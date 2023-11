Oggi altri 600 civili verranno evacuati dalla Striscia di Gaza

Il campo profughi di Jabalia è stato bombardato per due giorni consecutivi Mercoledì l'esercito israeliano ha bombardato per il secondo giorno consecutivo il campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia. I comandi militari israeliani detto che il bombardamento sarebbe servito a uccidere Muhammad Atzar, comandante della divisione anticarro di Hamas. Secondo diverse testimonianze negli attacchi di martedì e mercoledì sarebbero state uccise decine di civili, anche se non è chiaro il numero preciso. Mercoledì il ministero della Salute della Striscia di Gaza, quindi Hamas, ha detto che nei due bombardamenti sarebbero stati uccisi 195 palestinesi – senza fare distinzioni tra civili e miliziani – e che 777 persone sarebbero state ferite, e che 120 risulterebbero disperse.

Il secondo giorno di evacuazioni di civili L'autorità palestinese che si occupa della gestione delle frontiere nella Striscia di Gaza ha diffuso una lista di 596 persone a cui oggi sarà permesso attraversare il varco di Rafah e andare in Egitto. È la seconda evacuazione di civili in due giorni, dopo che ieri circa 400 persone erano state fatte evacuare per la prima volta dal 7 ottobre, giorno dell'attacco di Hamas in Israele. La nuova lista comprende persone ferite o in possesso di un passaporto di un paese straniero. Tra queste ci sono 400 statunitensi e 2 italiani (altri 4 italiani erano stati fatti evacuare mercoledì).

Il punto di giornata • Per la prima volta dall'inizio della guerra fra Hamas e Israele il varco di Rafah che collega la Striscia di Gaza con l'Egitto è stato aperto per permettere l'evacuazione di civili: sono uscite 335 persone in possesso di un passaporto di un paese straniero (fra cui 4 italiani) e 76 feriti. Le operazioni di evacuazione degli stranieri dovrebbero continuare domani.

• Israele ha bombardato per il secondo giorno consecutivo il campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia: nel campo sono stati uccisi decine di civili e ci sono molti feriti. I comandi militari israeliani hanno giustificato l'operazione con l'uccisione di Muhammad Atzar, comandante della divisione anticarro di Hamas. • L'invasione della Striscia di Gaza da parte dell'esercito israeliano è iniziata da sei giorni: ci sono poche informazioni su quello che succede sul campo, ma mercoledì pomeriggio il generale Itzik Cohen, comandante della 162a divisione dell'esercito di Israele, ha detto che le truppe israeliane sono «alla porte della città di Gaza». • La Giordania ha richiamato il suo ambasciatore in Israele come risposta alla «catastrofe umanitaria» in corso a Gaza. Per lo stesso motivo la Bolivia ha interrotto i rapporti diplomatici con Israele, mentre Cile e Colombia hanno richiamato i propri ambasciatori.



La Giordania ha annunciato mercoledì di aver richiamato il proprio ambasciatore in Israele, in risposta alla «catastrofe umanitaria» causata dalle operazioni militari dell'esercito israeliano.



L'esercito israeliano dice di aver ucciso un comandante di Hamas nei bombardamenti sul campo profughi di Jabalia Per il secondo giorno consecutivo l'esercito israeliano ha bombardato il campo profughi di Jabalia, il più grande della Striscia di Gaza. Non si sa di preciso quante persone siano state uccise nei bombardamenti: il ministero della Salute di Gaza (cioè Hamas) ha parlato di almeno 50 persone e l’Alto rappresentante per gli affari esteri europei Josep Borrell ha detto di essere «sconcertato» dall’operazione. Fra le persone uccise secondo i comandi militari israeliani ci sarebbe Muhammad Atzar, comandante della divisione anticarro di Hamas. Il portavoce dell'esercito Daniel Hagari ha detto che l'operazione è stata condotta per eliminarlo, in base a «rapporti precisi dell'intelligence». Le forze armate in altre comunicazioni ufficiali hanno stimato in 3000 i miliziani di Hamas che il 7 ottobre hanno attraversato il confine con Israele per compiere gli attacchi: circa 1000 miliziani sarebbero stati uccisi nei combattimenti con l'esercito israeliano, 200 sarebbero stati catturati, mentre gli altri avrebbero fatto ritorno nella Striscia di Gaza. Sempre fonti dell'esercito hanno comunicato che con la morte mercoledì del sergente Shalev Zion Sharabi i soldati israeliani uccisi nella Striscia di Gaza dall'inizio della guerra sono sedici.



La commissione parlamentare israeliana sulla Cisgiordania ha un nuovo presidente, considerato un estremista Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha nominato presidente di una commissione parlamentare sui problemi della Cisgiordania Zvi Sukkot, del Partito Sionista Religioso, di estrema destra. Sukkot è stato arrestato più volte ed è da molto tempo nelle liste degli osservati speciali da parte dei servizi segreti interni dello Shin Bet. Zvi Sukkot ha infatti una lunga storia di manifestazioni, scontri e violenze a sostegno degli insediamenti illegali dei coloni israeliani in Cisgiordania: nel 2011 fu accusato di aver dato fuoco a un'auto della polizia in seguito a uno sgombero (ma poi non fu processato), mentre gli ordini restrittivi che gli vietavano di avvicinarsi ad alcune zone della Cisgiordania lo accusavano di «attività segreta e violenta contro i palestinesi». La nomina di Sukkot è stata annunciata dal suo partito, noto informalmente come Tkuma: ha posizioni che legano il nazionalismo israeliano all’ebraismo religioso, e per questo sta attirando i voti degli elettori ultraortodossi delusi dai propri tradizionali riferimenti.

