità palestinese, che gestisce i varchi di frontiera, aveva detto che avrebbe riguardato circa 500 persone ferite o con doppia nazionalità: il ministero della Sanità egiziano ha detto che finora sono stati fatti evacuare 344 titolari di passaporto straniero e 21 palestinesi feriti. - Le Nazioni Unite hanno detto che i bombardamenti hanno colpito quattro scuole utilizzate come rifugi, due nel nord e due nel sud della Striscia, tutte in campi profughi: si parla di almeno 20 morti.

Le evacuazioni finora Il ministero della Salute egiziano dice che finora sono stati evacuati dalla Striscia di Gaza 21 palestinesi feriti e 344 persone titolari di passaporto straniero. Giovedì è stata la seconda giornata di evacuazioni di civili dalla Striscia: l'autorità palestinese che si occupa della gestione delle frontiere nella Striscia aveva diffuso una lista di 596 persone a cui oggi sarebbe stato permesso attraversare il varco di Rafah e andare in Egitto. Gli Stati Uniti hanno confermato l'evacuazione di 74 persone con doppia cittadinanza, palestinese e statunitense.

Una manifestazione di solidarietà nei confronti degli ostaggi israeliani nel kibbutz di Kfar Azza, uno di quelli in cui lo scorso 7 ottobre Hamas ha compiuto alcuni dei massacri più violenti (AP/Oded Balilty)

La Francia ha annunciato che invierà una seconda nave al largo della Striscia di Gaza Il ministro della Difesa francese Sebastien Lecornu ha detto che la Francia invierà una seconda nave al largo delle coste della Striscia di Gaza, oltre a quella già inviata giorni fa, la Tonnerre. Anche in questo caso la Francia ha detto che la nave servirà a soccorrere i civili in quanto attrezzata in modo da essere utilizzata come ospedale. Della prima nave, che è soprattutto una delle navi d'assalto più importanti della marina militare francese, avevamo parlato qui:

Il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, ha detto che mercoledì sono entrati nella Striscia di Gaza, attraverso il varco di Rafah, 55 camion carichi di aiuti umanitari.

L'ONU ha detto che nella Striscia di Gaza sono state bombardate quattro scuole usate come rifugi L'ONU ha fatto sapere che quattro delle sue scuole nella Striscia di Gaza, attualmente utilizzate come rifugi dai civili, sono state colpite da bombardamenti nelle ultime 24 ore. Secondo le informazioni fornite dalle Nazioni Unite le scuole si trovano all'interno di campi profughi, due nel nord della Striscia e due nel sud. Quelle nel nord si trovano rispettivamente nei campi profughi di Jabalia, il più grande della Striscia già bombardato nei giorni scorsi, e di Al-Shati: nel primo caso si parla di almeno 20 persone uccise e di almeno 5 feriti. Le altre due scuole si trovano nel campo profughi di Bureij: in questo caso si parla di due persone uccise e di 31 feriti.



Un'abitazione distrutta da un bombardamento israeliano nel campo profughi di Bureij, nella Striscia di Gaza (AP/Hassan Eslaiah)

L'esercito israeliano ha detto di aver circondato la città di Gaza Il portavoce dell'esercito israeliano, Daniel Hagari, ha annunciato che gli sforzi per circondare la città di Gaza «sono stati completati». Gaza è considerata uno dei principali centri operativi di Hamas e l'esercito israeliano vi si stava avvicinando da giorni: Hagari non ha dato altri dettagli sull'accerchiamento di Gaza, ma ha detto che i soldati «stanno attaccando gli avamposti di Hamas, i quartieri generali, le postazioni e le infrastrutture di lancio e stanno eliminando i terroristi in combattimenti corpo a corpo». Hagari ha aggiunto di escludere l'ipotesi di un qualche cessate il fuoco.

ll ministro della Difesa israeliano dice che l'esercito distruggerà tutti i tunnel di Hamas Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha detto che l’esercito ha «soluzioni uniche» per raggiungere e distruggere tutti i tunnel che Hamas utilizza da tempo nella Striscia per condurre le proprie operazioni militari. È un'operazione estremamente complicata: la rete di tunnel di Hamas è molto ramificata e si stima che si estenda per centinaia di chilometri. Da anni i miliziani di Hamas costruiscono un’estesa rete di gallerie sotterranee, utilizzate sia per organizzare attacchi e operazioni militari contro Israele che per importare all’interno della Striscia armi e beni di prima necessità. Nelle precedenti guerre tra Israele e Hamas i tunnel sono sempre stati uno degli obiettivi principali dei bombardamenti israeliani, cosa che spesso però ha portato a bombardamenti su aree popolate da civili, sotto le quali i tunnel sono spesso costruiti. Qui li abbiamo raccontati:

