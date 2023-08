Al raduno internazionale di scout in Corea fa troppo caldo

In questi giorni in Corea del Sud si sta svolgendo il 25esimo World Scout Jamboree, cioè un raduno giovanile di gruppi scout di oltre 150 paesi che viene organizzato una volta ogni quattro anni. Il raduno è iniziato martedì con una partecipazione di più di 43mila giovani, di cui circa 1200 provenienti dall’Italia. Mercoledì il ministero dell’Interno sudcoreano ha dichiarato per la prima volta da quattro anni il livello più alto di allerta caldo, con temperature che vanno dai 33 ai 38 gradi in gran parte del paese.

Nei primi due giorni di raduno oltre 400 scout hanno lamentato sintomi causati dal caldo eccessivo come mal di testa, nausea, vertigini e spossatezza: un numero di pazienti non previsto e quindi difficilmente gestibile dai professionisti addetti all’assistenza medica del campo.

Il campo scout è stato infatti allestito con centinaia di tende su un’area di oltre 8 chilometri quadrati con pochi alberi e spazi all’ombra a Saemangeum, nella regione di Buan, una città a sud ovest di Seul. In quest’area della Corea del Sud le temperature sono attorno ai 35° C e l’umidità è molto alta, condizioni che si prevede rimarranno invariate almeno fino al weekend.

Giovedì il ministro dell’Interno coreano, Lee Sang-min, ha annunciato una serie di misure per gestire i possibili effetti del caldo sulla salute dei partecipanti al Jamboree: per esempio è stato deciso un aumento del numero delle ambulanze disponibili e degli ospedali mobili. È stato anche disposto l’allestimento di pensiline per l’ombra, condizionatori d’aria e navette per gli spostamenti.

Choi Chang-haeng, responsabile dell’organizzazione del campo scout, ha detto in una conferenza stampa che i sintomi per cui le persone sono state trattate sono tutti lievi e che sono stati impiegati altri 30 medici e 60 infermieri oltre quelli già previsti dall’inizio. Ha aggiunto che la situazione è considerata sicura per i partecipanti e che l’evento proseguirà fino alla data prevista: il 12 agosto.