Israele ha escluso qualsiasi cessate il fuoco

L'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite ha indossato una stella di David al Consiglio di Sicurezza dell'ONU Durante un duro discorso davanti al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, in cui lo ha criticato per non aver condannato Hamas per l'attacco a Israele del 7 ottobre, l'ambasciatore israeliano presso le Nazioni Unite Gilad Erdan ha indossato una stella di David sulla giacca. La stella di David è uno dei simboli della Shoah, il genocidio degli ebrei europei compiuto dal regime nazista durante la Seconda guerra mondiale, perché negli anni Trenta le leggi razziali imponevano agli ebrei di cucirsene una sui vestiti. Su quella mostrata da Erdan oggi è riportata la scritta “Never Again”, “Mai più”, un altro riferimento alla Shoah e alle persecuzioni subite dagli ebrei. Nel suo discorso Erdan ha paragonato sia Hamas che l'Iran ai nazisti e ha detto che la stella sulla sua giacca era un «promemoria del fatto che abbiamo giurato di contrattaccare per difenderci, “Mai più” è ora». Erdan ha anche detto che lui e le persone che lavorano con lui indosseranno la stella fino a che il Consiglio di Sicurezza «non condannerà le atrocità di Hamas». AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez

Il quartiere al Hawa nella città di Gaza, 30 ottobre. EPA/MOHAMMED SABER

Un altro ospedale della Striscia di Gaza è stato danneggiato Sobhi Skeik, direttore dell'Ospedale dell'amicizia turco-palestinese, che si trova a sud della Città di Gaza, ha detto all'agenzia di stampa Associated Press che questa sera la struttura è stata danneggiata da un missile israeliano: ha parzialmente distrutto due camere, danneggiato il sistema per la distribuzione dell'ossigeno dell'ospedale (specializzato in cure oncologiche) e le sue riserve d'acqua. Nessuna persona è stata ferita. Skeik ha detto che non erano arrivati ordini di evacuazione da parte dell'esercito israeliano prima dell'attacco, e che attualmente nell'ospedale si trovano tra i 100 e i 150 pazienti, 200 membri del personale e 100 persone rimaste senza casa.

Due razzi lanciati dalla Striscia di Gaza sono caduti a Sderot, la più grande città israeliana vicino al territorio palestinese. Hanno fatto alcuni danni, ma nessuno è stato ferito: dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre la città si è svuotata. Alcuni frammenti di razzi sono caduti a Rishon LeZion, un'altra città israeliana, a sud di Tel Aviv: non ci sono notizie di danni o feriti.

Il dibattito su Israele e Palestina in Germania è diverso In molte parti del mondo nelle ultime settimane sono state organizzate manifestazioni di sostegno agli israeliani o ai palestinesi dopo l’attacco senza precedenti compiuto da Hamas contro Israele il 7 ottobre e i successivi bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza. La guerra in corso ha rianimato un dibattito pubblico che è notoriamente tra i più vivi e sentiti del mondo, e che in quest’occasione, vista la gravità e l’eccezionalità della situazione, sta producendo contrapposizioni particolarmente violente. Nelle discussioni su Israele e Palestina spesso l’opinione pubblica nei paesi occidentali si divide in fazioni che sostengono con intransigenza l’una o l’altra parte. Le posizioni e argomentazioni sono complesse e stratificate, e ci sono sfumature ed eccezioni, ma storicamente a difendere la causa palestinese è la sinistra, per via dell’impegno contro le varie forme di colonialismo, a cui riconduce la fondazione o almeno lo sviluppo del moderno stato di Israele. Le posizioni a sinistra spaziano infatti da chi nega che Israele sia uno stato legittimo e chi invece si limita a rifiutare le sue politiche espansionistiche ai danni della popolazione palestinese e dei suoi territori. La destra e il centrodestra internazionali invece sono generalmente molto perentori nella difesa di Israele. Il centrosinistra normalmente è a sua volta solidale con Israele e ne sostiene il diritto all’esistenza, anche se di solito con minore bellicosità rispetto alla destra e con più attenzioni alle ragioni della popolazione palestinese. Ma in Germania il dibattito su Israele e Palestina è diverso, perché a causa della Shoah, il genocidio degli ebrei europei compiuto dal regime nazista nella Seconda guerra mondiale, c’è un sentito e trasversale senso di responsabilità nei confronti di Israele e si fa molta attenzione alle manifestazioni contemporanee di antisemitismo, a cui però spesso sono ricondotte anche le critiche alle politiche israeliane. La rielaborazione collettiva delle colpe tedesche nello sterminio degli ebrei ha fatto sì che oggi, a livello istituzionale e politico ma non solo, la sinistra tedesca sia più nettamente schierata in difesa di Israele rispetto agli altri paesi europei. Per questo il modo in cui si parla della situazione attuale è diverso, anche per la numerosa comunità palestinese che vive in Germania. Ne abbiamo scritto in questo articolo:

L'esercito israeliano sembra avanzare verso la città di Gaza Foto, video, immagini satellitari e altre testimonianze sembrano mostrare un progressivo avanzamento dell'esercito israeliano verso la città di Gaza da almeno tre lati: nord-ovest, nord-est e sud. Il New York Times ha verificato un'immagine satellitare scattata lunedì che mostra gruppi di veicoli militari avanzare verso sud nel nord-ovest della Striscia, a circa 5 chilometri dalla linea di confine con Israele a nord, vicino alla costa. La Striscia di Gaza è larga circa 10 chilometri, lunga circa 40 e si affaccia sul Mar Mediterraneo. Altre immagini verificate dal New York Times mostrano un altro gruppo di veicoli militari nella zona di Beit Hanoun, una città nel nord-est della Striscia. Le testimonianze dei movimenti da sud invece sono arrivate dal video, verificato in modo indipendente da diversi giornali, che mostra un carro armato israeliano sparare contro un'auto sulla strada Salah ad-Din, il principale collegamento tra il sud e il nord di Gaza. Secondo le autorità della Striscia di Gaza nell'attacco sono state uccise tre persone. L'auto e il carro armato si trovavano circa due chilometri a nord del Wadi Gaza, il corso d'acqua che scorre a metà della Striscia. In mattinata i carri armati israeliani avevano bloccato la circolazione su una parte della strada, per poi liberarla dopo alcune ore.