Palestinesi nel campo profughi di Bureij, nella parte centrale della Striscia di Gaza, dopo un bombardamento israeliano AP Photo/Mohammed Dahman

C'è un po' di confusione sulla possibilità di far arrivare del carburante a Gaza Nelle ultime ore sono arrivate dichiarazioni discordanti riguardo alle intenzioni di Israele sulla possibilità di far entrare rifornimenti di carburante nella Striscia di Gaza. Nel pomeriggio il capo di stato maggiore dell'esercito israeliano, Herzi Halevi, aveva detto che Israele potrebbe permettere il passaggio di carburante dall'Egitto alla Striscia di Gaza quando gli ospedali lo termineranno. Solo a quel punto, secondo Halevi, potrebbero essere concessi dei rifornimenti, da effettuare sotto la supervisione dell'esercito. Poco dopo in conferenza stampa il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha chiarito che non è ancora stata presa nessuna decisione sull'eventuale entrata di carburante nella Striscia: «Non ho dato indicazioni in merito e l'esercito non ha autorizzato» nulla di simile, ha detto. Da giorni stanno entrando nella Striscia di Gaza dal varco di Rafah, al confine con l'Egitto, decine di camion con a bordo aiuti umanitari di vario tipo, tra cui cibo, acqua e medicinali. Finora però Israele si è sempre opposto all'invio di carburante, perché teme che possa essere sfruttato dai miliziani di Hamas per fini militari. Il carburante è fondamentale per alimentare i generatori che fanno funzionare gli ospedali. L'Organizzazione mondiale della Sanità ha detto che 14 dei 36 ospedali della Striscia sono al momento chiusi.

Israele dice che le sue truppe sono molto vicine alla città di Gaza Nel pomeriggio il capo di stato maggiore dell'esercito israeliano, Herzi Halevi, ha detto che le truppe israeliane si stanno avvicinando alla città di Gaza e la stanno «circondando da varie direzioni». Poco dopo, in un post su X (Twitter) il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha scritto che le truppe hanno «superato la periferia della città di Gaza», e continuano ad avanzare. «Nulla ci fermerà. Andremo avanti. Avanzeremo e vinceremo», ha scritto Netanyahu. Non è chiaro però se l'esercito sia effettivamente entrato nella città di Gaza, che si trova nel nord della Striscia ed è considerata uno dei principali centri operativi di Hamas.

Oltre un terzo degli ospedali di Gaza ha smesso di funzionare Tedros Adhanom Ghebreyesus, il direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ha scritto su X (Twitter) che 14 dei 36 ospedali di Gaza hanno smesso di funzionare a causa della mancanza di carburante, dei danni subiti dalle strutture e dei continui attacchi aerei. Gli ospedali rimasti attivi non riescono a gestire l'enorme numero di feriti, e stanno lavorando molto al di sopra della loro normale capacità.

Una milizia affiliata all'Iran è stata spostata dalla Siria al sud del Libano Un portavoce dell'esercito israeliano ha detto che un ramo delle brigate Imam Hussein, affiliate all'Iran, è stato spostato dalla Siria al sud del Libano per fornire assistenza a Hezbollah, un gruppo paramilitare radicale libanese sostenuto dall'Iran e che a sua volta sostiene Hamas. A partire dall'attacco di Hamas contro Israele, lo scorso 7 ottobre, ci sono stati continui attacchi reciproci tra l'esercito israeliano e i miliziani di Hezbollah, ma finora i combattimenti sono rimasti circoscritti al confine tra Israele e Libano.

L'esercito israeliano dice di aver arrestato 49 persone in Cisgiordania, tra cui alcuni miliziani di Hamas Nella notte tra mercoledì e giovedì l'esercito e i servizi segreti interni di Israele hanno condotto un'operazione notturna in Cisgiordania. L'esercito ha detto di aver arrestato 49 persone ricercate, tra cui 21 miliziani di Hamas. Un portavoce dell'esercito ha detto che in alcune città ci sono stati scontri tra i soldati israeliani e i palestinesi: a Ramallah, per esempio, sono state lanciate pietre ed esplosivi contro i soldati, che hanno risposto sparando. Secondo le autorità palestinesi tre persone sono state uccise negli scontri, ma al momento è impossibile verificare questa informazione in modo indipendente. L'esercito israeliano ha detto che a partire dallo scorso 7 ottobre state arrestate in Cisgiordania oltre 1.220 persone, di cui 740 sarebbero membri di Hamas.

