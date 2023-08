Due donne detenute sono morte a poche ore di distanza nel carcere Le Vallette di Torino

Due donne detenute sono morte a poche ore di distanza l’una dall’altra nella casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, conosciuta comunemente come carcere Le Vallette: la notizia è stata diffusa dal sindacato autonomo di polizia penitenziaria Sappe.

Nella notte è morta Susan John, una donna di 42 anni, entrata in carcere il 22 luglio dopo una condanna a 10 anni. Dal suo ingresso nella struttura si era rifiutata di mangiare, di bere e di sottoporsi a valutazioni o cure mediche. È stata trovata morta dagli agenti di polizia penitenziaria attorno alle 3 del mattino.

Monica Cristina Gallo, la garante dei detenuti per la città di Torino, sostiene di non aver mai ricevuto dal carcere segnalazioni relative al caso di John in queste settimane: «I nostri contatti sono regolari, eppure nessuno ci aveva informato».

Poche ore dopo la morte di John, nel pomeriggio, si è uccisa un’altra detenuta, Azzurra Campari: aveva 28 anni.

Dei gravi problemi del carcere di Torino si parla da tempo: chi si occupa dei diritti delle persone in carcere evidenzia da anni come sovraffollamento e strutture fatiscenti creino una situazione degradante e rischiosa sia per i detenuti sia per gli operatori penitenziari.

Pubblicità

– Leggi anche: I gravi problemi del carcere di Torino

***

Dove chiedere aiuto

Se sei in una situazione di emergenza, chiama il numero 112. Se tu o qualcuno che conosci ha dei pensieri suicidi, puoi chiamare il Telefono Amico allo 02 2327 2327 oppure via internet da qui, tutti i giorni dalle 10 alle 24.

Puoi anche chiamare l’associazione Samaritans al numero 06 77208977, tutti i giorni dalle 13 alle 22.