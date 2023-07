Migliaia di manifestanti si sono radunati davanti all’ambasciata francese in Niger

Migliaia di persone si sono radunate davanti all’ambasciata francese di Niamey, la capitale del Niger, per manifestare in sostegno dei soldati della Guardia presidenziale, autori del colpo di stato avvenuto nel paese questa settimana. I manifestanti hanno marciato per la città e poi sono arrivati all’ambasciata, cantando cori in favore dei golpisti, della Russia e del presidente russo Vladimir Putin. Molti di loro sventolavano bandiere russe e nigerine. Arrivati all’ambasciata, i manifestanti hanno staccato la targa dell’edificio e l’hanno sostituita con le bandiere della Russia e del Niger. Poi, scrive l’agenzia di stampa Associated Press, qualcuno di loro ha dato fuoco a un ingresso dell’ambasciata. Infine è intervenuto l’esercito, che ha disperso la folla con i lacrimogeni.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto che non verrà tollerato «alcun attacco contro la Francia e i suoi interessi» in Niger. «Chiunque attacchi i cittadini francesi, l’esercito, i diplomatici e il diritto di passaggio vedrà la Francia rispondere immediatamente e senza mezzi termini», ha aggiunto.

Pubblicità

Il Niger si trova nell’Africa nord-occidentale, ha 25 milioni di abitanti e fa parte della regione subsahariana del Sahel, storicamente un’area molto instabile sia a causa di un durissimo regime coloniale mantenuto fino agli inizi del Novecento dalla Francia, sia a causa della presenza e delle attività di gruppi jihadisti, alcuni dei quali affiliati allo Stato Islamico o ad al Qaida. Era rimasto uno dei pochi paesi dell’area ancora governati da un presidente vicino ai governi occidentali fino al golpe di pochi giorni fa, guidato dal generale Abdourahmane Tchiani, il capo della Guardia presidenziale del Niger.

Il colpo di stato era stato pianificato e attuato proprio dalla Guardia presidenziale, un’influente unità d’élite dell’esercito, che secondo alcuni analisti il presidente nigerino Mohamed Bazoum cercava da tempo di indebolire. I militari hanno hanno arrestato e deposto Bazoum, eletto democraticamente nel 2021, motivando il golpe con la necessità di porre rimedio a una serie di problemi di sicurezza, economici e di corruzione nel paese. In un secondo momento Tchiani si è autoproclamato nuovo leader. A causa del colpo di stato, l’Alto rappresentante per gli affari esteri europei, Josep Borrell, ha annunciato la «cessazione immediata degli aiuti economici», così come la sospensione dei programmi di collaborazione per la sicurezza nel paese.

In aggiornamento.