Amare parole, un podcast sulla lingua

Da domenica 26 marzo inizia un nuovo podcast del Post: si chiama Amare parole e sarà condotto dalla sociolinguista e scrittrice Vera Gheno. Amare parole uscirà ogni domenica mattina alle 10 e si occuperà nel modo più ampio possibile della lingua e dei cambiamenti della lingua, a partire da notizie, fatti, dichiarazioni particolarmente rilevanti.

Nella prima puntata, per esempio, si parlerà della differenza che c’è tra parlare di gestazione per altre persone (GPA), maternità surrogata e utero in affitto. Più in generale, della differenza tra espressioni denotative ed espressioni connotative, tra le parole che servono solo per descrivere e quelle che servono per esprimere un giudizio.

Sarà possibile ascoltare Amare parole gratuitamente sull’app del Post (potete attivare le notifiche per essere avvisati quando esce una nuova puntata), ma anche sulle principali piattaforme come Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music e Google Podcasts. Il primo episodio uscirà il 26 marzo, qui sotto trovate il trailer.