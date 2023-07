La storia del marinaio australiano che è sopravvissuto tre mesi nell’Oceano Pacifico

Lo scorso 12 luglio un marinaio australiano e il suo cane sono stati soccorsi dopo essere rimasti dispersi per tre mesi a bordo di un catamarano nell’Oceano Pacifico settentrionale, sopravvivendo grazie a pesce crudo e acqua piovana. Erano stati trovati per caso da un elicottero che stava cercando banchi di tonni in quella zona per conto di un peschereccio messicano.

Ad aprile Tim Shaddock, un uomo di 51 anni residente a Sidney, in Australia, era partito con il suo catamarano insieme al suo cane dalla città di La Paz, nel Messico occidentale. La sua meta era la Polinesia francese, che si trova nell’Oceano Pacifico ma distante oltre cinquemila chilometri dal Messico.

A poche settimane dalla partenza una tempesta aveva danneggiato la sua imbarcazione distruggendone le componenti elettroniche, che comprendono il radar e altri strumenti di navigazione necessari per orientarsi e comunicare con la terraferma durante la traversata. Il catamarano era stato così mandato alla deriva nel mezzo dell’Oceano Pacifico settentrionale per oltre due mesi.

Shaddock ha raccontato al sito della tv australiana 9 News che sia lui che il cane sono riusciti a sopravvivere nei tre mesi dalla sua partenza mangiando solamente pesce crudo e bevendo acqua piovana, grazie alle attrezzature da pesca e ad altre adatte alla sopravvivenza in mare che l’uomo aveva con sé a bordo. Per proteggersi dal sole invece stavano quasi tutto il tempo sotto la tettoia dell’imbarcazione.

Ocean survival expert Professor Mike Tipton says the rescue story of Australian sailor Tim Shaddock after two months lost at sea is “remarkable”.https://t.co/qPvg6C08nj — Sky News Australia (@SkyNewsAust) July 17, 2023

Mike Tipton, esperto di sopravvivenza in mare e professore all’Università di Portsmouth, nel Regno Unito, ha spiegato a 9 News che la storia di Shaddock è stata una «combinazione di fortuna e abilità». La sua sopravvivenza è dipesa da alcune condizioni favorevoli, come il fatto che si trovasse in una zona mite dell’oceano: non ha corso per esempio il rischio di morire di ipotermia per le basse temperature, come sarebbe potuto avvenire in altre aree oceaniche, ed è stato piuttosto fortunato a poter raccogliere acqua piovana sufficiente a idratarsi per circa tre mesi. Se non avesse piovuto Shaddock e il cane non sarebbero certamente sopravvissuti, dal momento che non avevano a bordo del catamarano strumenti per desalinizzare l’acqua di mare.

Shaddock ha raccontato di aver organizzato giorno per giorno un piano meticoloso per razionare le risorse di acqua e cibo. Risparmiava il più possibile le energie e cercava di proteggersi dal sole per evitare di sudare eccessivamente e accelerare il processo di disidratazione. Shaddock ha insomma avuto fortuna per la frequenza delle piogge, ma è stato poi bravo a sfruttarle e a non sprecare l’acqua. È stato inoltre importante mantenere un atteggiamento psicologico positivo, che secondo Tipton potrebbe essere stato facilitato anche dal fatto che dovesse prendersi cura del cane e in generale dalla sua compagnia.

Nonostante sia stato trovato più debole e magro di quando era partito, Shaddock ha detto di non avere avuto particolari problemi di salute e di non essersi ferito, come ha confermato anche un medico che lo ha visitato dopo che era stato soccorso.