Un uomo palestinese con in braccio una donna ferita da un bombardamento israeliano nella città di Gaza (AP Photo/Abed Khaled)

Il parlamento del Bahrein ha detto che il paese richiamerà il proprio ambasciatore in Israele, in risposta ai bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza. Il parlamento ha anche detto che l'ambasciatore israeliano in Bahrein ha lasciato il paese e che i rapporti economici con Israele sono stati interrotti. Il giornalista di Axios Barak Ravid ha però detto di aver parlato con funzionati di entrambi i paesi che gli hanno spiegato che l'annuncio del parlamento non è vincolante e che non è detto che alla fine l'ambasciatore verrà effettivamente richiamato. Ravid ha anche detto che l'ambasciatore israeliano in Bahrein non è stato espulso, e che semplicemente aveva lasciato il paese due settimane fa in seguito a una decisione del governo israeliano dovuta a motivi di sicurezza.

Una donna thailandese abbraccia un familiare uscito dalla Striscia di Gaza giovedì attraverso il varco di Rafah verso l'Egitto (AP Photo/Sakchai Lalit, File)

Il ministero della Salute della Striscia di Gaza – controllato da Hamas – ha aggiornato il numero di persone palestinesi che sono state uccise dai bombardamenti israeliani a partire dal 7 ottobre. In circa tre settimane sarebbero state uccise 9.061 persone, di cui 3.760 che hanno meno di 18 anni.

Come sono fatti i campi profughi Fra martedì e mercoledì Israele ha bombardato per due giorni il campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza, causando un alto numero di morti e di feriti. Jabalia è il più grande degli otto campi profughi presenti della Striscia e ospita almeno 116mila persone. Al contrario di quello che potrebbe far pensare la parola, però, il campo profughi di Jabalia non ha tende e baracche ma assomiglia piuttosto a una città con strade ed edifici, anche se sono spesso fatiscenti, mancano molte infrastrutture di base e le condizioni di vita sono estremamente precarie. Questo perché i campi profughi palestinesi esistono da decenni e, pur essendo nati come strutture temporanee, nel tempo sono diventati insediamenti permanenti. Lo abbiamo spiegato in questo articolo:

Quanti civili dalla Striscia potranno entrare in Egitto oggi Giovedì mattina l'autorità palestinese che gestisce i varchi di frontiera ha specificato meglio il numero di persone che oggi verranno trasferite in Egitto tramite il varco di Rafah: saranno 400 persone con doppia nazionalità e 100 persone palestinesi ferite. Le autorità egiziane hanno però comunicato un dato leggermente diverso: secondo loro saranno trasferite in Egitto 400 persone con passaporto straniero, e 60 persone palestinesi ferite.

Mercoledì l'UNICEF, l'agenzia dell'ONU che si occupa di dare assistenza umanitaria ai bambini e alle loro madri, ha pubblicato un comunicato in cui ha criticato molto duramente i bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza e ha chiesto un immediato cessate il fuoco: «Le scene di carneficina che arrivano dal campo profughi di Jabalia nella Striscia di Gaza dopo gli attacchi di ieri e dopo quelli di oggi sono orribili e spaventose. Non abbiamo ancora stime del totale di bambini uccisi negli attacchi, ma sappiamo che le case delle persone sono state distrutte, che ci sono probabilmente centinaia di persone ferite e uccise, che tra queste ci sarebbero molti bambini. Questi due attacchi seguono 25 giorni di bombardamenti che, stando a quanto viene riferito [dalle autorità locali, quindi da Hamas, ndr], hanno provocato più di 3.500 bambini uccisi - esclusi i morti di oggi - e oltre 6.800 bambini feriti. Sarebbero più di 400 bambini uccisi o feriti al giorno, per 25 giorni consecutivi. [...] L'UNICEF ribadisce il suo appello urgente a tutte le parti in conflitto per un cessate il fuoco umanitario immediato, per garantire la protezione di tutti i bambini e per un accesso sicuro e senza ostacoli per fornire aiuti umanitari in tutta la Striscia di Gaza».

Nelle scorse settimane in Israele ci sono stati diversi attacchi da parte di persone di estrema destra contro cittadini arabi israeliani e contro attivisti politici che avevano protestato contro il governo del primo ministro Benjamin Netanyahu. Nonostante i molti episodi di violenza, la polizia israeliana ha arrestato solo quattro persone che li avrebbero compiuti. Come raccontato dal giornale israeliano Haaretz, tre delle persone arrestate facevano parte del gruppo ultras di estrema destra “La Familia”, sostenitori della squadra di calcio del Beitar Gerusalemme, che l'11 ottobre aveva assaltato l'ospedale Sheba Medical Center della città di Ramat Gan, vicino a Tel Aviv. Quel giorno centinaia di ultras avevano fatto irruzione nell'ospedale dove credevano fossero ricoverati miliziani di Hamas (cosa poi rivelatasi non vera). La quarta persona arrestata aveva invece attaccato la casa del giornalista freelance israeliano Israel Frey, perché aveva pubblicato un video in cui pregava per le persone palestinesi uccise dai bombardamenti israeliani. Decine di persone avevano lanciato fuochi d'artificio contro la sua casa, e poi lo avevano inseguito in macchina mentre fuggiva verso un ospedale, dove si era poi rifugiato.