Il varco di Rafah riaprirà domani: oggi sono stati evacuati più di 400 civili Il varco di Rafah, aperto per la prima volta oggi per permettere l'evacuazione di civili, riaprirà domani. Un accordo mediato dalle autorità del Qatar ha permesso l'uscita di oltre 400 fra cittadini stranieri, palestinesi con doppio passaporto e feriti: tutte le persone autorizzate a uscire facevano parte di un elenco concordato che dovrebbe contenere complessivamente circa 500 nomi. Nella giornata di oggi diverse centinaia di persone si sono radunate nelle vicinanze del varco che collega la Striscia di Gaza all'Egitto, ma è stata permessa l'evacuazione di 335 persone in possesso di un passaporto di un paese straniero e di 76 feriti. I feriti sono stati trasportati in due diversi ospedali egiziani del nord del Sinai e secondo le autorità sono in condizioni «stabili». La frontiera riaprirà domani, ma le autorità egiziane hanno ribadito che «l'attraversamento sarà permesso solo alle persone il cui nome è presente sulla lista già utilizzata oggi». A differenza di quanto riferito in precedenza, fra le persone evacuate ci sarebbero anche cittadini statunitensi: lo hanno comunicato i portavoce della Casa Bianca e del Dipartimento di Stato in una conferenza stampa. Le autorità statunitensi non hanno dato ulteriori dettagli sul numero dei connazionali evacuati e hanno confermato che le operazioni continueranno domani. Oggi sono invece entrati nella Striscia 51 camion di aiuti umanitari.



L'esercito israeliano ha diffuso il video dell'interrogatorio di un miliziano di Hamas L'esercito israeliano ha diffuso il video di un interrogatorio di un miliziano di Hamas catturato dopo gli attacchi del 7 ottobre. Amer Abu Hosha nel video risponde alle domande di un agente dello Shin Bet, il servizio segreto interno di Israele, riguardo alla sua partecipazione al massacro nel kibbutz di Kafr Aza. Nel video il miliziano racconta che la missione del suo gruppo era «uccidere, non rapire» e che entrando in una casa, il gruppo ha sentito il pianto di bambini provenire da una safe room, le stanze blindate presenti nelle case israeliane e progettate per resistere agli attacchi con i razzi: «A quel punto abbiamo sparato nella safe room, finché non si sono sentiti più rumori». Il miliziano nel video ha inoltre raccontato di essere entrato in altre due case prima dell'intervento dell'esercito israeliano, a cui il suo gruppo si è arreso poco dopo.



Civili palestinesi attraversano il varco di Rafah (AP Photo/Hatem Ali)

L'ospedale per pazienti oncologici di Gaza ha smesso di funzionare Da giorni le Nazioni Unite e le organizzazioni non governative internazionali che operano nella Striscia di Gaza segnalano che molti degli ospedali nella Striscia rischiano di non poter più operare per l'assenza di carburante. Secondo quanto riferito da Medici senza Frontiere oggi ha smesso di funzionare l'ospedale dell'Amicizia turco-palestinese di Gaza, unica struttura pubblica per i pazienti oncologici.

Nonostante nella Striscia arrivino camion di aiuti umanitari, Israele sta ancora impedendo l'ingresso di carburante, perché teme che possa essere sfruttato dai miliziani di Hamas per fini militari. Il carburante è essenziale nella Striscia di Gaza anche perché serve a far funzionare i generatori delle centrali elettriche e idriche.

Sono usciti da Gaza anche quattro cittadini italiani Il ministero degli Esteri italiano ha comunicato che ci sono anche quattro cittadini italiani fra i civili evacuati oggi dalla Striscia di Gaza attraverso il varco di Rafah che la collega all'Egitto. I quattro italiani sono operatori di ong internazionali, uno è accompagnato dalla moglie palestinese: il loro successivo trasferimento e ritorno in Italia sarà gestito dall'ambasciata italiana al Cairo. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto che i quattro italiani stanno bene e che il ministero conta di far uscire dalla Striscia gli altri italiani presenti «con le prossime aperture, programmate da domani e per i prossimi giorni». Tajani non ha però specificato quanti siano i cittadini italiani in attesa di lasciare Gaza. Alcuni dirigenti delle ong per cui lavoravano i quattro italiani (fra cui la palermitana CISS e Action Against Hunger) hanno avuto la possibilità di comunicare brevemente con loro: hanno detto che la decisione la lasciare la Striscia è stata sofferta, ma che la situazione era ormai insostenibile e non era più possibile lavorare.



