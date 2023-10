L’Ucraina sta facendo evacuare centinaia di minori dalle regioni di Kherson e Donetsk

Caricamento player

L’Ucraina ha cominciato a far evacuare centinaia di bambine e bambini da 31 località delle regioni di Kherson e Donetsk, nel sud-est del paese, dove negli ultimi giorni si sono intensificati gli attacchi russi. Secondo le autorità del paese, adesso restare in quelle aree è troppo pericoloso: per questo è stato raccomandato che chiunque abbia meno di 18 anni lasci la zona accompagnato da un genitore oppure da una persona che ne faccia le veci. La vice prima ministra ucraina Iryna Vereshchuk ha parlato di circa 800 bambine e bambini.

Da circa due settimane è ripresa l’offensiva russa sulla linea del fronte dei territori orientali gestiti dai separatisti appoggiati dalla Russia e poi annessi al paese con i referendum farsa di un anno fa. L’esercito russo ha assediato Avdiivka, che dista circa 20 chilometri da Donetsk, e ha cominciato ad attaccare anche Kupiansk, nella regione di Kharkiv, circa 300 chilometri più a nord. Mercoledì mattina il governatore della regione, Oleksandr Prokudin, ha detto che un uomo di 42 anni di Kherson è stato ucciso in un bombardamento. Prokudin ha aggiunto che nelle ultime 24 ore l’esercito russo ha compiuto 35 attacchi aerei sulla regione.

Pubblicità

Non è la prima volta che in Ucraina vengono organizzate evacuazioni simili. Oleksandr Tolokonnikov, portavoce del governo regionale di Kherson, ha detto che alcune famiglie sono restie a lasciare le loro case, anche se i rischi di attacchi e bombardamenti sono aumentati. Vereshchuk ha invitato le persone a cui è stato raccomandato di andare via di farlo al più presto e ha detto di aver chiesto aiuto ad alcune organizzazioni internazionali per agevolare gli spostamenti. Intanto il governo ha promesso di sistemare le famiglie in aree del paese più sicure.

– Leggi anche: In Ucraina è ripresa l’offensiva russa