Yevgeny Prigozhin, leader del gruppo Wagner, ha diffuso il suo primo video dalla rivolta dello scorso 24 giugno, probabilmente dall’Africa

Lunedì Yevgeny Prigozhin, leader del gruppo di mercenari russi Wagner, è apparso in un video diffuso online in cui ha fatto il suo primo discorso dalla rivolta dello scorso 24 giugno, quando avviò una marcia diretta a Mosca. Il video, pubblicato su canali Telegram considerati vicini a Wagner, mostra Prigozhin in un grosso spiazzo all’aperto, apparentemente in un paese africano: Prigozhin parla delle attività di reclutamento che il gruppo Wagner starebbe portando avanti in Africa, «per rendere la Russia più grande in ogni continente e l’Africa ancora più libera», e di presunte attività di contrasto al terrorismo jihadista.

Non è chiaro né quando né dove sia stato girato il video, di cui non è ancora stato possibile verificare l’autenticità. Il gruppo Wagner è presente da tempo in diversi stati africani, soprattutto in Mali, Repubblica Centrafricana e Burkina Faso. Nel tempo il gruppo ha addestrato le forze armate locali, molto spesso approfittando del potere acquisito per appropriarsi delle risorse economiche, come per esempio miniere di oro, diamanti e uranio. In generale in Africa negli ultimi dieci anni il gruppo Wagner ha acquisito un enorme potere militare, politico ed economico.