Un cartellone con una bandiera palestinese nel quartiere di Tel al-Hawa, nella città di Gaza. EPA/MOHAMMED SABER

I punti salienti del discorso di Netanyahu Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato brevemente alla stampa per fare il punto della situazione sulla guerra. Qui le cose principali che ha detto: – Israele non accetterà un cessate il fuoco con Hamas dopo gli attacchi del 7 ottobre. «La Bibbia dice che c'è un tempo per la pace e uno per la guerra. Questo è il tempo della guerra», ha detto Netanyahu. – L'operazione di terra nella Striscia di Gaza può creare la possibilità – anche se «non la certezza», ha specificato – di liberare gli ostaggi, perché «Hamas non lo farà se non sotto pressione». – Ha insistito sul ruolo dell'Iran nel finanziare Hamas e ha definito «asse del demonio» e «asse del terrore» l'alleanza formata da Iran, Hamas, Hezbollah e altri gruppi armati radicali sostenuti dall'Iran: è quella che l'Iran aveva chiamata «asse della resistenza». – «Hamas continuerà a usare i sotterranei degli ospedali di Gaza come postazioni di comando della sua vasta rete di tunnel»: il riferimento è al fatto che l'esercito israeliano ha detto che inizierà ad attaccare anche gli ospedali che ritiene siano usati da Hamas come basi militari.

Il governo israeliano non parlerà delle condizioni di detenzione della soldata liberata Nelle sue dichiarazioni seguite alla liberazione della soldata Ori Megidish, il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha specificato che non saranno diffuse informazioni sulle condizioni in cui la donna è stata detenuta da Hamas. «Quello che ci ha detto rimarrà tra lei e le persone con cui ha parlato, e questi dettagli devono restare riservati», ha detto Gallant. È molto probabile che questa decisione sia stata influenzata da quello che era successo la scorsa settimana dopo la liberazione di un'altra donna tenuta in ostaggio da Hamas, che aveva parlato in una conferenza stampa per raccontare quello che aveva vissuto in 17 giorni di detenzione: quel racconto secondo molti si era rivelato dannoso per Israele, perché in alcune parti i rapitori venivano descritti come disponibili e piuttosto attenti alle necessità degli ostaggi (per quanto nel complesso l'esperienza fosse stata comunque descritta come terribile). Faceva insomma uscire un'immagine di Hamas migliore di quella che Israele pensava o avrebbe sperato uscisse.

Le dichiarazioni di Yoav Gallant, il ministro della Difesa israeliano, sembrano suggerire che la soldata Ori Megidish sia stata liberata in un'operazione militare indipendente dell'esercito israeliano, quindi senza alcun accordo con Hamas. Gallant ha detto che la liberazione di Megidish «è una prova ulteriore della nostra capacità di raggiungere gli ostaggi», secondo lui resa possibile proprio «dall'operazione di terra» in corso nella Striscia di Gaza.

Civili palestinesi fuori dall'ospedale al-Quds della città di Gaza, di cui l'esercito israeliano ha chiesto l'evacuazione sostenendo che diventerà una «zona militare». EPA/MOHAMMED SABER

I commenti del governo israeliano al video delle tre donne tenute in ostaggio da Hamas Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha commentato in un comunicato il video pubblicato oggi da Hamas che mostra tre donne tenute in ostaggio, una delle quali critica duramente proprio Netanyahu per la sua gestione della crisi degli ostaggi. La donna parla probabilmente sotto costrizione e quello che dice non si può considerare una sua posizione espressa liberamente. Netanyahu ha definito il video un atto di «crudele propaganda psicologica» da parte di Hamas. Mark Regev, uno dei più importanti consiglieri di Netanyahu, ha detto che «l'unica cosa buona del video è che abbiamo una prova video del fatto che queste donne siano vive». La donna che parla nel video chiedeva al governo israeliano di accettare l'accordo proposto da Hamas, che negli scorsi giorni si era detto pronto a rilasciare tutti gli ostaggi in cambio della liberazione dei prigionieri palestinesi detenuti in Israele. Regev ha detto che il governo israeliano non crede a queste apparenti aperture di Hamas e che libererà ostaggi «solo sotto pressione».

Una soldata israeliana è stata rilasciata durante un'operazione dell'esercito nella Striscia di Gaza L'esercito israeliano e lo Shin Bet, l'agenzia di intelligence israeliana per gli affari interni, hanno fatto sapere in un comunicato che Ori Megidish, una soldata israeliana che era tenuta in ostaggio da Hamas nella Striscia di Gaza, è stata «rilasciata» durante le operazioni militari di terra che sta conducendo l'esercito all'interno della Striscia. Il comunicato non chiarisce le modalità del rilascio, cioè se Megidish sia stata liberata in seguito a un accordo con Hamas o in un'operazione autonoma dell'esercito israeliano. Hamas non ha ancora commentato la liberazione, mentre nelle precedenti occasioni in cui aveva liberato ostaggi aveva ampiamente comunicato le sue intenzioni e persino mostrato il rilascio delle persone in ostaggio: sembrerebbe quindi che la liberazione sia avvenuta in un'operazione militare israeliana non concordata con Hamas. Ori Megidish era stata presa in ostaggio da Hamas durante gli attacchi in Israele del 7 ottobre. Il comunicato dice che sta bene e che ha incontrato la sua famiglia.