L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA) ha diffuso una nuova stima delle persone palestinesi che si ritiene siano attualmente sfollate dentro la Striscia di Gaza a causa dei bombardamenti israeliani. Secondo l'agenzia sarebbero 1,4 milioni di persone (su circa 2 milioni di abitanti totali). L'agenzia ha detto anche che dal 7 ottobre, giorno dell'attacco di Hamas in Israele e dell'inizio dell'offensiva israeliana dentro la Striscia, 70 lavoratori dell'UNRWA sono stati uccisi e altri 22 sono stati feriti.

Secondo Medici Senza Frontiere ci sono più di 20mila feriti nella Striscia di Gaza Secondo l'ong Medici Senza Frontiere (MSF) nella Striscia di Gaza al momento ci sarebbero più di 20mila persone ferite e con accesso limitato all'assistenza sanitaria a causa dell'assedio e dei bombardamenti israeliani. L'ong ha fatto sapere che 22 membri del suo staff che opera dentro la Striscia sono stati evacuati mercoledì in Egitto, e che un'altra squadra che li sostituirà sta aspettando di entrare attraverso il varco di Rafah.

Il governo della Thailandia ha fatto sapere di aver avviato colloqui diretti con i funzionari di Hamas per la liberazione dei cittadini thailandesi tenuti in ostaggio. I colloqui sono guidati dall'ex deputato Areepen Uttarasin, consigliere del governo, che ha fatto sapere di aver incontrato rappresentanti di Hamas in Iran il 26 ottobre. È il primo governo straniero che dice di aver avviato negoziati diretti con Hamas per liberare le persone prese in ostaggio il 7 ottobre: si ritiene che i miliziani di Hamas abbiano in ostaggio almeno 19 lavoratori agricoli thailandesi che abitavano in Israele (nel paese sono più di 25.000 i thailandesi che lavorano in fattorie e aziende agricole).

Il campo profughi di Jabalia è stato bombardato per due giorni consecutivi Mercoledì l'esercito israeliano ha bombardato per il secondo giorno consecutivo il campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia. I comandi militari israeliani detto che il bombardamento sarebbe servito a uccidere Muhammad Atzar, comandante della divisione anticarro di Hamas. Secondo diverse testimonianze negli attacchi di martedì e mercoledì sarebbero state uccise decine di civili, anche se non è chiaro il numero preciso. Mercoledì il ministero della Salute della Striscia di Gaza, quindi Hamas, ha detto che nei due bombardamenti sarebbero stati uccisi 195 palestinesi – senza fare distinzioni tra civili e miliziani – e che 777 persone sarebbero state ferite, e che 120 risulterebbero disperse.

Il secondo giorno di evacuazioni di civili L'autorità palestinese che si occupa della gestione delle frontiere nella Striscia di Gaza ha diffuso una lista di 596 persone a cui oggi sarà permesso attraversare il varco di Rafah e andare in Egitto. È la seconda evacuazione di civili in due giorni, dopo che ieri circa 400 persone erano state fatte evacuare per la prima volta dal 7 ottobre, giorno dell'attacco di Hamas in Israele. La nuova lista comprende persone ferite o in possesso di un passaporto di un paese straniero. Tra queste ci sono 400 statunitensi e 2 italiani (altri 4 italiani erano stati fatti evacuare mercoledì).

Il punto di giornata • Per la prima volta dall'inizio della guerra fra Hamas e Israele il varco di Rafah che collega la Striscia di Gaza con l'Egitto è stato aperto per permettere l'evacuazione di civili: sono uscite 335 persone in possesso di un passaporto di un paese straniero (fra cui 4 italiani) e 76 feriti. Le operazioni di evacuazione degli stranieri dovrebbero continuare domani.

• Israele ha bombardato per il secondo giorno consecutivo il campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia: nel campo sono stati uccisi decine di civili e ci sono molti feriti. I comandi militari israeliani hanno giustificato l'operazione con l'uccisione di Muhammad Atzar, comandante della divisione anticarro di Hamas. • L'invasione della Striscia di Gaza da parte dell'esercito israeliano è iniziata da sei giorni: ci sono poche informazioni su quello che succede sul campo, ma mercoledì pomeriggio il generale Itzik Cohen, comandante della 162a divisione dell'esercito di Israele, ha detto che le truppe israeliane sono «alla porte della città di Gaza». • La Giordania ha richiamato il suo ambasciatore in Israele come risposta alla «catastrofe umanitaria» in corso a Gaza. Per lo stesso motivo la Bolivia ha interrotto i rapporti diplomatici con Israele, mentre Cile e Colombia hanno richiamato i propri ambasciatori.



