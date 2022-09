Venerdì pomeriggio l’Ucraina ha presentato richiesta formale per entrare nella NATO. Lo ha annunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nello stesso giorno in cui il presidente russo Vladimir Putin ha ufficializzato l’annessione alla Russia di quattro regioni ucraine in seguito ai risultati di un referendum farsesco e illegale. Zelensky ha detto che l’Ucraina sta «facendo un passo decisivo per la sicurezza delle nazioni libere».

Zelensky ha annunciato che l’Ucraina stava per fare richiesta per entrare nella NATO in un video condiviso su Telegram, in cui poi lo si vede firmare alcuni documenti, assieme al primo ministro e al presidente del parlamento ucraino. Zelensky ha osservato che «di fatto» l’Ucraina ha già concluso il proprio percorso verso la NATO, e che ha «di fatto» dimostrato di rispettare gli standard richiesti dall’alleanza. Nel video – considerato da molti commentatori una risposta al discorso di Putin – Zelensky ha anche detto che l’Ucraina è pronta per le negoziazioni, «ma con un presidente russo diverso».

Il fatto che l’Ucraina abbia presentato la richiesta non significa automaticamente che sarà ammessa nell’alleanza: l’ingresso del paese nella NATO infatti dovrà essere approvato da tutti i paesi membri.

The moment president Zelenskyy signed the application for Ukraine’s accession to NATO in an accelerated manner pic.twitter.com/kw0kyKeI6e — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) September 30, 2022

