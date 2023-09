La novità degli arbitri di calcio in televisione

Domenica sera il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha inaugurato un nuovo spazio televisivo in cui, al termine di ogni giornata del campionato di Serie A, verranno analizzate e spiegate alcune decisioni arbitrali particolarmente significative. L’iniziativa nasce da una collaborazione tra Federcalcio, Serie A, Associazione Arbitri (AIA) e Dazn, la piattaforma che trasmette le partite di campionato e che ospiterà lo spazio in questa stagione.

È una novità piuttosto rilevante, dato che mai prima d’ora gli arbitri si erano resi disponibili per questo tipo di iniziative, salvo casi eccezionali: esisteva infatti il divieto di commentare le decisioni arbitrali sui mezzi di informazione.

Due anni fa un primo tentativo venne fatto dall’allora presidente degli arbitri Alfredo Trentalange, che provò a far intervenire un arbitro sulla Rai dopo ogni giornata di campionato per favorire chiarezza e trasparenza, e di conseguenza placare le polemiche che ancora oggi occupano buona parte del dibattito calcistico in Italia. L’iniziativa però era durata poco e non aveva avuto seguito, anche per via delle successive dimissioni di Trentalange.

La grande novità rappresentata da “Open VAR” — il nome del format ospitato da Dazn — è che non si tratta di una cosiddetta moviola, cioè l’analisi limitata all’episodio in sé, ma di un’analisi delle decisioni prese dagli arbitri in campo tramite le comunicazioni avute con gli addetti al VAR (la video assistenza arbitrale) e le registrazioni in loro possesso.

Domenica sera sono state riprodotte e analizzate le registrazioni di episodi arbitrali accaduti durante Frosinone-Sassuolo (calcio di rigore per il Frosinone), Juventus-Lazio (gol di Vlahovic), Monza-Lecce (espulsione di Baschirotto) e Inter-Milan (calcio di rigore per l’Inter). In questi episodi ci si è soffermati in particolare sulle interazioni tra arbitri e sala VAR (per questioni tecniche non verranno analizzati episodi della giornata in corso, ma quelli dei turni precedenti).

Dopo la prima puntata andata in onda domenica sera al termine di Torino-Roma, posticipo della quinta giornata di Serie A, lo spazio dedicato all’approfondimento arbitrale verrà ospitato il lunedì sera all’interno del programma Supertele.

Il presidente federale Gabriele Gravina ha commentato l’iniziativa dicendo: «Con Open VAR vogliamo contribuire a creare una rinnovata cultura sportiva, una profonda conoscenza del regolamento del gioco e anche una miglior conoscenza del metodo arbitrale. Non è una moviola, ma l’occasione per capire, in totale trasparenza, come nascono le scelte dei direttori di gara».

