Le alluvioni nel nord della Cina hanno causato molti danni

Nell’ultima settimana il nord della Cina è stato colpito dal tifone Doksuri: secondo l’Ufficio meteorologico di Pechino, tra il 29 luglio e il 2 agosto nella capitale sono caduti 745 millimetri di pioggia, il livello più elevato degli ultimi 140 anni. In sole quaranta ore, a Pechino è caduto l’equivalente delle precipitazioni medie di un intero mese di luglio. Le forti piogge hanno causato enormi danni a edifici e infrastrutture, bloccando la circolazione e rendendo complesse le operazioni di soccorso: anche a distanza di giorni, la situazione non è sotto controllo, e le autorità locali ritengono che l’acqua potrebbe metterci fino a un mese a ritirarsi in alcune zone.

Nella provincia di Hebei, a nord-est di Pechino, continua a piovere intensamente: nel weekend almeno 10 persone sono morte e 18 risultano disperse. Foto e riprese dall’altro mostrano intere vie cittadine trasformate in fiumi di acqua marrone e terreni agricoli completamente sommersi. Circa 6 milioni di persone che vivono nella provincia sono stati evacuati dalle proprie abitazioni perché si trovavano in aree ritenute ad alto rischio di frane e inondazioni. I residenti evacuati sono stati trasferiti in rifugi improvvisati in hotel e scuole.

Il governo locale ha affermato che i danni economici causati dalla tempesta ammontano a poco meno di 2 miliardi di euro. La situazione è peggiorata dal fatto che, per cercare di limitare i danni nella capitale Pechino, le autorità hanno deciso di dirottare parte delle acque verso alcune città meno popolose della provincia di Hebei.

Nella provincia di Jilin in tutto sono morte 10 persone negli ultimi giorni. Sabato quattro funzionari che stavano perlustrando la zona per valutare i danni – tra cui il vicesindaco della città di Shulan – sono stati trascinati via dalle acque alluvionali e non sono sopravvissuti. Le autorità della città di Shulan hanno fatto evacuare 18mila persone e lavorato alla riparazione di 85 centrali elettriche che erano state messe fuori uso dalle alluvioni, creando problemi nell’approvvigionamento elettrico di oltre 6500 famiglie. Ora, ritengono che il momento di pioggia più intenso sia passato.

La regione è particolarmente esposta a pericoli idrogeologici in caso di forti piogge e inondazioni improvvise per via della convergenza di cinque fiumi diversi: si tratta infatti del più grande sistema fluviale della Cina settentrionale, che copre un’area totale di 265mila chilometri quadrati. A questo si aggiunge il fatto che la conformazione del territorio fa sì che la pioggia si concentri nella regione in cui si trovano Hebei, Tianjin e Pechino.