La società cinese Evergrande ha dichiarato fallimento negli Stati Uniti

Giovedì Evergrande, un enorme gruppo cinese che si occupa di sviluppo immobiliare, ha presentato un’istanza di fallimento a un tribunale di New York, negli Stati Uniti. Evergrande è una delle più grandi società cinesi, e il suo fallimento fa temere per la tenuta sia del settore immobiliare in Cina, che è in crisi da tempo ma che stava iniziando a riprendersi, sia di tutta l’economia cinese, che negli ultimi mesi sta già attraversando un periodo di notevole rallentamento.

La società ha fatto ricorso al Chapter 15, una legge fallimentare statunitense simile all’amministrazione straordinaria italiana, che consente a un’azienda straniera in grave crisi di continuare a operare senza che le vengano pignorati i beni, a patto di pagare i creditori statunitensi e avviare un piano di risanamento.

La notizia era largamente attesa, dato che Evergrande è in grossa crisi da diverso tempo, e dal 2021 è la società di sviluppo immobiliare più indebitata al mondo. Dopo essere stata protagonista della grande crescita economica cinese, negli ultimi anni aveva avuto diversi problemi a causa del rallentamento del mercato immobiliare in Cina e delle regolamentazioni più stringenti imposte dal governo per il settore. Nel corso del tempo, inoltre, la dirigenza di Evergrande aveva partecipato a operazioni rischiose, per esempio facendo investimenti ingenti in altri settori come il calcio, le automobili elettriche e l’industria agroalimentare.

Si stima che oggi Evergrande abbia 300 miliardi di dollari di debiti (circa 255 miliardi di euro); a fine luglio la società aveva rivelato di aver perso in totale 80 miliardi di dollari (circa 73 miliardi di euro) negli ultimi due anni.

Il fallimento di Evergrande potrebbe provocare gravi conseguenze in Cina e non solo. L’azienda infatti ha accumulato centinaia di miliardi di dollari di debiti da banche, privati e istituzioni pubbliche, che rischiano di non vedersi restituiti i soldi, cosa che potrebbe creare un effetto a catena di ulteriori crisi ed eventualmente ulteriori fallimenti. Inoltre molti privati e aziende hanno già pagato per la costruzione di abitazioni e uffici e ora rischiano di vedere i loro progetti non terminati (Evergrande infatti chiedeva sempre pagamenti completi e in anticipo).

