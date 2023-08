Il primo trilaterale tra Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone

Venerdì c’è stato il primo incontro trilaterale ufficiale dei leader di Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone della storia: si è svolto a Camp David, nel Maryland, una delle residenze estive del presidente statunitense, dove Joe Biden ha invitato il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol e il primo ministro giapponese Fumio Kishida per rafforzare la collaborazione strategica tra i tre paesi. Nella conferenza stampa alla fine dell’incontro Biden ha detto che lui, Yoon e Kishida hanno concordato di organizzare esercitazioni militari congiunte ogni anno e di organizzare incontri trilaterali «non solo quest’anno, non solo l’anno prossimo, per sempre».

L’incontro a Camp David era molto importante per gli Stati Uniti, che vorrebbero rafforzare la propria alleanza con i due paesi asiatici per contrastare l’influenza della Cina nella regione affacciata sull’oceano Pacifico occidentale, e per questo vorrebbero che le relazioni tra Corea del Sud e Giappone fossero più distese. Infatti sebbene entrambi i paesi siano alleati strettissimi degli Stati Uniti, allineati sulle più importanti questioni strategiche, hanno tra loro un rapporto piuttosto distante, diffidente e spesso ostile, soprattutto a causa dei crimini commessi dal Giappone durante l’occupazione della penisola coreana durata fino alla fine della Seconda guerra mondiale, di cui si è ricominciato a parlare dal 2018.

Biden ha lodato il «coraggio politico» di Kishida e Yoon di superare le tensioni tra i loro paesi per lavorare a una nuova alleanza; Yoon in particolare è stato molto criticato nel suo paese per i suoi sforzi di distensione dei rapporti con il Giappone. Rispondendo a una domanda riguardo all’origine delle tensioni nei rapporti con la Corea del Sud, Kishida ha ripetuto più volte di voler «guardare avanti»: il Giappone vorrebbe che con la Corea del Sud ci fosse collaborazione sia in campo economico che di difesa – entrambi i paesi sono esposti a eventuali aggressioni da parte della Corea del Nord, i cui missili lanciati per esercitazione arrivano spesso vicino al Giappone – mettendo da parte i problemi legati al passato dell’occupazione giapponese.

Sia Biden che i suoi ospiti rispondendo alle domande dei giornalisti hanno sottolineato che l’incontro trilaterale «non riguardava la Cina», con cui sia il Giappone che la Corea del Sud hanno importantissimi rapporti commerciali. In Cina comunque l’incontro trilaterale non è stato ben visto e alcuni giornali lo hanno definito un tentativo di creare un’alleanza militare simile alla NATO in Asia.

