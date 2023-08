In Grecia sono stati trovati 18 corpi bruciati in una zona boschiva che negli ultimi giorni era stata colpita da vari incendi 

Martedì in Grecia sono stati trovati 18 corpi bruciati nella foresta di Dadia, a nord di Alessandropoli, nella regione orientale di Evros, che negli ultimi giorni è stata colpita da estesi incendi. Sono state avviate operazioni per identificare i corpi, che si sospetta siano di migranti: la regione di Evros, vicina al confine con la Turchia, è una di quelle in cui gli attraversamenti di migranti irregolari sono più frequenti. Non ci sono state inoltre segnalazioni di cittadini dispersi lì vicino: secondo i Vigili del fuoco questo rende più concreta l’ipotesi che i corpi fossero di persone entrate nel paese in modo irregolare.