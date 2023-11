Il bombardamento israeliano sul campo profughi di Jabalia

Caricamento player

Martedì pomeriggio un bombardamento israeliano ha colpito la città di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza, dove si trova il più grande degli otto campi profughi della Striscia. Sono state uccise decine civili, anche se non è ancora chiaro quanti, e molti edifici sono stati distrutti.

L’esercito israeliano ha scritto su X (Twitter) che la città di Jabalia veniva usata dal gruppo radicale palestinese Hamas come centro di addestramento e coordinamento per i propri attacchi. Jonathan Conricus, un portavoce dell’esercito israeliano, ha detto che l’obiettivo del bombardamento era Ibrahim Biari, un comandante di Hamas che stava coordinando gli attacchi contro Israele e si nascondeva nella vasta rete di tunnel sotterranei che attraversa la Striscia di Gaza.

Conricus ha detto che, oltre a Biari, «decine» di miliziani sono stati uccisi nell’attacco al campo profughi. Daniel Hagari, un altro portavoce delle forze armate, ha aggiunto che sono state distrutte anche diverse infrastrutture militari di Hamas, tra cui tunnel, depositi di armi e postazioni per lanciare razzi.

Over the past day, IDF troops operated in a Hamas terrorist stronghold in Jabaliya, northern Gaza.

The stronghold was used for training and execution of terrorism activities.

During the ground activity, the troops eliminated approx. 50 terrorists, as well as destroyed… pic.twitter.com/XMT7ZTZYKv

— Israel Defense Forces (@IDF) October 31, 2023