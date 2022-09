Putin ufficializzerà oggi l’annessione alla Russia di quattro regioni ucraine

Giovedì sera il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto per riconoscere l’indipendenza delle regioni ucraine di Zaporizhzhia e Kherson, due delle quattro in cui nei giorni scorsi si era tenuto il referendum farsa per l’annessione alla Russia: le altre due, Donetsk e Luhansk, erano già considerate dalla Russia come indipendenti dall’inizio dell’invasione. Riconoscendo l’indipendenza di tutte e quattro le regioni, il presidente russo Vladimir Putin ha completato i preparativi per l’annuncio ufficiale dell’annessione: sarà venerdì a Mosca, in quello che il Cremlino ha già definito «un discorso corposo».

A partire dalla scorsa settimana, nelle quattro regioni ucraine parzialmente occupate dall’esercito russo si era tenuto un referendum per decidere l’annessione dei territori alla Federazione russa. Il referendum è stato ritenuto illegale dall’Ucraina e dalla stragrande maggioranza della comunità internazionale e le modalità con cui si è svolto mostrano chiaramente come il voto sia stato una farsa, e non abbia rispettato in alcun modo gli standard minimi di un processo elettorale valido.

I quesiti referendari variavano in base alla regione: a Donetsk e Luhansk, le repubbliche autoproclamate che la Russia già considera indipendenti, veniva chiesto se si «sostiene l’accesso della propria repubblica alla Russia come un’entità federale», mentre nelle altre due regioni veniva chiesto se si «sostiene la secessione dall’Ucraina, la creazione di uno stato indipendente e il successivo accesso nella Russia come un’entità federale».

Dopo avere illegalmente riconosciuto ampie parti dell’Ucraina come indipendenti (circa il 15 per cento del territorio del paese), venerdì Putin terrà un grosso discorso a Mosca per annunciarne l’annessione. Aveva già fatto qualcosa di simile nel 2014 quando, dopo un altro referendum altrettanto farsesco, tenne un grande discorso per l’annessione della penisola della Crimea, un altro territorio appartenente all’Ucraina.

Nella Piazza Rossa di Mosca, la più importante della città, è già stato preparato un grande palco, e si prevedono festeggiamenti piuttosto imponenti.

L’annessione delle quattro regioni ucraine era stata vista come necessaria dalla Russia dopo l’annuncio da parte del regime della «mobilitazione parziale» di 300 mila riservisti: dichiarando che le regioni occupate ucraine sono territorio russo, il regime di Vladimir Putin può dare una giustificazione legale all’invio dei coscritti in Ucraina e far passare una guerra di aggressione come un’operazione di difesa dei territori appena annessi.

Putin inoltre sta cercando di rendere credibili le non tanto velate minacce di ritorsione nucleare fatte da lui e da altri esponenti del suo regime nelle ultime settimane: anche in questo caso, l’idea è di presentare qualsiasi attacco alle regioni ucraine occupate come un attacco al territorio russo, che potrebbe provocare gravi conseguenze. Qualche giorno fa Dmitri Peskov, il portavoce di Putin, ha detto che dopo l’annessione «la situazione cambierà radicalmente dal punto di vista legale, dal punto di vista della legge internazionale, con tutte le conseguenze corrispondenti per quanto riguarda la protezione di quelle aree e la garanzia della loro sicurezza».