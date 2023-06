È morto Theodore Kaczynski, l’attentatore noto come Unabomber che tra il 1978 e il 1996 inviò molti pacchi bomba che causarono la morte di tre persone e ne ferirono oltre venti. Kaczynski aveva 81 anni ed era detenuto in un carcere federale del South Carolina dove stava scontando l’ergastolo. Secondo un portavoce del carcere, Kaczynski è stato trovato morto sabato mattina.

Cresciuto nella periferia di Chicago, aveva insegnato per molti anni matematica prima di ritirarsi in una capanna nel Montana, dove organizzava gli attentati. Inviò il primo pacco bomba nel 1978 Buckley Crist, professore della della Northwestern University: il pacco venne aperto da un agente di polizia che rimase ferito in modo lieve. Le esplosioni dei pacchi bomba inviati negli anni causarono la morte del proprietario di un negozio d’informatica in California, di un impiegato dell’azienda Burson-Marsteller e di Gilbert Murray, presidente della California Forestry Association.

L’FBI indagò per molti anni per cercare di risalire all’autore degli attentati. Gli agenti riuscirono a ottenere indizi importanti quando Kaczynski inviò ai giornali un manifesto di 35mila parole. La lettura del manifesto spinse il fratello di Kaczynski, David Kaczynski a collegare il documento alle parole utilizzate solitamente dal fratello. Kaczynski si dichiarò colpevole nel 1998.