Centinaia di civili hanno attraversato il varco di Rafah oggi Mercoledì mattina per la prima volta dall'inizio del conflitto tra Israele e Hamas è stata permessa l'evacuazione di alcuni civili dalla Striscia di Gaza verso l'Egitto, attraverso il varco di Rafah. L'evacuazione è stata mediata dalle autorità del Qatar, e ha riguardato circa 300 persone tra palestinesi feriti e persone palestinesi in possesso di un secondo passaporto. Sul numero esatto di persone che hanno attraversato il varco mercoledì ci sono stime discordanti. Inizialmente era stato detto che era stato permesso il passaggio ad almeno 88 palestinesi feriti, a cui secondo quanto riferito a Reuters da funzionari egiziani e palestinesi nel pomeriggio di mercoledì si sono aggiunti 320 palestinesi con doppio passaporto. L'autorità palestinese che si occupa degli attraversamenti della frontiera nella Striscia di Gaza ha detto però ad Al Jazeera che i palestinesi feriti trasportati in Egitto sono stati 76, che sono stati accompagnati da un numero imprecisato di familiari, e che i titolari di doppio passaporto che hanno attraversato il varco sono stati 335.

Un uomo palestinese abbraccia il cadavere di un familiare ucciso da un bombardamento israeliano a Deir al Balah, nella Striscia di Gaza ( AP Photo/Fatima Shbair)

L'esercito israeliano dice di essere "alle porte di Gaza" Mercoledì pomeriggio il generale Itzik Cohen, comandante della 162a divisione dell'esercito di Israele, ha detto che le truppe israeliane sono «alla porte della città di Gaza». Cohen, parlando con alcuni giornalisti vicino al confine tra la Striscia di Gaza e Israele, ha detto che negli ultimi giorni l'esercito è avanzato in profondità nella Striscia e «ha distrutto gran parte delle capacità di Hamas, attaccato le sue strutture strategiche, i suoi depositi di esplosivi, i suoi tunnel sotterranei e altre strutture». L'esercito israeliano ha cominciato a entrare con mezzi e uomini nella Striscia venerdì, ma all'inizio sembrava che le operazioni militari israeliane fossero limitate e non un'invasione, come invece si sta rivelando. Dall'analisi degli spostamenti delle truppe israeliane sembra che l'obiettivo di Israele al momento sia circondare la città di Gaza, la più grande e popolosa della Striscia, e tagliare i collegamenti con il resto del territorio.

Il ministero degli Esteri della Giordania ha fatto sapere di aver richiamato il proprio ambasciatore in Israele, a causa delle operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza. Ha inoltre detto al ministero degli Esteri israeliano di non far tornare in Giordania il proprio ambasciatore, che aveva lasciato il paese nei giorni scorsi.

La Mezzaluna Rossa palestinese sta finendo il carburante La Mezzaluna Rossa palestinese, l'equivalente della Croce Rossa, ha fatto sapere di aver dovuto ridurre il numero di ambulanze che operano nella Striscia di Gaza, a causa della mancanza di carburante. Nonostante infatti da alcuni giorni dentro la Striscia stiano arrivando camion di aiuti umanitari, Israele sta ancora impedendo l'arrivo di carburante, perché teme che possa essere sfruttato dai miliziani di Hamas per compiere attacchi in territorio israeliano. Il carburante è essenziale nella Striscia di Gaza anche perché serve a far funzionare i generatori delle centrali elettriche e idriche.

Il governo della Striscia di Gaza, quindi Hamas, ha detto che il campo profughi di Jabalia è stato bombardato nuovamente per il secondo giorno consecutivo dall'esercito israeliano. Al momento non ci sono conferme da parte di Israele, e non si sa con esattezza né quali edifici sarebbero stati colpiti né quanti morti o feriti sarebbero stati causati.

Josep Borrell si è detto «sconcertato» dall'attacco israeliano al campo profughi di Jabalia L’Alto rappresentante per gli affari esteri europei Josep Borrell ha detto di essere «sconcertato» dal numero di persone uccise nel bombardamento israeliano sul campo profughi di Jabalia, il più grande della Striscia di Gaza. Borrell ha fatto poi riferimento al fatto che Israele ha il diritto di difendersi dagli attacchi dello scorso 7 ottobre, ma che deve farlo rispettando il diritto internazionale e facendo il possibile per proteggere i civili. Borrell ha detto: «Sulla base della chiara posizione del Consiglio dell'Unione Europea, secondo cui Israele ha il diritto di difendersi in linea con il diritto umanitario internazionale e di garantire la protezione di tutti i civili, sono sconcertato dall'elevato numero di vittime a seguito del bombardamento da parte di Israele del campo profughi di Jabalia». Non si sa di preciso quante persone siano state uccise nel bombardamento del campo profughi di Jabalia: il ministero della Salute di Gaza (cioè Hamas) ha parlato di almeno 50 persone, secondo una stima indipendente fatta da AFP sarebbero almeno 47.

