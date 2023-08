La visita del ministro Nordio al carcere di Torino

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio sabato mattina ha visitato la casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, conosciuta comunemente come carcere Le Vallette, dopo che due detenute vi erano morte a poche ore di distanza venerdì.

Nella notte era morta Susan John, una donna di 42 anni, entrata in carcere il 22 luglio dopo una condanna a 10 anni. Dal suo ingresso nella struttura si era rifiutata di mangiare, di bere e di sottoporsi a valutazioni o cure mediche. È stata trovata morta dagli agenti di polizia penitenziaria attorno alle 3 del mattino. Poche ore dopo la morte di John, nel pomeriggio, si è uccisa un’altra detenuta, Azzurra Campari: aveva 28 anni.

Durante la visita Nordio è stato lungamente contestato dalle persone detenute nel carcere, che per molto tempo hanno battuto oggetti contro le sbarre, fischiato e urlato «Libertà».

Nordio ha detto che la sua visita non è un’ispezione, ma «una manifestazione di vicinanza del ministro e del suo staff in questo momento di dolore». Ha parlato del problema del sovraffollamento delle carceri dicendo che è necessario riadattare le caserme dismesse perché al momento costruire nuove strutture sarebbe troppo costoso e complicato.

Quando i giornalisti gli hanno chiesto informazioni sulla morte di Susan John, e in particolare su cosa era stato fatto per evitare la morte della donna, Nordio ha risposto che i «dettagli tecnici» devono ancora essere valutati, poi ha aggiunto: «Ho saputo che non si è trattato di sciopero della fame o di opposizione al governo o alla politica. Erano tutte sotto strettissima sorveglianza».

Dei gravi problemi del carcere di Torino si parla da tempo: chi si occupa dei diritti delle persone in carcere evidenzia da anni come sovraffollamento e strutture fatiscenti creino una situazione degradante e rischiosa sia per i detenuti sia per gli operatori penitenziari.

***

Dove chiedere aiuto

Se sei in una situazione di emergenza, chiama il numero 112. Se tu o qualcuno che conosci ha dei pensieri suicidi, puoi chiamare il Telefono Amico allo 02 2327 2327 oppure via internet da qui, tutti i giorni dalle 10 alle 24.

Puoi anche chiamare l’associazione da qui al numero 06 77208977, tutti i giorni dalle 13 alle 22.