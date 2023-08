Super Mario non avrà più la sua storica voce

Lunedì Nintendo, la società giapponese produttrice di Super Mario e altri videogiochi, ha annunciato che l’attore statunitense Charles Martinet non farà più la voce di Mario, come avveniva dal 1996. Mario, un idraulico italiano, è uno dei personaggi di videogiochi più noti del mondo, e la voce di Martinet lo aveva reso noto e riconoscibile ovunque: l’attore parla inglese, ma nel videogioco Mario pronunciava soprattutto rumori, versi e frasi molto brevi: “wa-hoo!” era uno dei versi che nel tempo hanno reso la voce di Martinet più riconoscibile.

Nintendo ha dato la notizia su Twitter. L’azienda ha detto che Martinet smetterà di doppiare Mario ma diventerà “Mario Ambassador”, cioè continuerà a lavorare per Nintendo promuovendo il personaggio di Mario in giro per il mondo in una serie di eventi pubblici.

We have a message for fans of the Mushroom Kingdom. Please take a look. pic.twitter.com/U1ASicOuTO — Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 21, 2023

Martinet, che ha 67 anni, aveva iniziato a fare la voce di Mario con Super Mario 64, la versione del gioco per Nintendo 64, e aveva continuato a farlo anche nelle versioni per altri dispositivi Nintendo, come il GameCube, Wii, Wii U e il Nintendo Switch. Nel corso degli anni Martinet ha prestato la voce anche ad altri personaggi del videogioco, tra cui il fratello di Mario Luigi e gli avversari Wario e Waluigi.

Martinet non aveva però prestato la sua voce a Mario nei due film Super Mario Bros., del 1993 (in quel caso Mario era doppiato in inglese dall’attore britannico Bob Hoskins) e Super Mario Bros – Il film, del 2023, uscito all’inizio di aprile, distribuito da Universal Pictures e che ha avuto molto più successo del primo, superando il miliardo di dollari di incassi globali: in quest’ultimo caso Mario era stato doppiato dall’attore statunitense Chris Pratt.