Tra le persone evacuate dalla Striscia di Gaza non ci saranno statunitensi Il giornale israeliano Haaretz scrive che tra le persone con doppia cittadinanza che oggi attraverseranno il varco di Rafah, che collega la Striscia di Gaza all'Egitto, non ci saranno persone con passaporto statunitense. Secondo quanto riferito al giornale da un funzionario straniero, l'evacuazione degli statunitensi non sarebbe stata possibile a causa di non meglio specificate «richieste» fatte da Hamas. In totale nella Striscia di Gaza ci sono 400 persone con cittadinanza statunitense, che sommate ai loro familiari sono più di 1.000 persone da evacuare.

Un uomo e una bambina palestinesi feriti in seguito a un bombardamento israeliano su Khan Yunis, nella Striscia di Gaza (Ahmad Hasaballah/Getty Images) Soccorritori tra le macerie di un palazzo distrutto da un bombardamento israeliano a Khan Yunis, nella Striscia di Gaza (Ahmad Hasaballah/Getty Images)

Come sta andando l'evacuazione dei civili palestinesi in Egitto Rushdi Abualouf, corrispondente di BBC che si trova nei pressi del varco di Rafah, l'unico passaggio attivo tra la Striscia di Gaza e l'Egitto, ha raccontato di aver parlato con alcuni funzionari palestinesi di come procederà nel corso della giornata l'evacuazione dei civili verso il lato egiziano. I funzionari hanno detto ad Abualouf che in questo momento si stanno facendo passare prima 88 persone che hanno riportato ferite gravi, e che in seguito verranno esaminati anche i civili palestinesi che hanno un passaporto straniero. In tutto le persone palestinesi con doppio passaporto che abitano nella Striscia di Gaza sono circa 7mila, e secondo quanto raccontato da Abualouf al momento ce ne sono circa 500 che attendono di poter attraversare il varco di Rafah. Non è chiaro però a quante di queste verrà permesso di entrare in Egitto.

La Guida suprema dell'Iran Ali Khamenei ha chiesto a tutti i paesi a maggioranza musulmana di interrompere le esportazioni di petrolio e cibo in Israele, in risposta ai bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza. «I bombardamenti su Gaza devono fermarsi immediatamente» ha detto Khamenei in un comunicato diffuso dall'agenzia di stampa statale iraniana IRNA, aggiungendo che tutti i «paesi musulmani» dovrebbero smettere di avere relazioni economiche con Israele nel frattempo. Il ruolo dell’Iran nella guerra in corso tra Israele e Hamas è una questione molto discussa e importante. L’Iran sostiene, arma e in parte controlla una serie di milizie e di gruppi armati in numerosi paesi in tutto il Medio Oriente, tra cui Libano, Siria, Iraq e Yemen: tra queste milizie c’è anche Hamas, che ha compiuto l'attacco in Israele del 7 ottobre.

La Bolivia ha interrotto i rapporti diplomatici con Israele Martedì il viceministro degli Esteri boliviano Freddy Mamani ha detto che la Bolivia ha interrotto i rapporti diplomatici con Israele a causa dell’offensiva militare «aggressiva e sproporzionata» che l’esercito israeliano sta portando avanti nella Striscia di Gaza. La Bolivia aveva interrotto i legami con Israele già nel 2009, sempre a causa delle operazioni israeliane nella Striscia. I legami tra i due paesi erano stati ristabiliti solo nel 2020. In risposta all’annuncio di martedì sera, il ministero degli Esteri israeliano ha cercato di minimizzare la questione, dicendo che «in ogni caso le relazioni tra i due paesi non erano significative».

Persone palestinesi in attesa di attraversare il varco di Rafah, che collega la Striscia di Gaza all'Egitto (AP Photo/Hatem Ali)

Cosa sappiamo dell'attacco di Israele sul campo profughi di Jabalia Martedì pomeriggio un bombardamento israeliano ha colpito la città di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza, dove si trova il più grande degli otto campi profughi della Striscia. Sono state uccise decine civili, anche se non è ancora chiaro quanti, e molti edifici sono stati distrutti. L’esercito israeliano ha detto che la città veniva usata da Hamas come centro di addestramento e coordinamento per i propri attacchi. Jonathan Conricus, un portavoce dell’esercito israeliano, ha detto che l’obiettivo del bombardamento era Ibrahim Biari, un comandante di Hamas che stava coordinando gli attacchi contro Israele e si nascondeva nella vasta rete di tunnel sotterranei che attraversa la Striscia di Gaza. Un comunicato del ministero della Salute della Striscia di Gaza (cioè Hamas) ha detto che nell’attacco sono state uccise 50 persone e altre 150 sono rimaste ferite, ma sono numeri da prendere con cautela. Ne abbiamo scritto in questo articolo:

81 persone ferite saranno trasferite dalla Striscia di Gaza all'Egitto Le autorità del Qatar hanno mediato un accordo con quelle di Egitto e Israele e con i rappresentanti di Hamas per permettere a 81 persone gravemente ferite che si trovano nella Striscia di Gaza di attraversare il varco di Rafah, l'unica frontiera attiva tra la Striscia di Gaza e l'esterno, e andare in Egitto per ricevere cure mediche. In tutto mercoledì verranno fatte entrare in Egitto 81 persone. Già martedì sera le autorità egiziane avevano fatto sapere che avrebbero accolto 81 feriti da Gaza, ma non era ancora noto il ruolo di mediazione del Qatar. Al momento non sono state diffuse maggiori informazioni riguardo a queste persone, ma sembra si tratti solo di palestinesi che sono in possesso anche di un secondo passaporto di un paese straniero. Nel frattempo sui social media sono stati pubblicati alcuni video che mostrano decine di persone in coda al varco di Rafah in attesa di attraversarlo.

