La Groenlandia ha deciso che terrà l’ora legale per sempre

Caricamento player

Il parlamento locale della Groenlandia, l’isola più grande del mondo, ha votato per rendere l’ora legale permanente e abolire il passaggio a quella solare previsto per l’autunno. Così facendo l’orario della Groenlandia – il cui territorio fa comunque parte della Danimarca – sarà po’ meno sfasato rispetto a quello della maggior parte dei paesi dell’Unione Europea, a cui l’isola è politicamente ed economicamente più vicina: da ora in avanti tra la Groenlandia e molti paesi europei ci saranno quattro ore di differenza tra marzo e ottobre, e tre nel resto dell’anno.

L’ora legale è quella “estiva”, cioè adottata dai paesi tra marzo e ottobre, il periodo dell’anno in cui ci sono più ore di luce (si spostano gli orologi un’ora in avanti): permette di sfruttare quindi di più la luce solare e, tra le altre cose, di risparmiare sui consumi di energia elettrica. In Groenlandia però non fa tutta questa differenza: in primavera e in estate le giornate sono lunghissime, dato che si trova più vicina al polo terrestre, e il sole tramonta soltanto a tarda sera.