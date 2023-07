Le molte incertezze dopo il colpo di stato militare in Niger

Mercoledì in Niger c’è stato un colpo di stato contro il presidente in carica Mohamed Bazoum, democraticamente eletto due anni fa. La Guardia presidenziale, un’influente unità d’élite dell’esercito, ha preso in custodia Bazoum e ha annunciato il golpe in diretta televisiva, che ha giustificato citando il «continuo degrado della situazione della sicurezza e della cattiva gestione economica e sociale». Ha poi imposto la chiusura dei confini di terra e un coprifuoco. Nonostante siano passate ormai più di 24 ore, c’è ancora molta confusione su quello che è successo e sugli sviluppi che ci saranno nei prossimi giorni nel paese.

Diversi analisti hanno definito la situazione «fluida». La ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, ha detto di non considerare il colpo di stato in Niger «definitivo», mentre un portavoce del Comando Africa degli Stati Uniti, il comando dell’esercito statunitense attivo in Africa, ha detto che è «troppo presto per speculare» su cosa succederà.

Pubblicità

La prima incognita riguarda la gestione del potere all’interno della giunta militare: cioè non è ancora chiaro chi avrà più potere e influenza tra corpi e fazioni dell’esercito.

Il colpo di stato è partito infatti per iniziativa di alcuni membri della Guardia presidenziale, guidata dal generale Omar Tchiani. Secondo alcuni analisti, negli ultimi anni il presidente Bazoum aveva cercato di ridurre l’influenza del corpo, inimicandoselo. L’esercito regolare si era invece sempre dichiarato leale a Bazoum, tanto che alcune persone che avevano parlato con lui la sera del colpo di stato avevano riferito della sua speranza che l’esercito venisse in suo soccorso, obbligando i soldati rivoltosi a desistere.

Ma giovedì, in modo piuttosto inaspettato, il capo dell’esercito del Niger, il generale Abdou Sidikou Issa, ha annunciato che l’esercito regolare aveva deciso di sostenere il colpo di stato. Issa ha motivato la propria posizione con la necessità di «evitare un bagno di sangue» tra le diverse forze armate del paese, senza aggiungere altro.

Non è chiaro come concretamente prenderà forma il sostegno dell’esercito regolare al colpo di stato, se verrà formalizzata una qualche collaborazione con la Guardia presidenziale e di che tipo. Anche perché nel frattempo non è ancora stato comunicato chi sarà a capo della giunta che ha deposto Bazoum, e dunque chi governerà il paese (finora si è parlato di una generica gestione del potere affidata «alle forze di sicurezza»).

Nel frattempo in Niger ci sono state manifestazioni sia da parte dei sostenitori del golpe che di Bazoum. Giovedì alcuni dei manifestanti favorevoli al colpo di stato hanno saccheggiato e dato fuoco alla sede del partito di governo nella capitale Niamey. I sostenitori di Bazoum sono invece scesi nelle strade a protestare, prima di essere dispersi a colpi di arma da fuoco dalla Guardia presidenziale. Per ora c’è stato un ferito.

Altre incognite riguardano l’impatto che il golpe avrà sul Sahel, la regione subsahariana di cui fa parte il Niger, molto instabile a causa della presenza e delle attività di gruppi jihadisti, alcuni dei quali affiliati allo Stato Islamico o ad al Qaida. Il colpo di stato in Niger è il settimo in un paese dell’Africa centrale e occidentale dal 2020: i più recenti sono stati in Mali e in Burkina Faso, da cui si sono progressivamente ritirate le forze militari occidentali impegnate nel contrasto al terrorismo jihadista (nei due paesi ha nel frattempo guadagnato sempre più influenza la Russia grazie alla presenza dei mercenari del gruppo Wagner).

Il Niger era rimasto uno dei pochi paesi ancora governati da un presidente vicino ai governi occidentali, ed era considerato per questo una specie di «ultima speranza dell’Occidente» per il contrasto al jihadismo in quella parte di Africa. Peter Pham, ex funzionario statunitense attivo nel Sahel, ha detto al Financial Times che la deposizione di Bazoum «mette a rischio l’intera strategia statunitense e francese per combattere il jihadismo nel Sahel».

Gli Stati Uniti stanno ancora valutando se considerare quanto successo in Niger a tutti gli effetti un colpo di stato: se così fosse, scrive il Washington Post, dovrebbero sospendere tutte le collaborazioni militari nella zona: altri paesi, come la Francia, potrebbero fare lo stesso.