La Giordania ha annunciato mercoledì di aver richiamato il proprio ambasciatore in Israele, in risposta alla «catastrofe umanitaria» causata dalle operazioni militari dell'esercito israeliano.



L'esercito israeliano dice di aver ucciso un comandante di Hamas nei bombardamenti sul campo profughi di Jabalia Per il secondo giorno consecutivo l'esercito israeliano ha bombardato il campo profughi di Jabalia, il più grande della Striscia di Gaza. Non si sa di preciso quante persone siano state uccise nei bombardamenti: il ministero della Salute di Gaza (cioè Hamas) ha parlato di almeno 50 persone e l’Alto rappresentante per gli affari esteri europei Josep Borrell ha detto di essere «sconcertato» dall’operazione. Fra le persone uccise secondo i comandi militari israeliani ci sarebbe Muhammad Atzar, comandante della divisione anticarro di Hamas. Il portavoce dell'esercito Daniel Hagari ha detto che l'operazione è stata condotta per eliminarlo, in base a «rapporti precisi dell'intelligence». Le forze armate in altre comunicazioni ufficiali hanno stimato in 3000 i miliziani di Hamas che il 7 ottobre hanno attraversato il confine con Israele per compiere gli attacchi: circa 1000 miliziani sarebbero stati uccisi nei combattimenti con l'esercito israeliano, 200 sarebbero stati catturati, mentre gli altri avrebbero fatto ritorno nella Striscia di Gaza. Sempre fonti dell'esercito hanno comunicato che con la morte mercoledì del sergente Shalev Zion Sharabi i soldati israeliani uccisi nella Striscia di Gaza dall'inizio della guerra sono sedici.



La commissione parlamentare israeliana sulla Cisgiordania ha un nuovo presidente, considerato un estremista Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha nominato presidente di una commissione parlamentare sui problemi della Cisgiordania Zvi Sukkot, del Partito Sionista Religioso, di estrema destra. Sukkot è stato arrestato più volte ed è da molto tempo nelle liste degli osservati speciali da parte dei servizi segreti interni dello Shin Bet. Zvi Sukkot ha infatti una lunga storia di manifestazioni, scontri e violenze a sostegno degli insediamenti illegali dei coloni israeliani in Cisgiordania: nel 2011 fu accusato di aver dato fuoco a un'auto della polizia in seguito a uno sgombero (ma poi non fu processato), mentre gli ordini restrittivi che gli vietavano di avvicinarsi ad alcune zone della Cisgiordania lo accusavano di «attività segreta e violenta contro i palestinesi». La nomina di Sukkot è stata annunciata dal suo partito, noto informalmente come Tkuma: ha posizioni che legano il nazionalismo israeliano all’ebraismo religioso, e per questo sta attirando i voti degli elettori ultraortodossi delusi dai propri tradizionali riferimenti.

Il varco di Rafah riaprirà domani: oggi sono stati evacuati più di 400 civili Il varco di Rafah, aperto per la prima volta oggi per permettere l'evacuazione di civili, riaprirà domani. Un accordo mediato dalle autorità del Qatar ha permesso l'uscita di oltre 400 fra cittadini stranieri, palestinesi con doppio passaporto e feriti: tutte le persone autorizzate a uscire facevano parte di un elenco concordato che dovrebbe contenere complessivamente circa 500 nomi. Nella giornata di oggi diverse centinaia di persone si sono radunate nelle vicinanze del varco che collega la Striscia di Gaza all'Egitto, ma è stata permessa l'evacuazione di 335 persone in possesso di un passaporto di un paese straniero e di 76 feriti. I feriti sono stati trasportati in due diversi ospedali egiziani del nord del Sinai e secondo le autorità sono in condizioni «stabili». La frontiera riaprirà domani, ma le autorità egiziane hanno ribadito che «l'attraversamento sarà permesso solo alle persone il cui nome è presente sulla lista già utilizzata oggi». A differenza di quanto riferito in precedenza, fra le persone evacuate ci sarebbero anche cittadini statunitensi: lo hanno comunicato i portavoce della Casa Bianca e del Dipartimento di Stato in una conferenza stampa. Le autorità statunitensi non hanno dato ulteriori dettagli sul numero dei connazionali evacuati e hanno confermato che le operazioni continueranno domani. Oggi sono invece entrati nella Striscia 51 camion di aiuti umanitari.



