È finito il Tour de France, lo ha vinto Jonas Vingegaard

Si è conclusa domenica con la tradizionale “passerella” di Parigi la 110ª edizione del Tour de France, la più famosa e ambita corsa a tappe del ciclismo internazionale. Come già ampiamente previsto dai risultati dell’ultima settimana, la classifica generale e quindi la maglia gialla è stata vinta per il secondo anno consecutivo dal ventiseienne danese Jonas Vingegaard con 7 minuti e 29 secondi di vantaggio sullo sloveno Tadej Pogačar, secondo classificato.

Era dalla vittoria di Vincenzo Nibali nel 2014 che non si aveva un distacco così ampio tra primo e secondo classificato (allora furono 7 minuti e 37 secondi). Quest’anno l’italiano meglio piazzato in classifica generale dei sette al via è stato Giulio Ciccone, trentaduesimo, che ha vinto la classifica scalatori e quindi la caratteristica maglia a pois.

La ventunesima e ultima tappa, corsa interamente nel centro di Parigi con arrivo sugli Champs-Élysées, è stata vinta invece in volata, e al fotofinish, dal belga Jordi Meeus, che al traguardo ha preceduto di pochi centimetri il connazionale Jasper Philipsen. Proprio Philipsen ha vinto la maglia verde da leader della classifica a punti di questo Tour de France.