Qualche informazione in più sull'ospedale al-Quds di Gaza C'è qualche informazione in più sulla situazione all'ospedale al-Quds della città di Gaza, quello di cui domenica Israele aveva chiesto l'evacuazione sostenendo che sarebbe diventato presto una «zona militare». Tra ieri e oggi c'erano state testimonianze di bombardamenti israeliani nella zona dell'ospedale. L'evacuazione non sembra possibile: all'interno ci sono moltissimi civili che si sono rifugiati lì dopo aver perso le proprie case nei bombardamenti, oltre a molte persone ricoverate che non possono spostarsi. L'ospedale è gestito dalla Mezzaluna Rossa palestinese, equivalente locale della Croce Rossa. Il portavoce dell'organizzazione, Tommaso Della Longa, ha detto in un'intervista alla BBC che i civili che hanno trovato rifugio nell'ospedale al-Quds al momento sono più di 10mila, e dormono nei corridoi, sulle scale e anche all'esterno dell'ospedale, ritenendo che sia più sicuro di altri posti. Della Longa ha detto che ci sono più di 500 persone che stanno ricevendo trattamenti «salva vita», tra cui persone ricoverate in terapia intensiva e neonati in incubatori che hanno bisogno di ossigeno. Ha aggiunto che «le risorse sono assolutamente limitate e stanno per finire», compresa l'elettricità, e in generale ha detto che la situazione è «fuori controllo». Israele sostiene che Hamas metta le sue sedi militari appositamente vicino agli ospedali della Striscia per usarli come scudi, sapendo che i bombardamenti tendono a risparmiarli.



La Mezzaluna Rossa palestinese, l'equivalente locale della Croce Rossa, ha pubblicato un video dei danni ai suoi magazzini nella città di Gaza, causati dai pesanti bombardamenti israeliani in corso. La Mezzaluna Rossa ha detto che al momento i magazzini non sono utilizzabili.

È arrivato in Egitto un aereo di aiuti per Gaza dall'Italia Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha fatto sapere che nel primo pomeriggio è atterrato in Egitto un carico di aiuti umanitari partito dall'Italia. Tajani ha detto che all'interno ci sono «16 tonnellate di beni primari», ma non ha specificato quali di preciso. Gli aiuti sono stati portati in Egitto da un aereo dell'Aeronautica Militare italiana che era partito da Brindisi, in Puglia.

L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA) ha detto che negli ultimi tre giorni dieci membri del suo staff sono stati uccisi nei bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza. Dal 7 ottobre a oggi, cioè da quando è iniziata la guerra in corso tra Israele e Hamas, sono stati uccisi in tutto 63 membri dell'UNRWA.

Un uomo palestinese tra le macerie degli edifici distrutti dai bombardamenti israeliani nella città di Gaza, 30 ottobre. EPA/MOHAMMED SABER

Qualche informazione sull'operazione di terra di Israele a Gaza In conferenza stampa Daniel Hagari, un portavoce dell'esercito israeliano, ha dato qualche informazione riguardo alle operazioni di terra avviate venerdì dalle forze armate israeliane nel territorio della Striscia di Gaza. Hagari ha detto che al momento sono attive nella Striscia unità di fanteria, carri armati e mezzi corazzati, che si stanno muovendo con l'obiettivo di eliminare i gruppi armati palestinesi. Continuano intanto anche i bombardamenti aerei: «Ci muoviamo via terra, identifichiamo i terroristi e poi li colpiamo con attacchi aerei», ha detto Hagari, aggiungendo che ci sono stati anche scontri diretti tra i miliziani e le truppe israeliane. Il portavoce ha detto che durante la notte tra domenica e lunedì l'esercito israeliano ha «eliminato decine di terroristi» che si erano nascosti all'interno di alcuni edifici per provare ad attaccare i soldati. Al momento non è possibile verificare in modo indipendente il resoconto fornito dall'esercito israeliano. Hagari non ha detto quante truppe israeliane sono presenti nella Striscia, e non ha rivelato la loro posizione. Ha spiegato però che negli ultimi giorni l'esercito ha «ampliato le operazioni di terra», che stanno «procedendo in modo graduale, secondo i piani».

L'esercito israeliano continua ad avanzare nella Striscia Secondo alcuni testimoni citati da giornali e agenzie di stampa internazionali, lunedì mattina i mezzi dell'esercito israeliano hanno raggiunto i quartieri di Zaytun e Shajaiya, nella parte sud della città di Gaza. Ci sono stati anche alcuni scontri tra i carri armati e miliziani di Hamas. Un video, verificato in modo indipendente dalla BBC, mostra un carro armato sparare contro un'auto che stava cercando di fare inversione per allontanarsi. L'auto e il carro armato si trovavano lungo la strada Salah ad-Din, circa due chilometri a nord del fiume Wadi Gaza, nella parte nord della Striscia. Secondo il ministero della Salute della Striscia tre persone sarebbero rimaste uccise nell'attacco. Lunedì mattina i carri armati israeliani avevano bloccato la circolazione su una parte della strada Salah ad-Din, tra le più importanti di Gaza. Verso le 13 un giornalista palestinese che lavora per la BBC ha detto che la strada era stata riaperta. Sempre lunedì Salama Maarouf, un portavoce di Hamas, ha detto ad Al Jazeera che l'avanzata dei carri armati israeliani verso la città di Gaza era terminata senza che i mezzi raggiungessero i quartieri residenziali. Al momento però la situazione rimane molto confusa. Daniel Hagari, un portavoce dell'esercito israeliano, ha detto che l'avanzata delle truppe «sta procedendo gradualmente, come previsto».

Il video di tre donne tenute in ostaggio Hamas ha diffuso un video di circa un minuto e 15 secondi in cui sostiene si vedano tre donne tenute in ostaggio. Sono sedute su delle sedie di plastica, in una stanza con un muro di piastrelle bianche. L'inquadratura è molto stretta, quindi non si vede cosa ci sia intorno. Almeno in apparenza le donne non hanno ferite fisiche evidenti. Parlando in modo molto concitato, e in alcuni casi urlando, la donna al centro critica il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per la sua gestione della crisi degli ostaggi e chiede al governo israeliano di accettare l'accordo proposto da Hamas, che si è detto pronto a rilasciare tutti gli ostaggi in cambio della liberazione dei prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. Al momento Israele non sembra intenzionato ad accettare la proposta. È molto probabile che le tre donne siano state costrette dai miliziani a dire quelle cose nel video.

