C’è stato un nuovo attacco con i droni a Mosca

Il ministro della Difesa russo ha detto che nelle prime ore di domenica i sistemi di difesa antiaerea del paese hanno abbattuto tre droni ucraini nella regione di Mosca, uno appena fuori città e altri due nel centro. I detriti dei droni intercettati hanno danneggiato due palazzi di un complesso di uffici, senza provocare feriti gravi: è solo il più recente degli attacchi compiuti in territorio russo che la Russia attribuisce all’Ucraina.

More drone attacks reported in Russia’s capital, this time hitting the Moscow International Business Center (Moscow-City) high-rises, which house the offices of the Communications and Mass Media Ministry. https://t.co/v54jGkucf3 pic.twitter.com/4eTqPdHy0i

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) July 30, 2023