Israele ha schierato una nave missilistica nel Mar Rosso L'esercito israeliano ha detto che dall'inizio della guerra contro Hamas nella Striscia di Gaza ha colpito oltre 11mila obiettivi appartenenti al gruppo radicale palestinese, tra cui diversi centri di comando operativo. Ha detto anche che martedì ha ucciso alcuni membri di Hamas che si erano barricati in un edificio a più piani vicino a una scuola e a un centro medico nell'area del campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza: secondo Hamas in quel bombardamento sarebbero state però uccise decine di civili. Intanto mercoledì mattina l'esercito ha detto di aver schierato una nave missilistica nel Mar Rosso, nelle acque territoriali israeliane, dopo che martedì nella zona era stato intercettato un missile terra-aria, forse lanciato dai ribelli Houthi dello Yemen, una milizia sciita appoggiata dal governo iraniano.

Paltel, la società palestinese che gestisce le telecomunicazioni nella Striscia di Gaza, ha scritto su X (Twitter) che le connessioni telefoniche e a Internet sono state di nuovo interrotte. Era successo già venerdì, quando le prime truppe israeliane erano entrate nella Striscia via terra in quella che inizialmente sembrava un'incursione limitata nel tempo e nello spazio, ma che poi si è rivelata un'invasione. L'interruzione delle comunicazioni è stata confermata da un corrispondente di BBC a Gaza, secondo cui al momento l'unico modo per utilizzare il telefono o connettersi a Internet è tramite schede SIM israeliane o internazionali.

Il punto di giornata • L'invasione della Striscia di Gaza da parte dell'esercito israeliano è iniziata da cinque giorni: ci sono poche informazioni su quello che succede sul campo, ma sembra che l'esercito israeliano stia avanzando verso la città di Gaza, nel nord, da tre diverse direzioni. • Israele ha bombardato il campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia: ha detto di aver colpito obiettivi militari di Hamas, ma nel campo sono stati uccisi decine di civili e ci sono molti feriti. • L'esercito israeliano ha detto di aver ucciso 50 membri di Hamas nelle operazioni di oggi all'interno della Striscia e ha di nuovo invitato i civili palestinesi a evacuare il nord della Striscia. • I ribelli Houthi dello Yemen, una milizia sciita appoggiata dal governo iraniano, hanno rivendicato lanci di missili e droni compiuti nel sud di Israele. • Le autorità egiziane del varco di Rafah, l'unica frontiera attiva tra la Striscia di Gaza e l'esterno, al confine con l'Egitto, hanno annunciato che domani 81 palestinesi feriti saranno fatti entrare in Egitto per essere curati in ospedali del paese.

Il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken tornerà in Israele venerdì, per la sua terza visita ufficiale dagli attacchi dI Hamas dello scorso 7 ottobre. Blinken incontrerà il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e una serie di altri funzionari. Non si sa ancora se la visita includerà anche incontri con leader politici palestinesi.

Un'immagine diffusa dai canali dell'esercito israeliano sulle operazioni di terra in corso nella Striscia

La dichiarazione dei ribelli Houthi sugli attacchi con missili e droni nel sud di Israele Martedì pomeriggio i ribelli Houthi dello Yemen, una milizia sciita appoggiata dal governo iraniano, hanno rivendicato il lancio di una serie di missili e droni compiuto in mattinata nel sud di Israele. Yahya Saree, portavoce del gruppo, ha detto che l’attacco di martedì è stato compiuto «per un senso di responsabilità religiosa, morale, umanitaria e nazionale nei confronti della popolazione di Gaza, di fronte alla debolezza del mondo arabo e alla collusione di alcuni Paesi arabi con Israele». Saree ha aggiunto che il gruppo ha intenzione di compiere altri attacchi in futuro.

Martedì mattina l'esercito israeliano ha detto di aver intercettato un missile terra-aria nell'area di Eilat, e diversi giornali israeliani avevano ipotizzato che provenisse dallo Yemen. Gli Houthi non hanno specificato se tra gli attacchi rivendicati ci sia anche quello di Eilat.

Alcune foto dei danni del bombardamento israeliano nel campo profughi di Jabalia: Fadi Wael Alwhidi/dpa Fadi Wael Alwhidi/dpa

Il fumo dovuto ai bombardamenti israeliani nella città di Gaza, 30 ottobre. EPA/MOHAMMED SABER

Domani 81 palestinesi feriti saranno portati in Egitto per ricevere cure mediche Le autorità egiziane del varco di Rafah, l'unica frontiera attiva tra la Striscia di Gaza e l'esterno, al confine con l'Egitto, hanno annunciato che domani 81 palestinesi feriti saranno fatti entrare in Egitto dalla Striscia per ricevere cure mediche negli ospedali egiziani. Non è chiaro chi siano gli 81 feriti che saranno portati in Egitto né il motivo (nella Striscia ci sono migliaia di feriti, molti dei quali in condizioni molto gravi).