L'intelligence israeliana pensava che l'attacco di Hamas fosse un'esercitazione, dice il New York Times Domenica il New York Times ha pubblicato un lungo articolo con nuove informazioni riguardo al modo in cui l'intelligence israeliana ha risposto all'attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre. Secondo le informazioni ottenute dal New York Times, alle 3 di mattina del 7 ottobre Ronen Bar, il direttore dello Shin Bet (il servizio segreto per l’interno di Israele, che solitamente si occupa delle operazioni antiterrorismo) stava monitorando i movimenti dei miliziani di Hamas nella Striscia di Gaza, che durante la notte erano stati particolarmente intensi. Il New York Times dice però che Bar e i suoi collaboratori non avevano capito immediatamente cosa stava per succedere, anzi: credevano che Hamas stesse facendo un'esercitazione notturna, ma non avesse realmente intenzione di attaccare Israele. Nelle ore successive divenne chiaro che i piani di Hamas erano diversi, ma gli agenti dello Shin Bet credettero comunque che si trattasse di un attacco contenuto e non particolarmente preoccupante. Una piccola squadra di agenti antiterrorismo fu mandata al confine tra Israele e la Striscia, ma si decise inizialmente di non allertare il primo ministro Benjamin Netanyahu, che verosimilmente stava dormendo. L'intelligence si rivelò quindi impreparata e incapace di rispondere in modo efficiente a una minaccia. Sabato mattina migliaia di miliziani di Hamas invasero Israele, uccisero centinaia di civili nei kibbutz e nelle città vicine al confine con la Striscia e presero oltre 200 persone come ostaggio. «La principale potenza militare del Medio Oriente non aveva soltanto sottostimato completamente la portata dell'attacco, ma ha anche fallito nella raccolta di informazioni di intelligence, principalmente a causa della sua arroganza e delle supposizioni sbagliate riguardo alla minaccia posta da Hamas», ha scritto il New York Times.

Palestinesi lavano i vestiti con l'acqua del mare a Deir al-Balah, nella parte centrale della Striscia di Gaza AP Photo/Mohammed Dahman

Lunedì mattina un poliziotto israeliano è stato accoltellato nei pressi della stazione della metropolitana leggera di Shivtei Yisrael, a Gerusalemme. Il poliziotto è stato portato in ospedale e non è in grave condizioni. Poco dopo l'accoltellamento, l'aggressore è stato ucciso a colpi di pistola dalla polizia: al momento non sono state diffuse informazioni sulla sua identità.

Un fotografo ha confermato la presenza di mezzi israeliani sulla strada di Salah ad-Din Rushdi Abualouf, un giornalista palestinese che lavora per la BBC e si trova nella Striscia di Gaza, ha detto di aver visto alcuni video e foto che mostrano carri armati e altri mezzi militari israeliani bloccare la strada Salah ad-Din, il principale collegamento stradale tra il nord e il sud della Striscia di Gaza (ne abbiamo parlato anche in un precedente aggiornamento, delle 9:32). Secondo Abualouf, l'accesso da e per la città di Gaza e la parte nord della Striscia sarebbe bloccato. Abualouf ha detto di aver parlato al telefono con un fotografo che stava filmando un bombardamento nella zona, il quale ha confermato di aver visto mezzi israeliani sulla strada: «Ho guardato indietro e improvvisamente ho visto i carri armati israeliani», ha detto prima di scappare. Per ora l'esercito israeliano non ha comunicato la posizione esatta delle proprie forze armate all'interno della Striscia, citando motivi di sicurezza.

Palestinesi lasciano le proprie case a causa dei bombardamenti israeliani, nella città di Gaza AP Photo/Abed Khaled

34 ore di isolamento a Gaza Tra venerdì sera e domenica mattina la Striscia di Gaza è rimasta quasi completamente isolata dal resto del mondo: le connessioni internet e le reti telefoniche hanno smesso di funzionare, rendendo impossibile per gli abitanti comunicare tra loro e per il resto del mondo sapere cosa stesse succedendo nelle prime ore dell’operazione via terra di Israele nella Striscia. Il graduale ripristino delle comunicazioni è avvenuto solo domenica mattina, quando sono iniziate a emergere le prime informazioni complete e alcuni resoconti puntuali dei due giorni precedenti, durante i quali anche i giornali avevano perso i contatti con i pochi corrispondenti attivi nella Striscia. Abbiamo fatto il punto di quello che è successo e raccolto le testimonianze in questo articolo:

È stata confermata la morte di Shani Louk, 22enne con doppia cittadinanza israeliana e tedesca presa in ostaggio da Hamas La madre di Shani Louk, una ragazza di 22 anni con doppia cittadinanza israeliana e tedesca, ha confermato l'uccisione della figlia da parte dei miliziani di Hamas. Il 7 ottobre Shani Louk stava partecipando a un rave nel deserto del Negev, nel sud di Israele, vicino al kibbutz di Re’im, al momento dell'attacco di Hamas. Il suo corpo era stato identificato in alcuni video circolati nelle ore seguenti, portato a bordo di un furgone dai miliziani: in quelle immagini Louk sembrava priva di coscienza e ferita alla testa, ma non era ancora chiaro se fosse morta o se fosse stata portata nella Striscia di Gaza tra gli altri ostaggi. Lunedì la madre ha detto alla tv tedesca RTL di aver avuto conferma della morte della figlia dall'esercito israeliano, dopo che un esame del DNA ha permesso di identificarne i resti trovati nei pressi del luogo del rave. Si presume quindi che Louk sia stata uccisa lo stesso giorno dell'attacco, il 7 ottobre.

Lunedì mattina sui social network sono stati pubblicati alcuni video che sembrano mostrare carri armati israeliani entrare nella strada Salah ad-Din, il principale collegamento stradale tra il nord e il sud della Striscia di Gaza. Non ci sono state conferme da parte di Israele, e non è chiaro se l'esercito israeliano abbia effettivamente preso il controllo della strada. Se così fosse sarebbe un notevole sviluppo nelle operazioni militari israeliane degli ultimi giorni. Dai video sembra che i carri armati siano arrivati all'altezza dell'ex insediamento israeliano di Netzarim, che si trova circa 5 chilometri a sud-ovest dalla città di Gaza, e poco più a nord dal Wadi Gaza (un corso d'acqua indicato come il confine a sud del quale l'esercito israeliano aveva chiesto a tutti i palestinesi del nord della Striscia di trasferirsi).

