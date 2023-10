Putin dice che l’aereo di Prigozhin è esploso a causa di bombe a mano usate all’interno

Vladimir Putin giovedì ha partecipato a un incontro dell’Istituto statale di ricerca Valdai a Sochi, città sul Mar Nero. Nell’occasione ha ripetuto le tesi della sua propaganda riguardo la guerra in Ucraina, attribuendone le responsabilità alla «volontà di egemonia dell’Occidente», e ha sostenuto che la Russia abbia testato con successo il missile Burevestnik, un missile da crociera sperimentale a propulsione nucleare. Ma dal palco della manifestazione ha anche proposto una nuova teoria, piuttosto bizzarra, sulle cause della caduta del jet privato su cui viaggiava il capo del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin.

Putin ha lasciato intendere che gli occupanti dell’aereo, dopo aver consumato alcol o droghe, abbiano usato delle bombe a mano all’interno dell’aereo, causando l’esplosione.

Pubblicità

Putin ha detto: «Sono stati trovati frammenti di bombe a mano nei corpi delle persone morte nell’incidente aereo. Non c’è stato nessun impatto con l’esterno dell’aereo, questo è un fatto certo». Il presidente russo non ha dato ulteriori spiegazioni su come una o più granate potessero essere esplose a bordo, ma ha aggiunto di ritenere un errore non aver effettuato test per rilevare la presenza di alcol o di droga nei corpi dei passeggeri dell’aereo, considerate le grandi quantità di cocaina che la polizia russa dice di aver trovato nella sede della Wagner a San Pietroburgo.

L’aereo privato partito da Mosca e diretto a San Pietroburgo su cui viaggiava Prigozhin con altre nove persone, sei passeggeri e tre membri dell’equipaggio, precipitò mercoledì 23 agosto non lontano dalla città di Tver, a circa 150 chilometri dalla capitale russa. Le autorità russe non hanno mai dato praticamente nessun dettaglio su come e perché l’aereo sia caduto, ma l’ipotesi al momento più accreditata, in base alle analisi delle agenzie di intelligence occidentali, è che l’aereo sia precipitato a causa di un’esplosione interna, probabilmente causata da una bomba. La caduta dell’aereo arrivò circa due mesi dopo la rivolta del gruppo Wagner, quando Prigozhin avviò una marcia diretta a Mosca.