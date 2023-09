Venerdì mattina un missile ha colpito la base della flotta russa nel porto di Sebastopoli, in Crimea, la regione dell’Ucraina annessa illegalmente alla Russia nel 2014. Nelle immagini pubblicate da diversi testimoni sui social network si vede una grande colonna di fumo uscire dal quartier generale della marina russa in città. Sebastopoli è un importante porto sul Mar Nero, dove la Russia tiene ormeggiate molte delle sue navi militari utilizzate in questi mesi di guerra contro l’Ucraina. Il ministero della Difesa russo ha detto che nell’attacco missilistico è stata uccisa una persona e ha accusato l’Ucraina di esserne responsabile. Per ora non ci sono state rivendicazioni, come spesso successo in casi simili nei mesi scorsi.

Another video of the headquarters of the occupiers' Black Sea Fleet in #Sevastopol. pic.twitter.com/mGHd6Vi81y — NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2023