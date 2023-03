Papa Francesco è stato ricoverato per un “affaticamento respiratorio”

Nel pomeriggio di mercoledì papa Francesco è stato portato al Policlinico Gemelli, uno dei principali ospedali di Roma. Inizialmente il direttore della Sala stampa del vaticano Matteo Bruni aveva detto che il papa si trovava in ospedale «per alcuni controlli precedentemente programmati», ma secondo il Corriere della Sera sarebbe giunto all’ospedale in ambulanza in seguito a problemi cardiaci e respiratori nella tarda mattinata. Dovrebbe passare la notte in ospedale per essere ulteriormente monitorato, anche se le sue condizioni di salute non vengono descritte come preoccupanti. Ad alcuni membri dello staff particolarmente vicini al pontefice è stato chiesto di spostarsi all’ospedale per la notte, e i suoi appuntamenti per domani e dopodomani sono stati annullati.

Papa Francesco ha 86 anni e in passato ha già avuto diversi problemi di salute: nell’estate del 2021 fu ricoverato per un’operazione al colon, e da cinquant’anni vive senza buona parte del polmone destro, perso come conseguenza di un’infezione contratta da giovane. Da tempo soffre anche di un dolore al ginocchio destro che lo porta a fare affidamento su una sedia a rotelle per gran parte dei movimenti.