Papa Francesco dice di aver già firmato le sue dimissioni in caso di malattia

Domenica Papa Francesco ha parlato in un’intervista al giornale spagnolo ABC della possibilità che in futuro possa dimettersi, come aveva fatto il suo predecessore Benedetto XVI. È un tema di cui si discute da tempo, anche per via dei suoi recenti problemi di salute. Nell’intervista ha detto per la prima volta di avere già firmato un documento in cui ha messo per iscritto che si dimetterà in caso di malattia o impedimento permanente:

Ho già firmato le mie dimissioni. Tarcisio Bertone era il segretario di Stato. Le ho firmate e gli ho detto: «In caso di impedimento per questioni mediche o che ne so, ecco le mie dimissioni». Ce l’hanno già. Non so a chi le avrà date il cardinale Bertone, ma gliele ho date quando era segretario di Stato.

Da queste dichiarazioni appare evidente che Papa Francesco ha firmato la lettera di dimissioni nei primi mesi del suo pontificato: era stato infatti eletto papa il 13 marzo del 2013 e Bertone si era dimesso da segretario di Stato il 31 agosto successivo.

Nell’intervista Papa Francesco ci tiene a sottolineare che anche altri papi prima di lui avrebbero firmato un documento in cui annunciavano le proprie dimissioni in caso di malattia (cita Paolo VI e Pio XII). Parla poi del fatto che è la prima volta che dichiara pubblicamente di aver firmato le dimissioni e, scherzando, dice che «ora qualcuno andrà a chiedere a Bertone: “Dammi quel pezzo di carta!”».

L’ipotesi che il Papa possa dimettersi esiste ormai da diverso tempo, alimentata sia da indiscrezioni provenienti da esperti del Vaticano sia da alcune sue stesse dichiarazioni. Di recente, di ritorno da un viaggio in Canada, aveva detto che la possibilità di farsi da parte «non è una catastrofe, si può cambiare papa, si può cambiare, non c’è problema».