La situazione all'ospedale al-Quds di Gaza La Mezzaluna Rossa palestinese, l'equivalente della Croce Rossa, ha pubblicato alcuni video che denunciano come stiano continuando i bombardamenti israeliani nei dintorni dell'ospedale al-Quds di Gaza. Nell'ospedale, oltre alle persone ricoverate, ci sono centinaia di civili che lì hanno trovato rifugio dopo che nei giorni scorsi le loro abitazioni erano state distrutte dagli attacchi di Israele. Domenica Israele aveva chiesto l’evacuazione dell’ospedale, sostenendo che presto sarebbe diventato una «zona militare», ma per il momento sembra impossibile pensare che così tante persone decidano di spostarsi, soprattutto per la mancanza di aree sicure nella Striscia di Gaza.

Cosa sappiamo dell'attacco nell'aeroporto del Daghestan, in Russia Nella serata di domenica una folla di persone ha fatto irruzione nell’aeroporto di Machackala, la città principale della repubblica federale russa del Daghestan, con l’intenzione di attaccare un aereo appena atterrato da Israele. Nel Daghestan la maggior parte della popolazione è di religione musulmana. C’è anche una piccola comunità ebraica composta da circa 800 famiglie, molte delle quali concentrate nella città meridionale di Derbent. Vari video circolati sui social media ieri sera mostrano decine di manifestanti avvicinarsi all’aereo fermo sulla pista di atterraggio, mentre un operatore aeroportuale dice loro che ormai tutti i passeggeri sono stati fatti sbarcare e che quindi l’aereo è vuoto. Sembra che l’attacco sia cominciato a causa di alcuni messaggi circolati su vari gruppi Telegram che invitavano i cittadini musulmani del Daghestan ad attaccare l’aeroporto, fermare il volo proveniente da Israele e chiedere ai passeggeri di condannare la guerra in corso nella Striscia di Gaza. Lunedì mattina l’agenzia di stampa russa RIA Novosti ha fatto sapere che circa 150 rivoltosi sono stati identificati, e 60 persone sono state arrestate. Nove agenti delle forze dell’ordine sono stati feriti nell’attacco, due dei quali sono in ospedale. L’autorità dell’aviazione civile russa ha annunciato che l’aeroporto rimarrà chiuso fino al 6 novembre.

Nella notte l'esercito israeliano ha compiuto un'operazione militare nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania, il territorio che Israele occupa dal 1967 e che per la gran parte della comunità internazionale appartiene ai palestinesi. Secondo fonti del governo palestinese, almeno due palestinesi sarebbero stati uccisi. Secondo l'agenzia di stampa palestinese WAFA circa 100 veicoli militari israeliani sono entrati in città e un drone israeliano ha effettuato un attacco aereo. L'esercito israeliano per ora non ha commentato le operazioni a Jenin.

Le operazioni israeliane dentro la Striscia di Gaza Da quattro giorni l'esercito israeliano sta compiendo operazioni militari dentro la Striscia di Gaza, in quella che secondo molti può essere definita un'invasione. L'esercito ha detto di essersi scontrato con alcuni miliziani di Hamas e di averne uccisi una decina che si barricavano in edifici e tunnel e tentavano di attaccare le truppe israeliane. In tutto negli ultimi giorni l'esercito ha detto di aver colpito oltre 600 obiettivi legati ad Hamas, tra cui depositi di armi, postazioni di lancio di missili anticarro, e nascondigli e basi operative dei miliziani. Nella notte lsraele ha detto di aver identificato miliziani armati e una postazione di lancio di missili nell'area dell'Università di Al-Azhar, a Gaza, e ha compiuto un bombardamento aereo contro di loro.

Nella notte tra domenica e lunedì l'esercito israeliano ha detto di aver compiuto un attacco in territorio siriano, in cui ha colpito alcune postazioni da cui sostiene fossero stati lanciati razzi verso Israele domenica mattina.

Il portavoce dell'esercito israeliano Daniel Hagari ha detto che Israele ha colpito un obiettivo legato a Hezbollah in territorio libanese dopo che questa sera dei missili erano stati lanciati dalla Siria verso Israele.

Il canale televisivo israeliano Channel 12 ha trasmesso la registrazione di un momento dell'incontro tra il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant e le famiglie delle persone prese in ostaggio da Hamas, durante il quale Gallant ha commentato la proposta di Hamas di liberare tutti gli ostaggi in cambio del rilascio di tutti i detenuti palestinesi nelle prigioni israeliane. Gallant ha detto che non è fattibile: «Se fosse così semplice fare uno scambio non sarebbe un problema. Ma i termini non sono davvero quelli». Nella registrazione non vengono forniti ulteriori dettagli sulla questione da parte del ministro.

Haaretz e il Times of Israel, citando proprie fonti anonime all'interno dell'esercito israeliano, hanno detto che un numero «relativamente piccolo» di persone israeliane ed ebree si trovano nell'aeroporto russo di Machačkala, «isolate e in sicurezza», e che le autorità israeliane stanno lavorando per farle andare via e prendere un volo per Mosca non appena possibile (vedi aggiornamento delle 19:55).



Il portavoce dell'esercito israeliano Daniel Hagari ha aggiornato il numero di persone prese in ostaggio da Hamas e tenute prigioniere nella Striscia di Gaza: sono almeno 239 secondo le indagini dell’esercito, senza contare le quattro che sono state liberate – Judith e Natalie Raanan, e Yocheved Lifshitz e Nurit Cooper. Hagari ha anche detto che l’esercito non sa ancora cosa sia stato delle 40 persone attualmente disperse.

In un aeroporto in Russia una folla di persone ha cercato di attaccare i passeggeri di un aereo proveniente da Israele All'aeroporto internazionale di Machačkala, la capitale dello stato del Daghestan, la cui popolazione è a maggioranza musulmana, un gruppo di persone ha cercato di attaccare i passeggeri di un aereo in arrivo da Tel Aviv, in Israele, secondo quanto riferito dai media russi. L’aereo è stato fatto atterrare in un altro aeroporto della città, ma al momento non è chiaro se i passeggeri hanno potuto scendere in sicurezza. In alcuni video si vede una folla di persone che corrono all’interno dell’aeroporto cercando di arrivare sulla pista. I media russi hanno detto che le persone della folla erano manifestanti pro-palestinesi. Il volo era gestito dalla compagnia aerea russa Red Wings che il 14 ottobre aveva annunciato un aumento dei voli da Israele ad alcuni aeroporti nel sud della Russia per far fronte a un aumento della domanda. Dopo l'irruzione l'aeroporto è stato chiuso; all'esterno è in corso una manifestazione di protesta.

