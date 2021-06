Gianluigi Buffon torna a giocare a Parma dopo vent’anni

A partire dalla prossima stagione Gianluigi Buffon tornerà a giocare con il Parma, la squadra con cui esordì tra i professionisti nel 1995 e che lasciò nel 2001 dopo aver vinto una Coppa UEFA e una Coppa Italia. L’ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana ha firmato un contratto biennale. Ritroverà il Parma in Serie B, dopo la retrocessione dell’anno scorso, e un allenatore che fu suo compagno alla Juventus, Enzo Maresca. Nonostante abbia 43 anni — due in più del suo prossimo allenatore — Buffon ha detto di voler continuare a giocare perché si sente ancora bene. L’obiettivo del club di proprietà dell’investitore americano Kyle Krause è di tornare in Serie A in un anno.