Non ci sono più posti sicuri a Gaza, dice l’ONU

- Il leader del gruppo radicale libanese Hezbollah , Hassan Nasrallah, ha parlato per la prima volta pubblicamente della guerra nella Striscia di Gaza, confermando che sono in corso scontri tra i miliziani di Hezbollah e l'esercito israeliano. Nasrallah non ha annunciato chiaramente l'intenzione di aprire un nuovo fronte di guerra al confine tra Libano e Israele, ma ha detto che esiste la possibilità che ciò accada: questo a suo dire dipenderà soprattutto da come si evolverà l’invasione israeliana nella Striscia.

- Il ministero della salute di Gaza ( cioè Hamas ) ha detto che finora nel conflitto con Israele sono state uccise 9.227 persone palestinesi. Non sappiamo quante tra queste siano civili e quanti siano i miliziani, perché Hamas non fornisce dati separati. Sempre secondo il ministero, tra i morti ci sarebbero 3.826 bambini.

- Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha spiegato che «Israele rifiuta qualsiasi accordo per un cessate il fuoco temporaneo che non includa la liberazione degli ostaggi». Lo ha detto poco dopo aver incontrato il segretario di Stato statunitense Antony Blinken, che aveva chiesto di concordare delle «pause umanitarie» per facilitare l'arrivo degli aiuti nella Striscia e l'evacuazione dei civili, ma senza successo.

La ministra degli Esteri francese Catherine Colonna ha detto che venerdì 34 persone tra cittadini francesi e loro familiari sono riuscite a lasciare la Striscia di Gaza, e sono state accolte nell'ambasciata francese in Egitto. Nel frattempo il presidente francese Emmanuel Macron, in visita nelle zone della Bretagna più colpite dalla tempesta Ciarán , ha fatto un nuovo appello per una tregua umanitaria.

Nelle ultime settimane nelle strade di molte città negli Stati Uniti, in Australia e anche in Europa hanno cominciato ad apparire manifesti che mostrano le facce di alcuni degli oltre 200 civili israeliani rapiti da Hamas durante l’attacco del 7 ottobre. I manifesti sono simili a quelli usati per le persone scomparse, sono stati ideati da due artisti israeliani e si sono diffusi in poco tempo grazie a una campagna online: vengono messi da chi vuole denunciare la brutalità dell’attacco di Hamas o più in generale per dimostrare solidarietà a Israele.

Attorno a questi manifesti si è generata una certa polemica, soprattutto negli Stati Uniti. Molte persone hanno cominciato a strapparli, in parte per disprezzo e rabbia nei confronti di Israele, che spesso sfociano nell’antisemitismo, e in parte perché ritengono che l’attenzione pubblica dovrebbe rivolgersi ai bombardamenti e all’invasione di terra che l’esercito israeliano sta compiendo sulla Striscia di Gaza. La polemica, di dimensioni tutto sommato contenute, si è ingigantita in particolare sui social network, dove la discussione sui manifesti degli israeliani rapiti si inserisce nel contesto di estrema polarizzazione provocato dalla guerra. Ne abbiamo parlato qui.