A causa della carenza di acqua corrente nella Striscia di Gaza molte persone usano l'acqua di mare per lavare abiti e utensili per la cucina; qui sulla spiaggia di Deir al Balah, nel centro della Striscia, domenica mattina AP Photo/Mohammed Dahman

Domenica pomeriggio il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha incontrato le famiglie delle persone prese in ostaggio da Hamas e ha detto loro che l'attuale fase dei combattimenti nella Striscia di Gaza ha due obiettivi: «vincere la guerra e liberare gli ostaggi». Secondo l’esercito israeliano gli ostaggi sarebbero almeno 229. Nella storia israeliana non era mai capitato che un gruppo radicale palestinese avesse così tanti ostaggi, e quindi uno strumento di ricatto così potente nei confronti di Israele.

Wael Abo Omar, portavoce del varco di frontiera di Rafah, che collega la Striscia di Gaza all'Egitto, ha detto che oggi nel territorio sono entrati 33 camion di aiuti umanitari che trasportavano acqua, cibo e medicine. In totale dal 21 ottobre sono stati fatti entrare 117 camion. È un numero largamente insufficiente rispetto a quelli che servirebbero: secondo le Nazioni Unite, servirebbero cento camion di aiuti al giorno per rispondere alle esigenze più immediate della popolazione.

Il direttore dell'ospedale di al-Quds dice che all'interno non c'è nessun miliziano Bassam Mourad, direttore dell'ospedale al-Quds, l'istituzione della città di Gaza gestita dalla Mezzaluna Rossa che l'esercito israeliano ha chiesto di evacuare per via di «combattimenti circostanti», ha detto che nell'ospedale ci sono solo «migliaia di palestinesi, molti dei quali hanno perso la casa». «Israele sta prendendo di mira ogni singolo edificio intorno all’ospedale al-Quds», ha detto in un'intervista ad Al Jazeera. «Ma nell'ospedale non ci sono né poliziotti né militari». L'esercito israeliano sostiene che Hamas utilizzi sistematicamente gli ospedali della Striscia come scudi, sapendo che i bombardamenti tendono a risparmiarli.

Secondo Mourad, l'esercito israeliano ha telefonato loro per dire che la zona attorno all'ospedale «sta per diventare una zona militare, ci saranno scontri e sarà pericoloso rimanere qui, quindi dobbiamo evacuare rapidamente». Nelle ultime ore un portavoce della Mezzaluna Rossa palestinese ha detto al New York Times che, se negli ultimi giorni ci sono stati vari combattimenti nei pressi dell'ospedale, ora «è chiaro che [l'esercito israeliano] sta prendendo di mira proprio noi». Evacuare l'ospedale è però praticamente impossibile, dato che dentro ci sono oltre 500 pazienti, tra cui bambini appena nati e persone in unità intensiva.



A Gaza civili e soccorritori cercano feriti sotto le macerie Nei bombardamenti massicci degli ultimi giorni sono stati distrutti moltissimi edifici della Striscia di Gaza: in queste ore sono state pubblicate diverse foto che mostrano civili e soccorritori mentre cercano tra le macerie feriti e corpi da portare in obitorio a Khan Yunis, nel sud della Striscia.

Israele ha aperto la seconda di tre condutture che servono la Striscia di Gaza Il capo dell’Autorità palestinese per l’acqua Mazen Ghoneim ha confermato che Israele ha ricominciato a pompare acqua attraverso la seconda di tre condutture idriche che portano acqua verso la Striscia di Gaza. La riapertura dovrebbe aiutare a ridurre la carenza di acqua a Gaza, causata dall'assedio totale annunciato da Israele, che si era concretizzato tra le altre cose nella chiusura di tutte e tre le condutture. Circa un terzo di tutte le forniture idriche della Striscia dipende da Israele. Rimane almeno un problema: in molte zone di Gaza manca l’energia elettrica e di conseguenza non funzionano i sistemi per il pompaggio dell’acqua, rendendo difficile trasportarla verso le abitazioni e gli ospedali. Molte persone nelle ultime settimane hanno affrontato questa scarsità d'acqua scavando pozzi improvvisati o provando a bere l’acqua di mare, con grandi rischi per la salute che si aggiungono alle difficoltà dovute alla mancanza di cibo e medicinali.

Hamas e l'esercito israeliano combattono nel nord di Gaza In un recente post sul suo canale Telegram ufficiale, l'esercito israeliano ha comunicato che continuano le «operazioni di terra nel nord della Striscia di Gaza». L'esercito ha riferito di scontri armati con miliziani di Hamas. Ci sono combattimenti confermati sulla costa della Striscia, vicino al confine con Israele, a pochi chilometri dal kibbutz di Zikim, e vicino a Beit Lahia, nel nord di Gaza, dove Hamas ha teso un'imboscata alle forze israeliane. Ci sono stati attacchi aerei anche su Beit Hanoun, nell’angolo nord-orientale della Striscia. Israele ha anche pubblicato foto in cui mostra i suoi carri armati e altri veicoli militari all'interno della Striscia di Gaza:

Israele dice che nei prossimi giorni gli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza dovrebbero aumentare Il New York Times dice che il colonnello Elad Goren, del dipartimento dell'esercito israeliano che si occupa dei rapporti con Gaza, ha detto di aver implementato dei piani per «aumentare drasticamente» la quantità di aiuti umanitari – cibo, acqua, medicine e altri beni di prima necessità, ma non carburante – che entreranno nella Striscia nei prossimi giorni. «Nei prossimi giorni si vedranno più camion, e trasporteranno una maggiore quantità di merce», ha detto Goren. Negli ultimi giorni l'arrivo di aiuti umanitari a Gaza è stato rallentato anche dai controlli dell'esercito israeliano: si sono intensificati per assicurarsi che nei camion non ci siano armi o altre cose che potrebbero essere utili ai miliziani di Hamas. L'operazione normalmente viene svolta dagli ispettori delle Nazioni Unite.