L'esercito israeliano ha diffuso il video dell'interrogatorio di un miliziano di Hamas L'esercito israeliano ha diffuso il video di un interrogatorio di un miliziano di Hamas catturato dopo gli attacchi del 7 ottobre. Amer Abu Hosha nel video risponde alle domande di un agente dello Shin Bet, il servizio segreto interno di Israele, riguardo alla sua partecipazione al massacro nel kibbutz di Kfar Aza. Nel video il miliziano racconta che la missione del suo gruppo era «uccidere, non rapire» e che entrando in una casa, il gruppo ha sentito il pianto di bambini provenire da una safe room, le stanze blindate presenti nelle case israeliane e progettate per resistere agli attacchi con i razzi: «A quel punto abbiamo sparato nella safe room, finché non si sono sentiti più rumori». Il miliziano nel video ha inoltre raccontato di essere entrato in altre due case prima dell'intervento dell'esercito israeliano, a cui il suo gruppo si è arreso poco dopo.



Civili palestinesi attraversano il varco di Rafah (AP Photo/Hatem Ali)

L'ospedale per pazienti oncologici di Gaza ha smesso di funzionare Da giorni le Nazioni Unite e le organizzazioni non governative internazionali che operano nella Striscia di Gaza segnalano che molti degli ospedali nella Striscia rischiano di non poter più operare per l'assenza di carburante. Secondo quanto riferito da Medici senza Frontiere oggi ha smesso di funzionare l'ospedale dell'Amicizia turco-palestinese di Gaza, unica struttura pubblica per i pazienti oncologici.

Nonostante nella Striscia arrivino camion di aiuti umanitari, Israele sta ancora impedendo l'ingresso di carburante, perché teme che possa essere sfruttato dai miliziani di Hamas per fini militari. Il carburante è essenziale nella Striscia di Gaza anche perché serve a far funzionare i generatori delle centrali elettriche e idriche.

Sono usciti da Gaza anche quattro cittadini italiani Il ministero degli Esteri italiano ha comunicato che ci sono anche quattro cittadini italiani fra i civili evacuati oggi dalla Striscia di Gaza attraverso il varco di Rafah che la collega all'Egitto. I quattro italiani sono operatori di ong internazionali, uno è accompagnato dalla moglie palestinese: il loro successivo trasferimento e ritorno in Italia sarà gestito dall'ambasciata italiana al Cairo. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto che i quattro italiani stanno bene e che il ministero conta di far uscire dalla Striscia gli altri italiani presenti «con le prossime aperture, programmate da domani e per i prossimi giorni». Tajani non ha però specificato quanti siano i cittadini italiani in attesa di lasciare Gaza. Alcuni dirigenti delle ong per cui lavoravano i quattro italiani (fra cui la palermitana CISS e Action Against Hunger) hanno avuto la possibilità di comunicare brevemente con loro: hanno detto che la decisione la lasciare la Striscia è stata sofferta, ma che la situazione era ormai insostenibile e non era più possibile lavorare.



Centinaia di civili hanno attraversato il varco di Rafah oggi Mercoledì mattina per la prima volta dall'inizio del conflitto tra Israele e Hamas è stata permessa l'evacuazione di alcuni civili dalla Striscia di Gaza verso l'Egitto, attraverso il varco di Rafah. L'evacuazione è stata mediata dalle autorità del Qatar, e ha riguardato circa 300 persone tra palestinesi feriti e persone palestinesi in possesso di un secondo passaporto. Sul numero esatto di persone che hanno attraversato il varco mercoledì ci sono stime discordanti. Inizialmente era stato detto che era stato permesso il passaggio ad almeno 88 palestinesi feriti, a cui secondo quanto riferito a Reuters da funzionari egiziani e palestinesi nel pomeriggio di mercoledì si sono aggiunti 320 palestinesi con doppio passaporto. L'autorità palestinese che si occupa degli attraversamenti della frontiera nella Striscia di Gaza ha detto però ad Al Jazeera che i palestinesi feriti trasportati in Egitto sono stati 76, che sono stati accompagnati da un numero imprecisato di familiari, e che i titolari di doppio passaporto che hanno attraversato il varco sono stati 335.

Un uomo palestinese abbraccia il cadavere di un familiare ucciso da un bombardamento israeliano a Deir al Balah, nella Striscia di Gaza ( AP Photo/Fatima Shbair)

L'esercito israeliano dice di essere "alle porte di Gaza" Mercoledì pomeriggio il generale Itzik Cohen, comandante della 162a divisione dell'esercito di Israele, ha detto che le truppe israeliane sono «alla porte della città di Gaza». Cohen, parlando con alcuni giornalisti vicino al confine tra la Striscia di Gaza e Israele, ha detto che negli ultimi giorni l'esercito è avanzato in profondità nella Striscia e «ha distrutto gran parte delle capacità di Hamas, attaccato le sue strutture strategiche, i suoi depositi di esplosivi, i suoi tunnel sotterranei e altre strutture». L'esercito israeliano ha cominciato a entrare con mezzi e uomini nella Striscia venerdì, ma all'inizio sembrava che le operazioni militari israeliane fossero limitate e non un'invasione, come invece si sta rivelando. Dall'analisi degli spostamenti delle truppe israeliane sembra che l'obiettivo di Israele al momento sia circondare la città di Gaza, la più grande e popolosa della Striscia, e tagliare i collegamenti con il resto del territorio.