I punti salienti del discorso di Hagari Nell'ultima delle abituali conferenze stampa sulla situazione militare, il portavoce dell'esercito israeliano Daniel Hagari ha parlato soprattutto dei recenti attacchi aerei a Jabalia, dove si trova il più grande campo profughi della Striscia di Gaza. Ci sono notizie di decine di civili uccisi. Ecco cosa ha detto Hagari, in breve: • Israele ha bombardato il campo profughi di Jabalia, uccidendo un importante comandante di Hamas e diversi altri suoi membri. • L'obiettivo degli attacchi erano infrastrutture militari di Hamas: secondo Hagari sarebbero stati distrutti alcuni tunnel sotterranei, depositi di armi e postazioni per lanciare razzi. • È stato ribadito l'invito ai civili di lasciare le zone nel nord della Striscia di Gaza, dove l'esercito sta conducendo le sue operazioni militari di terra di questi giorni (ci sono bombardamenti anche a sud, però).

Cinque giorni di invasione della Striscia di Gaza Quella cominciata venerdì scorso dall'esercito israeliano nella Striscia di Gaza era sembrata inizialmente un'incursione limitata come altre che erano state fatte nelle precedenti settimane: cinque giorni dopo è ormai chiaro che l'esercito israeliano ha cominciato l'invasione di terra della Striscia di Gaza. Si sta avvicinando da tre direzioni diverse a Gaza, la principale città della Striscia e dove si ritiene siano annidate le principali risorse e infrastrutture di Hamas. Le informazioni su quello che sta succedendo sul campo sono ancora poche, per diverse ragioni. Qui abbiamo radunato quello che si sa finora delle cose successe in questi cinque giorni, e provato a capire cosa potrebbe succedere:

L'esercito israeliano ha confermato di aver bombardato il campo di Jabalia Il portavoce dell'esercito israeliano, Daniel Hagari, ha confermato che il bombardamento sul campo profughi di Jabalia è responsabilità delle forze israeliane. Hagari ha sostenuto che il bombardamento avesse come obiettivo infrastrutture militari di Hamas che si trovano proprio a Jabalia. Sui suoi canali ufficiali l'esercito ha scritto che a Jabalia si troverebbe una roccaforte militare di Hamas usata per l'addestramento dei miliziani e per quelle che sono state definite «attività terroristiche»: secondo l'esercito israeliano nella zona ci sarebbero postazioni per lanciare razzi, tunnel sotterranei e ampi depositi di armi usati da Hamas. Hagari ha detto che nelle operazioni a Jabalia sono stati uccisi diversi membri di Hamas, ma non ha detto quanti. L'esercito ha comunicato l'uccisione di circa 50 membri di Hamas in tutte le operazioni condotte dentro la Striscia di Gaza oggi. Tra i membri di Hamas uccisi oggi ci sarebbe anche Ebrahim Biari, che l'esercito israeliano definisce «comandante del battaglione centrale di Jabalia» e tra gli organizzatori degli attacchi del 7 ottobre contro israele.

Due razzi lanciati dalla Striscia di Gaza hanno colpito la città israeliana di Ashdod, sulla costa mediterranea a nord della Striscia di Gaza. Nel pomeriggio le brigate al Qassam, l'ala armata di Hamas, avevano detto di aver lanciato diversi razzi verso Ashdod (di solito i sistemi antimissilistici israeliani intercettano la maggior parte dei razzi lanciati dalla Striscia). I servizi di emergenza israeliani hanno fatto sapere che quattro persone sono state ferite, tre in modo lieve e una in modo grave.

Una foto del campo profughi di Jabalia l'11 ottobre, già molto danneggiato dopo i primi bombardamenti dell'esercito israeliano in risposta agli attacchi di Hamas del 7 ottobre. AP Photo/Hatem Moussa

Cosa sappiamo del bombardamento sul campo profughi di Jabalia • Martedì pomeriggio c'è stato un grosso bombardamento sul campo profughi di Jabalia, il più grande degli otto che si trovano nella Striscia di Gaza.

• Hamas ha accusato l'esercito israeliano di esserne responsabile. Israele non ha ancora commentato. Il campo di Jabalia era già stato bombardato diverse volte dall'esercito israeliano dall'inizio della guerra. • Ci sono molti edifici distrutti e un numero non ancora definito di persone uccise: il direttore del vicino Ospedale Indonesiano ha detto di averne contate almeno 50; l'agenzia di stampa AFP dai video girati sul posto ha detto di aver individuato almeno 47 corpi di persone uccise; il ministero della Salute di Gaza, che storicamente sui morti fornisce dati abbastanza affidabili, ha confermato questi numeri. • Il campo di Jabalia è nella zona a nord della Striscia di Gaza, quella che Israele ha ordinato di evacuare. A luglio secondo le Nazioni Unite ci vivevano più di 116mila persone, non è chiaro quante ce ne siano ora. • Il campo, che si estende su un'area di 1,4 chilometri quadrati, è sovraffollato e composto da edifici costruiti in modo molto essenziale, e quindi molto fragili. All'interno ci sono anche tre scuole delle Nazioni Unite che in questi giorni erano usate da molti come rifugi. • Il direttore dell'Ospedale Indonesiano ha detto che la struttura, che in queste ore sta ricevendo moltissimi feriti da Jabalia, dovrà smettere di funzionare domani per la mancanza di carburante.

