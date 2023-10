Italia e Turchia ospiteranno gli Europei di calcio del 2032

La UEFA ha assegnato a Italia e Turchia l’organizzazione condivisa dei Campionati di calcio europei del 2032. Inizialmente le due rispettive Federazioni nazionali (FIGC e TFF) si erano candidate separatamente, ma lo scorso luglio si erano accordate per presentare una candidatura congiunta. Vista l’assenza di altre candidature, il Comitato esecutivo UEFA riunito martedì in Svizzera non ha dovuto fare altro che valutare la loro proposta e sceglierli ufficialmente come organizzatori della diciannovesima edizione del torneo.

Nella candidatura preliminare l’Italia aveva indicato dieci possibili città ospitanti: Milano con l’attuale stadio Giuseppe Meazza, Torino con l’Allianz Stadium, Verona, Genova, Firenze e Bologna con i loro impianti esistenti e ristrutturati, Roma con lo Stadio Olimpico, Napoli con il Maradona ulteriormente rinnovato, Bari con il San Nicola ristrutturato e Cagliari con la Unipol Domus, i cui lavori non sono ancora iniziati. Di queste dieci città indicate, soltanto cinque ospiteranno effettivamente il torneo: con ogni probabilità saranno Milano, Torino, Firenze, Roma e Napoli.

La Turchia — che finora non ha mai ospitato un grande torneo di calcio internazionale — aveva indicato invece otto città e dieci stadi, tre dei quali a Istanbul e gli altri ad Ankara, Bursa, Konya, Trabzon, Antalya, Eskisehir e Gaziantep. Rispetto all’Italia gli impianti turchi sono già tutti pronti e di recente costruzione, motivo per cui non necessitano di grandi interventi. Anche in questi caso le città ospitanti saranno ridotte a cinque nei prossimi tre anni.

🇮🇹➕🇹🇷 Congratulations to Italy and Türkiye, co-hosts of #EURO2032! The joint bidders presented 20 potential host stadiums, of which 10 will be chosen, five per country, by October 2026. pic.twitter.com/HYonnztmHc — UEFA (@UEFA) October 10, 2023

L’Italia ha già ospitato due edizioni degli Europei, e una terza in condivisione. Nel 1968 la fase finale degli Europei consisteva soltanto in due turni (semifinali e finali), che si giocarono a Napoli, Firenze e Roma. Fu la prima edizione vinta dall’Italia, nella doppia finale di Roma contro la Jugoslavia. Nel 1980 il torneo, allargato a otto squadre, si giocò tra Roma, Milano, Napoli e Torino, e fu vinto dalla Germania Ovest. Gli ultimi Europei sono stati “itineranti”, cioè giocati in undici paesi diversi. L’Italia ha ospitato allo Stadio Olimpico di Roma tre gare della fase a gironi, tra cui la partita inaugurale Italia-Turchia, e un quarto di finale.

Nella riunione del Comitato esecutivo UEFA è stata assegnata anche l’organizzazione degli Europei del 2028, che si disputeranno in Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord e Irlanda. Nel 2024, invece, il torneo si giocherà in Germania.

