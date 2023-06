La sessantaseiesima puntata del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

Anche quest’anno un terzo degli autori di Joypad è andato alla Summer Game Fest di Los Angeles, evento legato ai videogiochi che ha preso ormai il posto dell’E3, quella che per oltre vent’anni è stata la più importante fiera di settore. Questo giugno è stato però anche un mese particolarmente carico di giochi importanti: Diablo IV, Final Fantasy XIV e Street Fighter VI, a modo loro, hanno convinto sia pubblico che critica, riuscendo a ritagliarsi un importante spazio nei loro generi di appartenenza. Prima dei consigli in chiusura (il nuovo ottimo libro dell’editore Bitmap Books dedicato al PC Engine, un gestionale a tema prigioni e l’espansione di The Case of the Golden Idol) c’è stato anche un importante aggiornamento sullo stato dei lavori dell’atteso Star Citizen, che comunque non è ancora uscito.