Il leader politico di Hamas e il ministro degli Esteri iraniano si sono incontrati di nuovo Secondo l'agenzia di stato iraniana IRNA, oggi a Doha, in Qatar, c'è stato un incontro tra il leader dell'ala politica di Hamas, Ismail Haniyeh, e il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian. IRNA dice che i due hanno parlato della guerra in corso, ma non ha fornito ulteriori dettagli al riguardo. È la seconda volta che i due si incontrano dall'inizio della guerra. L'Iran è uno storico alleato di Hamas, che sostiene e finanzia, così come fa con diversi altri gruppi islamisti radicali, come il Jihad Islamico e Hezbollah.

Qualche informazione sul campo profughi di Jabalia Il campo profughi di Jabalia, colpito oggi pomeriggio da un grosso bombardamento israeliano, è il più grande degli otto campi profughi della Striscia di Gaza. Si trova a circa 4 chilometri dalla città di Gaza, la più grande e importante della Striscia. Il campo si estende su un'area piuttosto piccola, di 1,4 chilometri quadrati, ma è molto densamente popolato: lo scorso luglio le Nazioni Unite avevano registrato oltre 116mila residenti. Le Nazioni Unite lo definiscono un campo sovraffollato e senza adeguati spazi vitali. Non è chiaro quanti ci abitino attualmente, visto che si trova a nord della Striscia di Gaza, la zona che Israele ha ordinato di evacuare e da cui molte persone sono andate via nelle ultime settimane. Molti palestinesi cominciarono a stabilirsi nel campo di Jabalia a partire dal 1948 in seguito alla Nakba, quando 700mila palestinesi furono costretti a lasciare le proprie case nei territori che oggi fanno parte dello stato israeliano. Ci sono molti edifici residenziali, ma costruiti in modo molto essenziale e perciò facilmente smantellabili in un attacco aereo. Le case sono generalmente piccole ma ci vivono famiglie molto numerose: in un piano abitano anche 20 persone contemporaneamente. La maggior parte delle persone vive in condizioni di profondo disagio.

Chi sono gli israeliani? Molto spesso i media parlano di Israele come “stato ebraico”: una definizione tendenzialmente corretta, che però trascura la notevole diversità che esiste all’interno del paese. Definire la composizione della popolazione israeliana, “chi sono gli israeliani”, è sorprendentemente complesso, ma può aiutare a capire meglio alcune caratteristiche storiche e politiche di Israele e il suo rapporto controverso e conflittuale con la popolazione araba e palestinese. Ne abbiamo scritto qui:

Alcuni video dal campo profughi di Jabalia dopo il bombardamento israeliano che ha causato enormi danni. Sono state uccise diverse persone, ma non è ancora possibile fare una stima precisa di quante.

L'esercito israeliano ha attaccato il campo profughi di Jabalia, uccidendo molte persone Un bombardamento aereo israeliano ha causato enormi danni e ucciso molte persone nel campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza. L'entità dei danni non è ancora chiara, ma ci sono foto che mostrano edifici completamente distrutti. Non ci sono certezze nemmeno sul numero di persone uccise e ferite: il direttore dell'ospedale indonesiano, che si trova lì vicino e sta ricevendo molti corpi di morti e feriti, ha detto ad Al Jazeera che sarebbero state uccise almeno 50 persone. Ha anche detto che l'ospedale smetterà di funzionare del tutto domani per via della mancanza di carburante.

Soldati e mezzi israeliani nella zona della città di Kiryat Shmona, nel nord di Israele al confine col Libano. EPA/ATEF SAFADI

Martedì mattina Daniel Hagari, portavoce dell'esercito israeliano, ha detto che Israele ha intercettato un missile terra-aria nell'area di Eilat. Inizialmente l'esercito aveva parlato vagamente di «un'intrusione» nello spazio aereo e si pensava si trattasse di un drone. Hagari non ha detto da chi sarebbe stato lanciato il missile, ma secondo vari giornali israeliani proverrebbe dallo Yemen. In tarda mattinata un portavoce dei ribelli Houthi dello Yemen, una milizia sciita appoggiata dal governo iraniano, ha detto che il gruppo ha lanciato una serie di attacchi aerei con razzi e droni verso Israele, in risposta all'invasione israeliana della Striscia di Gaza, senza però specificare se tra questi ci fosse anche quello arrivato nei pressi di Eilat. Al momento non ci sono state conferme indipendenti di queste dichiarazioni.

