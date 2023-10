In Argentina si andrà al ballottaggio tra Sergio Massa e Javier Milei

Nelle elezioni presidenziali di domenica 22 ottobre in Argentina la coalizione peronista di centrosinistra guidata dall’attuale ministro dell’Economia, Sergio Massa, ha superato le aspettative ottenendo il 36,68 per cento dei voti e risultando la più votata. L’economista ultraliberista e di estrema destra Javier Milei, che da alcuni sondaggi era stato dato come favorito, ha preso il 29,98 per cento dei voti, mentre la candidata di centrodestra Patricia Bullrich è rimasta al 23,83 per cento.

Per essere eletto al primo turno un candidato avrebbe dovuto prendere almeno il 45 per cento dei voti, o il 40 per cento con dieci punti di vantaggio sul secondo: ci sarà quindi un ballottaggio il 19 novembre fra Sergio Massa e Javier Milei. È rimasta esclusa la candidata di centrodestra Patricia Bullrich, che aveva cercato di presentarsi come una candidata di rottura verso il passato, ma in termini più responsabili, prevedibili e meno eccessivi rispetto a Milei. Ha superato gli altri due candidati solo nella città di Buenos Aires.

Nonostante votare alle presidenziali in Argentina sia obbligatorio (la pena è una multa), hanno votato circa il 74 per cento degli aventi diritto, un’affluenza più alta di quella alle primarie di agosto, ma la più bassa fra le elezioni presidenziali dal ritorno alla democrazia nel 1983.

L’Argentina sta attraversando la peggiore crisi economica degli ultimi vent’anni: l’inflazione a settembre è arrivata al 138 per cento su base annua e 4 persone su 10 vivono sotto la soglia della povertà. I due candidati hanno due visioni opposte su come risolvere questo problema.

Massa si è proposto come unica alternativa possibile all’estrema destra di Milei, nonostante molti diano la colpa della crisi proprio ai peronisti e nonostante Massa negli ultimi 14 mesi sia stato a capo di un super-ministero economico senza riuscire a migliorare la situazione. Ha promesso politiche più attente ai mercati e tagli delle spese, ma con riguardo verso gli effetti sulla popolazione, dato che le reti di sicurezza sociale e i sussidi del governo sono fondamentali per molti argentini. Sono cose però che non è riuscito ad attuare da ministro, nonostante gli ampi poteri.

Milei, invece, promette di rendere effettiva la dollarizzazione, ossia l’abbandono della moneta nazionale a favore del dollaro (in realtà una misura complessa e considerata da molti per lo più irrealizzabile) e sostiene di voler «bruciare la Banca Centrale argentina», simbolo degli errori nella gestione economica e finanziaria del paese. Con le sue prese di posizione estreme in campo economico è riuscito a intercettare l’esasperazione di una parte consistente dell’elettorato, soprattutto quello più giovane e delle classi sociali più povere. La sua campagna elettorale è stata caratterizzata da momenti molto teatrali, fra cui quello in cui ha brandito una motosega durante un comizio, a rappresentare i tagli che promette di fare alla spesa pubblica, al numero dei ministeri e in generale ai costi di quella che definisce «la casta di politici che rubano e che stanno portando il paese verso l’abisso».

Le altre proposte sono quelle tipiche dell’estrema destra, dalla difesa della libertà di portare armi alla netta contrarietà all’aborto e alle diagnosi prenatali (è invece favorevole alla vendita degli organi, considerati una «risorsa economica» a cui qualcuno può essere costretto ad accedere). È animato da un viscerale anticomunismo ed è revisionista sui numeri dei morti e dei desaparecidos, cioè le persone arrestate durante la dittatura di cui poi non si è saputo più nulla.

