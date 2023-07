Italia e Turchia si sono candidate per ospitare insieme gli Europei di calcio del 2032

Le Federazioni calcistiche di Italia e Turchia hanno presentato una candidatura congiunta per ospitare i Campionati europei del 2032. Inizialmente le due federazioni (FIGC e TFF) si erano candidate separatamente, ma venerdì la UEFA (la confederazione del calcio europeo) ha comunicato di aver ricevuto una candidatura unica, che ora verrà esaminata: se risponderà a tutti i criteri richiesti verrà valutata, ed eventualmente scelta, nella riunione del Comitato esecutivo UEFA prevista il prossimo 10 ottobre.

Una candidatura congiunta è stata presentata anche dalle federazioni calcistiche di Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord e Irlanda per l’organizzazione degli Europei del 2028. Per entrambe le edizioni del torneo non risultano altri paesi candidati. In precedenza l’Italia aveva indicato come eventuali città ospitanti del torneo Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Cagliari.