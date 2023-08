Gianluigi Buffon si ritira

Gianluigi Buffon ha annunciato la conclusione della sua carriera da calciatore. La notizia era attesa da giorni e Buffon l’ha comunicata mercoledì pomeriggio tramite i suoi profili social, con un video e un breve messaggio: «Finisce qua. Mi hai dato tutto. Ti ho dato tutto. Abbiamo vinto insieme».

That's all folks!

You gave me everything.

I gave you everything.

We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 2, 2023