Al raduno internazionale di scout in Corea del Sud va sempre peggio

Sabato le associazioni di scout del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno detto che per via del caldo eccessivo faranno andare via i loro gruppi dal raduno giovanile internazionale iniziato martedì scorso in Corea del Sud. Il World Scout Jamboree, che viene organizzato una volta ogni quattro anni, coinvolge quest’anno oltre 150 paesi con 43mila giovani prevalentemente tra i 14 e i 18 anni, di cui circa 1200 provenienti dall’Italia.

A causa delle temperature attorno ai 35 °C e dell’elevata umidità, dal primo giorno gli organizzatori si sono trovati a dover gestire centinaia di persone che lamentavano sintomi come mal di testa, nausea, vertigini e spossatezza.

Il campo scout è stato allestito con centinaia di tende su un’area di oltre 8 chilometri quadrati con pochi alberi e spazi all’ombra a Saemangeum, nella regione di Buan, una città a sud ovest di Seul. Mercoledì il ministero dell’Interno sudcoreano aveva dichiarato per la prima volta da quattro anni il livello più alto di allerta caldo, con temperature dai 33 ai 38 gradi in gran parte del paese. Giovedì il ministro dell’Interno coreano, Lee Sang-min, aveva annunciato una serie di misure per gestire i possibili effetti del caldo sulla salute dei partecipanti al Jamboree, che però a quanto pare non sono stati sufficienti.

Il gruppo del Regno Unito – che è composto in tutto da 4500 persone ed è il più numeroso – ha lasciato il campo sabato mattina per trasferirsi in stanze d’hotel. I partecipanti provenienti dagli Stati Uniti invece si sposteranno nel campo militare americano di Camp Humphreys, abbastanza vicino a Saemangeum, sabato sera, dopo le attività previste per la giornata.

Nei giorni scorsi il governo della Corea del Sud era intervenuto per rassicurare, dicendo di aver investito più di 4 milioni di euro per fare in modo che il programma previsto per il Jamboree non risentisse dei disagi dovuti al caldo e nella speranza che l’evento non si rivelasse un fallimento per la reputazione del paese, che è candidata a ospitare l’Expo del 2030. Nei giorni scorsi aveva disposto numerosi pullman con aria condizionata, nuove infermerie e decine di medici e infermieri in più rispetto a quelli previsti.

Secondo il programma il raduno sarebbe dovuto durare fino al 12 agosto, sabato prossimo: venerdì l’Organizzazione mondiale del movimento scout aveva chiesto alla Corea del Sud di valutare di farlo finire prima, ma il governo sudcoreano ha deciso di procedere come previsto. Nella giornata di sabato è prevista una riunione tra gli organizzatori per decidere cosa fare da qui in avanti.