Il ministero degli Esteri della Giordania ha fatto sapere di aver richiamato il proprio ambasciatore in Israele, a causa delle operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza. Ha inoltre detto al ministero degli Esteri israeliano di non far tornare in Giordania il proprio ambasciatore, che aveva lasciato il paese nei giorni scorsi.

La Mezzaluna Rossa palestinese sta finendo il carburante La Mezzaluna Rossa palestinese, l'equivalente della Croce Rossa, ha fatto sapere di aver dovuto ridurre il numero di ambulanze che operano nella Striscia di Gaza, a causa della mancanza di carburante. Nonostante infatti da alcuni giorni dentro la Striscia stiano arrivando camion di aiuti umanitari, Israele sta ancora impedendo l'arrivo di carburante, perché teme che possa essere sfruttato dai miliziani di Hamas per compiere attacchi in territorio israeliano. Il carburante è essenziale nella Striscia di Gaza anche perché serve a far funzionare i generatori delle centrali elettriche e idriche.

Il governo della Striscia di Gaza, quindi Hamas, ha detto che il campo profughi di Jabalia è stato bombardato nuovamente per il secondo giorno consecutivo dall'esercito israeliano. Al momento non ci sono conferme da parte di Israele, e non si sa con esattezza né quali edifici sarebbero stati colpiti né quanti morti o feriti sarebbero stati causati.

Josep Borrell si è detto «sconcertato» dall'attacco israeliano al campo profughi di Jabalia L’Alto rappresentante per gli affari esteri europei Josep Borrell ha detto di essere «sconcertato» dal numero di persone uccise nel bombardamento israeliano sul campo profughi di Jabalia, il più grande della Striscia di Gaza. Borrell ha fatto poi riferimento al fatto che Israele ha il diritto di difendersi dagli attacchi dello scorso 7 ottobre, ma che deve farlo rispettando il diritto internazionale e facendo il possibile per proteggere i civili. Borrell ha detto: «Sulla base della chiara posizione del Consiglio dell'Unione Europea, secondo cui Israele ha il diritto di difendersi in linea con il diritto umanitario internazionale e di garantire la protezione di tutti i civili, sono sconcertato dall'elevato numero di vittime a seguito del bombardamento da parte di Israele del campo profughi di Jabalia». Non si sa di preciso quante persone siano state uccise nel bombardamento del campo profughi di Jabalia: il ministero della Salute di Gaza (cioè Hamas) ha parlato di almeno 50 persone, secondo una stima indipendente fatta da AFP sarebbero almeno 47.

Tra le persone evacuate dalla Striscia di Gaza non ci saranno statunitensi Il giornale israeliano Haaretz scrive che tra le persone con doppia cittadinanza che oggi attraverseranno il varco di Rafah, che collega la Striscia di Gaza all'Egitto, non ci saranno persone con passaporto statunitense. Secondo quanto riferito al giornale da un funzionario straniero, l'evacuazione degli statunitensi non sarebbe stata possibile a causa di non meglio specificate «richieste» fatte da Hamas. In totale nella Striscia di Gaza ci sono 400 persone con cittadinanza statunitense, che sommate ai loro familiari sono più di 1.000 persone da evacuare.

Un uomo e una bambina palestinesi feriti in seguito a un bombardamento israeliano su Khan Yunis, nella Striscia di Gaza (Ahmad Hasaballah/Getty Images) Soccorritori tra le macerie di un palazzo distrutto da un bombardamento israeliano a Khan Yunis, nella Striscia di Gaza (Ahmad Hasaballah/Getty Images)

Come sta andando l'evacuazione dei civili palestinesi in Egitto Rushdi Abualouf, corrispondente di BBC che si trova nei pressi del varco di Rafah, l'unico passaggio attivo tra la Striscia di Gaza e l'Egitto, ha raccontato di aver parlato con alcuni funzionari palestinesi di come procederà nel corso della giornata l'evacuazione dei civili verso il lato egiziano. I funzionari hanno detto ad Abualouf che in questo momento si stanno facendo passare prima 88 persone che hanno riportato ferite gravi, e che in seguito verranno esaminati anche i civili palestinesi che hanno un passaporto straniero. In tutto le persone palestinesi con doppio passaporto che abitano nella Striscia di Gaza sono circa 7mila, e secondo quanto raccontato da Abualouf al momento ce ne sono circa 500 che attendono di poter attraversare il varco di Rafah. Non è chiaro però a quante di queste verrà permesso di entrare in Egitto.

