Almeno 20 persone sono morte nell’esplosione di un deposito di carburante in Nagorno Karabakh, l’ormai ex stato separatista che si trova nel territorio dell’Azerbaijan ma che è abitato principalmente da armeni, e che dalla scorsa settimana è sotto il controllo azero in seguito a un’operazione militare. L’esplosione è avvenuta lunedì sera a Stepanakert, la principale città del Nagorno Karabakh. Ci sono centinaia di feriti, anche se al momento non si sa quanti con precisione: circa 300 persone però sono state portate in ospedale, diverse delle quali in gravi condizioni.

Al momento le cause dell’esplosione non sono note. Secondo l’agenzia di stampa Associated Press nel deposito molte persone erano in fila per avere il carburante per scappare in Armenia. Dopo l’operazione militare con cui l’Azerbaijan ha preso il controllo della zona, migliaia di persone armene stanno lasciando il Nagorno Karabakh per il timore di subire violenze da parte dell’esercito azero. Le organizzazioni internazionali attive nella zona hanno descritto la situazione umanitaria come grave, e c’è il timore che le strutture ospedaliere del territorio non siano in grado di gestire i molti feriti arrivati in seguito all’esplosione.