Anche gli archeologi stanno lavorando per identificare le persone uccise da Hamas Nell'attacco compiuto da Hamas il 7 ottobre più di 1.400 civili sono stati uccisi in vari luoghi di Israele, al confine con la Striscia di Gaza, ma molte persone risultano ancora disperse: 240 sono state prese in ostaggio da Hamas, ma ce ne sono decine di cui non si hanno notizie certe. È probabile che siano state uccise anche loro, ma i loro corpi non sono stati ancora identificati. Nell'attacco nei kibbutz, infatti, i miliziani di Hamas hanno usato esplosivi e bruciato case, cosa che ha reso i corpi di molte persone irriconoscibili. In questi giorni i medici legali israeliani stanno analizzando i resti trovati per provare a identificare le persone sulla base del DNA. In questo lavoro sono sostenuti anche dall'agenzia governativa che si occupa di archeologia, e che di solito si occupa di analizzare i reperti antichi. Il direttore dell'agenzia, Eli Escusido, ha raccontato al giornale israeliano Haaretz come in questi giorni gli archeologi stiano contribuendo nelle operazioni di identificazione dei resti e dei cadaveri, applicando le tecniche che di solito usano per datare gli scheletri trovati nei siti archeologici. «Domenica sera, una settimana fa, il comandante dell'esercito ha chiamato e ha spiegato che è probabile che molte delle persone ancora contate come disperse possano trovarsi nelle case che sono state bruciate, e che le unità dell'esercito non sono qualificate per identificarle. Ha detto, “ascolta, sappiamo che gli archeologi sono addestrati a scavare e identificare ossa e altre cose. Vogliamo che veniate a esaminare le case bruciate”», ha detto Escusido. In tutto ci sono 20 archeologi che stanno collaborando all'analisi dei resti nei kibbutz, e finora hanno contribuito a identificare 40 cadaveri.

Le persone prese in ostaggio da Hamas sono 240 L'esercito israeliano ha aggiornato il numero delle persone prese in ostaggio da Hamas durante l'attacco del 7 ottobre: sono in tutto 240 (altri cinque, quattro civili e una soldata, erano stati liberati nei giorni scorsi). L'esercito ha specificato che il numero non è definitivo e che potrebbe crescere nei prossimi giorni: ci sono infatti ancora decine di persone disperse che non si sa se siano state uccise e non ancora identificate, o se invece siano state prese in ostaggio.

Martedì mattina il Cogat, il corpo dell’esercito israeliano che gestisce i movimenti tra Gaza e Israele, ha detto che in giornata saranno fatti entrare nella Striscia altri 80 camion di aiuti umanitari. Trasporteranno acqua, cibo e medicinali, ma non carburante, sul cui invio da giorni Israele si sta opponendo perché sostiene che potrebbe essere sfruttato dai miliziani di Hamas.

L’esercito israeliano, che venerdì sera ha cominciato l’invasione di terra della Striscia di Gaza, è arrivato lunedì nella periferia di Gaza, la principale città della Striscia e il luogo dove si ritiene siano annidate le principali risorse e infrastrutture di Hamas. L’esercito si sta avvicinando da tre direzioni e ha raggiunto la principale strada che attraversa la Striscia parallelamente al mare. Nelle prossime ore o nei prossimi giorni potrebbe cominciare effettivamente la guerra urbana all’interno della città di Gaza, anche se non è ancora chiaro in che modo. In questo articolo abbiamo spiegato cosa potrebbe succedere:

L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA) ha detto che dall'inizio dei bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza sono stati uccisi 64 membri del suo personale. Uno di questi, ha detto una portavoce dell'agenzia, è stato ucciso mentre si trovava nella propria casa insieme ai suoi otto figli e a sua moglie. L'agenzia ha anche detto che i 450 rifugi che gestisce in tutta la Striscia sono in condizioni di sovraffollamento estremo, con circa 670mila persone palestinesi in totale che vi soggiornano. «Stiamo iniziando a ricevere segnalazioni di malattie che si stanno diffondendo tra le persone, come la scabbia e la dissenteria», ha aggiunto la portavoce.

Un uomo palestinese ferito in seguito a un bombardamento israeliano sulla città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza (AP Photo/Hatem Ali)

Martedì mattina è stato attivato un allarme nella città di Eilat, nel sud di Israele, dopo che l'esercito aveva segnalato «un'intrusione» nello spazio aereo circostante. Al momento non è chiaro a cosa sia stato dovuto l'allarme, ma secondo diversi media israeliani sarebbe stato causato da un drone proveniente dallo Yemen e plausibilmente inviato dai ribelli sciiti Houthi, sostenuti dall'Iran. Dalle prime informazioni sembra che il drone sia stato abbattuto sul Mar Rosso.

L'esercito israeliano ha pubblicato un aggiornamento sulle operazioni militari in corso dentro la Striscia di Gaza, e ha detto di aver colpito circa 300 obiettivi nell'ultimo giorno, sia in attacchi aerei che in attacchi terrestri. Ha aggiunto che «numerosi terroristi di Hamas sono stati uccisi» e che tra gli obiettivi colpiti ci sono postazioni di lancio di missili anticarro e basi di Hamas nascoste in tunnel sotterranei. Ha anche detto che negli attacchi ha ucciso un importante leader militare di Hamas, Nasim Abu Ajina, che avrebbe coordinato gli attacchi del 7 ottobre nel kibbutz di Erez e nel moshav (una comunità agricola) di Netiv HaAsara.