La Mezzaluna Rossa dice che le autorità israeliane hanno esortato l'evacuazione dell'ospedale di al-Quds La sezione palestinese dell'organizzazione umanitaria Mezzaluna Rossa ha detto di aver ricevuto degli avvertimenti dalle autorità israeliane secondo cui l'ospedale di al-Quds, nella Striscia di Gaza, starebbe per essere bombardato e quindi dovrebbe essere immediatamente evacuato. L'ospedale si trova a Tal al-Hawa, nella città di Gaza, ed è gestito dalla Mezzaluna Rossa palestinese. Nel messaggio ricevuto dall'organizzazione c'era un chiaro avvertimento: «Dovete scappare immediatamente dalla zona di combattimento nel perimetro dell'ospedale e dai rifugi circostanti, verso la zona umanitaria nel sud. Siete nella zona di combattimento e la vostra vita è in pericolo». La Mezzaluna Rossa ha aggiunto che da domenica mattina ci sono stati diversi raid che sono arrivati fino a 50 metri dall'ospedale. La BBC, che è in contatto con medici dell'ospedale attraverso un medico norvegese, riporta che alcuni medici hanno deciso comunque di rimanere per non abbandonare i pazienti, tra cui bambini nati prematuramente che si trovano in incubazione e malati in terapia intensiva. L'ospedale ha fatto sapere che in tutto le persone rifugiate nell'ospedale sono poche meno di 12 mila: includono almeno 500 pazienti e migliaia di sfollati che ritenevano l'ospedale più sicuro delle loro abitazioni. Negli ultimi giorni l'esercito israeliano ha cominciato a parlare apertamente degli ospedali della Striscia come strutture in cui si nascondono i miliziani di Hamas e, di conseguenza, «infrastrutture terroristiche».



Hamas dice che le persone uccise nella Striscia di Gaza nelle ultime settimane sono più di 8mila Il ministero della Salute della Striscia di Gaza, che è gestito da Hamas, ha aggiornato il numero di persone che secondo i suoi calcoli sono state uccise nei bombardamenti israeliani nelle ultime settimane: dice che sono 8.005, tra cui 3.342 bambini.

Israele ha confermato di aver aumentato il numero di truppe nella Striscia di Gaza Il portavoce delle Forze di Difesa Israeliane Daniel Hagari ha detto che nelle ultime ore il numero di truppe israeliane entrate nella Striscia di Gaza è aumentato. Le nuove truppe si sono unite a quelle che stavano già combattendo sul territorio. «Stiamo gradualmente espandendo le attività di terra e l'entità delle nostre forze nella Striscia di Gaza», ha detto in un video diffuso ai giornali. «L'operazione di terra è complessa e comporta rischi anche per le nostre forze. Faremo tutto ciò che è in nostro potere - dall'aria, dal mare e dalla terra - per garantire la sicurezza delle nostre forze e raggiungere gli obiettivi della guerra».

Le foto delle manifestazioni in sostegno della Palestina in giro per il mondo Sabato in molte grandi città di diversi paesi del mondo centinaia di migliaia di persone hanno partecipato a manifestazioni in sostegno della popolazione della Striscia di Gaza e della causa palestinese. Una delle manifestazioni più partecipate si è tenuta a Londra, nel Regno Unito: secondo la polizia si sono radunate tra le 50mila e le 70mila persone, mentre gli organizzatori parlano di 500mila partecipanti. Le riprese aeree mostrano migliaia di persone sfilare nelle strade della capitale inglese, riempiendo quasi completamente l’ampio Westminster Bridge: i manifestanti hanno chiesto al primo ministro inglese Rishi Sunak di esercitare pressione sul governo israeliano per ottenere un cessate il fuoco nella Striscia. Negli ultimi giorni Sunak non ha chiesto un cessate il fuoco ma solo una “pausa umanitaria”, per consentire agli aiuti di raggiungere la popolazione di Gaza. La gallery che contiene più foto e informazioni sulle proteste si trova qui:

Non si capisce ancora bene cosa sta succedendo dentro alla Striscia di Gaza Benché l'operazione di terra dell'esercito israeliano sia cominciata venerdì sera, le informazioni su cosa sta succedendo e quale sia lo stato dei combattimenti e delle manovre militari sono molto scarse. Al momento, praticamente nessuno è in grado di fornire un quadro sufficientemente esaustivo di quello che sta succedendo sul campo: in parte perché l'esercito israeliano ha ridotto moltissimo le comunicazioni, e parla dell'operazione di terra in maniera generica. In parte perché le comunicazioni internet e telefoniche nella Striscia sono state tagliate venerdì, e stanno tornando soltanto in queste ore. In un comunicato reso pubblico domenica mattina, l'esercito israeliano ha detto che sabato l'aviazione ha colpito 450 obiettivi militari e che le operazioni di terra saranno ulteriormente allargate. Non ha specificato però né dove né in quali modalità. Qualche informazione maggiore è arrivata dal canale Telegram delle brigate al Qassam, il braccio militare di Hamas, che nelle ultime ore ha detto che le forze di Hamas hanno combattuto l'esercito israeliano nella parte nord-ovest della Striscia e a est di Gaza. Il New York Times, sabato, è riuscito a geolocalizzare alcune immagini e video e a mostrare che l'esercito israeliano è entrato nella Striscia da almeno due punti: dal confine nord e da quello a est.



Netanyahu ha chiesto scusa per il tweet di stanotte Con una mossa rara per lui, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha chiesto scusa per un tweet pubblicato nella notte tra sabato e domenica, in cui accusava i capi dell'intelligence e delle forze di sicurezza di non aver saputo prevenire l'attacco di Hamas del 7 ottobre. Nel tweet, inoltre, di fatto esonerava se stesso da ogni accusa (vedi aggiornamento delle 9:33). Dopo enormi polemiche, Netanyahu aveva cancellato il tweet accusatorio e da poco ne ha pubblicato un altro in cui ammette di aver sbagliato e chiede scusa. «I capi delle agenzie di sicurezza hanno il mio pieno sostegno», ha scritto.

