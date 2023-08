È precipitato in Russia un aereo privato di Yevgeny Prigozhin

Yevgeny Prigozhin, leader del gruppo di mercenari russi Wagner, sarebbe stato a bordo di un aereo precipitato circa 100 chilometri a nord-ovest di Mosca. Lo ha detto l’agenzia di stampa statale russa Tass, citando Rosaviatsia, l’autorità dell’aviazione civile russa: il nome del capo di Wagner era sulla lista dei passeggeri dell’aereo, che era diretto a San Pietroburgo, e tutte le persone che erano a bordo sarebbero morte. Sulla lista dei passeggeri erano registrate in tutto nove persone, di cui tre membri dell’equipaggio, e secondo l’agenzia di stampa russa RIA Novosti per ora sarebbero stati recuperati i resti di otto persone. Quasi tutte le informazioni disponibili al momento provengono da fonti statali russe.

Secondo un messaggio diffuso sul canale Telegram Grey Zone, legato al gruppo Wagner, l’aereo sarebbe stato abbattuto. Un video condiviso via Telegram sembra mostrare i rottami dell’aereo caduto in fiamme: il codice identificativo dell’aereo parzialmente visibile sui rottami è coerente con quello del jet Embraer Legacy usato normalmente da Prigozhin, RA-02795. Formalmente l’aereo appartiene a una società legata a Prigozhin, Autolex Transport.

Pubblicità

Il gruppo Wagner è un’organizzazione combattente composta da decine di migliaia di persone che è molto cresciuta dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, in cui è stata coinvolta al fianco dell’esercito russo assumendo un ruolo fondamentale in alcuni campi di battaglia. Ad esempio a Bakhmut, dove di fatto i mercenari di Wagner hanno affrontato il grosso delle operazioni e subìto gran parte delle perdite. Grazie al suo contributo militare, Prigozhin aveva assunto un’influenza eccezionale in Russia, diventando probabilmente a seconda persona più potente del paese dopo il presidente Vladimir Putin.

Lo scorso 24 giugno, dopo settimane di tensioni tra Prigozhin e il ministero della Difesa russo, membri del gruppo Wagner erano partiti dalla città di Rostov, nel sud-ovest della Russia, diretti verso Mosca, armati e con l’apparente obiettivo di compiere un colpo di stato. La rivolta era durata circa 24 ore ed era stata la più grande sfida interna al potere di Putin da molti anni. Si era interrotta con l’annuncio di un accordo tra il gruppo Wagner e il governo russo che sarebbe stato mediato dal presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko, uno stretto alleato di Putin.

Dopo la fine della rivolta era sembrato che Prigozhin e i suoi uomini si sarebbero rifugiati in Bielorussia, e per mesi non è stato del tutto chiaro – non lo è tuttora, in realtà – fino a che punto il gruppo mercenario fosse rimasto attivo e unito. Un paio di settimane dopo il 24 giugno Prigozhin incontrò Putin a Mosca, e per un momento si pensò persino che lui e i suoi soldati sarebbero stati riabilitati.

Lunedì era stato diffuso online, su canali Telegram considerati vicini a Wagner, un video di Prigozhin. Nel video, di cui non è chiaro né dove né quando sia stato girato, Prigozhin è in un grosso spiazzo all’aperto, apparentemente in un paese africano, e parla delle attività di reclutamento che il gruppo Wagner starebbe portando avanti in Africa, «per rendere la Russia più grande in ogni continente e l’Africa ancora più libera», e di presunte attività di contrasto al terrorismo jihadista.

Martedì il governo russo aveva rimosso dal suo incarico di comandante delle Forze aerospaziali russe Sergei Surovikin, uno dei più importanti generali russi ed ex capo delle operazioni militari in Ucraina. Surovikin non si vede in pubblico da mesi: numerose fonti giornalistiche mai confermate ufficialmente hanno scritto che il generale era a conoscenza dei piani di rivolta del gruppo Wagner a fine giugno, e che forse li aveva anche appoggiati.

In aggiornamento.