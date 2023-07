La Turchia sosterrà l’adesione della Svezia alla NATO, dice il segretario generale dell’alleanza

Il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, ha detto che la Turchia sosterrà l’adesione della Svezia all’alleanza militare che comprende buona parte dei paesi occidentali, fino a ora bloccata proprio per l’opposizione del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Stoltenberg lo ha detto nella serata di lunedì dopo un incontro organizzato a Vilnius, in Lituania, tra Erdogan e il primo ministro svedese Ulf Kristersson; tra l’11 e il 12 luglio a Vilnius si svolgerà la riunione annuale della NATO.

Glad to announce that after the meeting I hosted with @RTErdogan & @SwedishPM, President Erdogan has agreed to forward #Sweden's accession protocol to the Grand National Assembly ASAP & ensure ratification. This is an historic step which makes all #NATO Allies stronger & safer. pic.twitter.com/D7OeR5Vgba — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 10, 2023

Pubblicità

La decisione della Turchia è stata definita «storica» da Stoltenberg: «Il presidente Erdogan ha concordato di portare avanti le procedure di adesione per la Svezia nel parlamento turco il prima possibile e lavorerà per assicurare la sua ratifica». Il segretario generale non ha fornito molte altre indicazioni, chiarendo che non è ancora possibile fare previsioni sui tempi del processo di adesione.

In precedenza Erdogan aveva detto provocatoriamente di essere aperto all’adesione della Svezia a patto di fare entrare la Turchia nell’Unione Europea. L’ingresso di un paese nell’Unione Europea e l’adesione alla NATO sono due procedimenti con logiche e percorsi estremamente diversi, e in nessun modo collegati. Le trattative per l’adesione della Svezia alla NATO sono da mesi in fase molto avanzata ed erano bloccate solo dall’opposizione di Turchia e Ungheria.