L'esercito israeliano ha fatto sapere domenica mattina che due soldati sono stati feriti nel corso dell'operazione di terra nella Striscia di Gaza: uno è grave dopo essere stato colpito con un colpo di mortaio. Sono entrambi stati portati in ospedale.

Stanno arrivando i primi messaggi da dentro alla Striscia di Gaza Dopo oltre un giorno e mezzo in cui, a partire da venerdì sera, le comunicazioni internet e telefoniche dalla Striscia erano state completamente interrotte – non si capisce se per colpa dell'esercito israeliano o per altre cause –, i messaggi che i residenti di Gaza avevano provato a mandare nelle ultime ore stanno finalmente venendo recapitati. Finora si ha notizia soprattutto di messaggi di persone che danno ai propri cari aggiornamenti sul fatto che sono ancora vivi, o sulla morte di altre persone. Il giornalista della BBC Rushdi Abualouf, che si trova a Khan Yunis, nel sud della Striscia, ha raccontato che poco dopo il ritorno delle comunicazioni un amico lo ha chiamato piangendo: «Avrei voluto che tenessero le comunicazioni interrotte. Ho appena scoperto che mia suocera e gran parte della famiglia di mia madre sono state uccise in un raid israeliano ieri [sabato, ndr] e che altri sono sotto le macerie». Tra le persone che domenica mattina hanno avuto notizia dei propri cari c'è il primo ministro scozzese Humza Yousaf, i cui suoceri sono intrappolati a Gaza. «Sono vivi, grazie a dio. Ma hanno finito l'acqua potabile». I suoceri di Yousaf si trovavano nella Striscia di Gaza per andare a trovare alcuni parenti quando il 7 ottobre è scoppiata la guerra, e sono rimasti intrappolati.

Migliaia di abitanti di Gaza hanno fatto irruzione nei centri di distribuzione di cibo e altri beni di prima necessità L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA) ha detto che migliaia di abitanti della Striscia di Gaza hanno fatto irruzione per disperazione in diversi centri di distribuzione di cibo e altri beni di prima necessità. Uno dei magazzini, quello di Deir al Balah, conteneva beni provenienti dai convogli umanitari entrati negli ultimi giorni dal varco di Rafah.

Le persone hanno portato via sacchi di farina, di frumento, altri tipi di cibo, oltre a prodotti igienici. «È un segnale preoccupante che l'ordine sociale sta iniziando a crollare dopo tre settimane di guerra e uno stretto assedio su Gaza», si legge in una nota dell'UNRWA. «Le persone sono spaventate, frustrate e disperate. Le tensioni e la paura sono aggravate dai tagli alle linee telefoniche e alle connessioni Internet. Si sentono soli, tagliati fuori dalle loro famiglie e dal resto del mondo».

Ci sono polemiche per un tweet di Netanyahu Nella politica israeliana ci sono state grosse polemiche dopo che nella notte il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha pubblicato un tweet in cui diceva che lui non era mai stato avvisato della possibilità che Hamas potesse organizzare un attacco come quello del 7 ottobre. Il tweet è stato visto come un tentativo di Netanyahu di scaricare la responsabilità di non aver previsto né prevenuto l'attacco di Hamas sui comandi delle forze di sicurezza. Nel tweet Netanyahu ha scritto esplicitamente che «tutti i servizi di sicurezza, compreso il capo dell'intelligence militare e il capo dello Shin Bet [l'intelligence interna, ndr] ritenevano che Hamas fosse indebolito e che volesse arrivare a un accordo». Il tweet di Netanyahu ha creato enormi polemiche, tanto più che molti esperti ritengono che proprio le politiche di Netanyahu abbiano portato tra le altre cose a una sottovalutazione di Hamas e a una riduzione della sicurezza attorno alla Striscia di Gaza. Vari politici israeliani hanno protestato contro il primo ministro, che poi in mattinata ha cancellato il tweet.

L'esercito israeliano è già vari chilometri dentro alla Striscia di Gaza Il Washington Post e un giornalista palestinese su X hanno verificato e confermato un video pubblicato sabato da Israel Hayom, un giornale israeliano, che mostra soldati israeliani mentre issano una bandiera su un edificio dentro alla Striscia di Gaza. L'edificio si trova circa tre chilometri dentro alla Striscia (che in tutto è larga quattro chilometri), e dunque estremamente in profondità nel suo territorio.

Israele ha bombardato attorno all'ospedale di Shifa, dove ritiene si trovi un quartier generale di Hamas Secondo Associated Press, nelle prime ore di domenica l'esercito israeliano ha fatto dei bombardamenti vicino all'ospedale di Shifa, il più grande della Striscia di Gaza: da venerdì l'esercito sostiene che Hamas abbia costruito dei tunnel sotto all'ospedale e che lì si nasconda il quartier generale dell'organizzazione. Alcune persone sentite da AP hanno detto che i bombardamenti hanno distrutto quasi tutte le strade che portano all'ospedale. Decine di migliaia di persone si stanno rifugiando nell'ospedale: sia i pazienti sia i civili che sperano di essere protetti stando negli edifici dell'ospedale piuttosto che nelle loro case.

Una manifestazione di solidarietà con la popolazione palestinese e contro Israele a Parigi, sabato, e sotto una manifestazione di solidarietà con Israele e per le persone rapite da Hamas. Le manifestazioni per Gaza sono state di gran lunga le più grosse e frequentate negli scorsi giorni. AP Photo/Daniel Cole Epa/Brent Lewin

Nella notte Daniel Hagari, il portavoce dell'esercito israeliano, ha pubblicato un nuovo appello ai civili della Striscia di Gaza per spostarsi verso sud e lasciare «temporaneamente» la parte nord della Striscia, dove stanno avvenendo i combattimenti. Ha detto inoltre che domenica «l'aiuto umanitario verso Gaza condotto dall'Egitto e dagli Stati Uniti si espanderà». Per ora però non ci sono testimonianze dell'ingresso di nuovi aiuti dal varco di Rafah, al confine tra Gaza ed Egitto.