La Guida suprema dell'Iran Ali Khamenei ha chiesto a tutti i paesi a maggioranza musulmana di interrompere le esportazioni di petrolio e cibo in Israele, in risposta ai bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza. «I bombardamenti su Gaza devono fermarsi immediatamente» ha detto Khamenei in un comunicato diffuso dall'agenzia di stampa statale iraniana IRNA, aggiungendo che tutti i «paesi musulmani» dovrebbero smettere di avere relazioni economiche con Israele nel frattempo. Il ruolo dell’Iran nella guerra in corso tra Israele e Hamas è una questione molto discussa e importante. L’Iran sostiene, arma e in parte controlla una serie di milizie e di gruppi armati in numerosi paesi in tutto il Medio Oriente, tra cui Libano, Siria, Iraq e Yemen: tra queste milizie c’è anche Hamas, che ha compiuto l'attacco in Israele del 7 ottobre.

La Bolivia ha interrotto i rapporti diplomatici con Israele Martedì il viceministro degli Esteri boliviano Freddy Mamani ha detto che la Bolivia ha interrotto i rapporti diplomatici con Israele a causa dell’offensiva militare «aggressiva e sproporzionata» che l’esercito israeliano sta portando avanti nella Striscia di Gaza. La Bolivia aveva interrotto i legami con Israele già nel 2009, sempre a causa delle operazioni israeliane nella Striscia. I legami tra i due paesi erano stati ristabiliti solo nel 2020. In risposta all’annuncio di martedì sera, il ministero degli Esteri israeliano ha cercato di minimizzare la questione, dicendo che «in ogni caso le relazioni tra i due paesi non erano significative».

Persone palestinesi in attesa di attraversare il varco di Rafah, che collega la Striscia di Gaza all'Egitto (AP Photo/Hatem Ali)

Cosa sappiamo dell'attacco di Israele sul campo profughi di Jabalia Martedì pomeriggio un bombardamento israeliano ha colpito la città di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza, dove si trova il più grande degli otto campi profughi della Striscia. Sono state uccise decine civili, anche se non è ancora chiaro quanti, e molti edifici sono stati distrutti. L’esercito israeliano ha detto che la città veniva usata da Hamas come centro di addestramento e coordinamento per i propri attacchi. Jonathan Conricus, un portavoce dell’esercito israeliano, ha detto che l’obiettivo del bombardamento era Ibrahim Biari, un comandante di Hamas che stava coordinando gli attacchi contro Israele e si nascondeva nella vasta rete di tunnel sotterranei che attraversa la Striscia di Gaza. Un comunicato del ministero della Salute della Striscia di Gaza (cioè Hamas) ha detto che nell’attacco sono state uccise 50 persone e altre 150 sono rimaste ferite, ma sono numeri da prendere con cautela. Ne abbiamo scritto in questo articolo:

81 persone ferite saranno trasferite dalla Striscia di Gaza all'Egitto Le autorità del Qatar hanno mediato un accordo con quelle di Egitto e Israele e con i rappresentanti di Hamas per permettere a 81 persone gravemente ferite che si trovano nella Striscia di Gaza di attraversare il varco di Rafah, l'unica frontiera attiva tra la Striscia di Gaza e l'esterno, e andare in Egitto per ricevere cure mediche. In tutto mercoledì verranno fatte entrare in Egitto 81 persone. Già martedì sera le autorità egiziane avevano fatto sapere che avrebbero accolto 81 feriti da Gaza, ma non era ancora noto il ruolo di mediazione del Qatar. Al momento non sono state diffuse maggiori informazioni riguardo a queste persone, ma sembra si tratti solo di palestinesi che sono in possesso anche di un secondo passaporto di un paese straniero. Nel frattempo sui social media sono stati pubblicati alcuni video che mostrano decine di persone in coda al varco di Rafah in attesa di attraversarlo.

Israele ha schierato una nave missilistica nel Mar Rosso L'esercito israeliano ha detto che dall'inizio della guerra contro Hamas nella Striscia di Gaza ha colpito oltre 11mila obiettivi appartenenti al gruppo radicale palestinese, tra cui diversi centri di comando operativo. Ha detto anche che martedì ha ucciso alcuni membri di Hamas che si erano barricati in un edificio a più piani vicino a una scuola e a un centro medico nell'area del campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza: secondo Hamas in quel bombardamento sarebbero state però uccise decine di civili. Intanto mercoledì mattina l'esercito ha detto di aver schierato una nave missilistica nel Mar Rosso, nelle acque territoriali israeliane, dopo che martedì nella zona era stato intercettato un missile terra-aria, forse lanciato dai ribelli Houthi dello Yemen, una milizia sciita appoggiata dal governo iraniano.