Alexis Tsipras si è dimesso da leader di Syriza

Alexis Tsipras, ex primo ministro della Grecia, ha annunciato di essersi dimesso da leader di Syriza, il principale partito di sinistra del paese di cui era stato tra i fondatori e che guidava dal 2009.

Tsipras ha spiegato di avere preso la decisione a causa del deludente risultato alle recenti elezioni politiche vinte da Nuova Democrazia, il partito di centrodestra del primo ministro uscente Kyriakos Mitsotakis. Nuova Democrazia ha ottenuto il 40,56 per cento dei voti, e 158 seggi in parlamento, mentre Syriza si è fermata al 17,84 per cento, e a 47 seggi: un risultato peggiore rispetto al primo turno delle elezioni del 21 maggio, quando Syriza aveva ottenuto il 20,07 per cento dei voti.

Pubblicità

Tsipras ha 48 anni ed è stato primo ministro tra il 2015 e il 2019, al culmine di anni di una gravissima crisi economica che aveva colpito la Grecia. Nel 2015 aveva promesso ai greci la fine delle misure di austerità e la rinegoziazione delle condizioni imposte al paese dai suoi creditori, ma durante il suo mandato aveva mostrato un certo pragmatismo cedendo alle pressioni dei creditori e finendo con l’accettare un prestito internazionale a condizioni difficili quasi quanto le precedenti. In seguito Tsipras aveva anche allontanato dal suo governo l’allora ministro delle Finanze Yanis Varoufakis, contrario a ogni compromesso con i creditori e che poi aveva fondato un nuovo partito.

– Leggi anche: L’estrema destra è tornata forte in Grecia